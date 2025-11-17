Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Gia Lai triệt phá tụ điểm cờ bạc có nhiều phụ nữ tham gia

Công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 20 triệu đồng và trên người các đối tượng hơn 35 triệu đồng, cùng một số tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.

Hà Ngọc Chính

Ngày 17/11 Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) thông tin, đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để làm rõ hành vi đánh bạc, phần lớn trong số này là phụ nữ.

Qua theo dõi, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) và Công an xã Biển Hồ phát hiện trên địa bàn xã Biển Hồ có nhóm đối tượng- hầu hết là nữ, thường tổ chức đánh bạc.

hs.jpg
Các đối tượng cờ bạc bị bắt quả tang, đa phần là phụ nữ. Ảnh: ĐVCC

Sau thời gian theo dõi, tối 14/11, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Phượng, bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi xì lát thắng thua bằng tiền.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự cùng ở xã Biển Hồ gồm: Nguyễn Thị Phượng (SN 1968), Nguyễn Ngọc Thương (SN 1986), Đồng Thị Củm (SN 1973), Thạch Cao Thu (SN 1983), Nguyễn Thị Anh (SN 1970), Nguyễn Thị Ngọc Uyên (SN 2005), Huỳnh Thị Hòa (SN 1965).

Do Phan Thị Diệu và Lê Thị Bích Thủy đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, phạm tội lần đầu nên không bị tạm giữ hình sự

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô 350 tỷ đồng:

(Nguồn: VTV1)
tin sản xuất
#xã Biển Hồ #Công an tỉnh Gia Lai #tổ chức đánh bạc #bắt quả tang 9 đối tượng #tạm giữ hình sự

Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện, khởi tố nam thanh niên đánh bạc trên mạng Internet

Do tò mò và muốn thử vận may, Phương tải ứng dụng về điện thoại, tham gia đánh bạc trực tuyến nhiều lần với tổng số tiền gần 12 triệu đồng.

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Hà Phương sinh năm 2008, trú tại thôn Lạc Thành Nam, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên về hành vi đánh bạc trên mạng Internet.

capture-1568.png
Công an xã Vũ Quý thông báo các Quyết định đối với bị can Hoàng Hà Phương.
Xem chi tiết

Xã hội

Triệt xoá đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức mua bán số lô, số đề

Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như thành lập các nhóm kín, chia thành nhiều cấp, số tiền giao dịch đánh bạc hàng tháng khoảng 45 - 50 tỷ đồng.

Ngày 12/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với 12 bị can về tội Đánh bạc đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

capture-2903.png
Các đối tượng trong vụ án.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới