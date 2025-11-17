Công an Gia Lai triệt phá tụ điểm cờ bạc có nhiều phụ nữ tham gia

Công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 20 triệu đồng và trên người các đối tượng hơn 35 triệu đồng, cùng một số tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.

Ngày 17/11 Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) thông tin, đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để làm rõ hành vi đánh bạc, phần lớn trong số này là phụ nữ.

Qua theo dõi, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) và Công an xã Biển Hồ phát hiện trên địa bàn xã Biển Hồ có nhóm đối tượng- hầu hết là nữ, thường tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng cờ bạc bị bắt quả tang, đa phần là phụ nữ. Ảnh: ĐVCC

Sau thời gian theo dõi, tối 14/11, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Phượng, bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi xì lát thắng thua bằng tiền.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự cùng ở xã Biển Hồ gồm: Nguyễn Thị Phượng (SN 1968), Nguyễn Ngọc Thương (SN 1986), Đồng Thị Củm (SN 1973), Thạch Cao Thu (SN 1983), Nguyễn Thị Anh (SN 1970), Nguyễn Thị Ngọc Uyên (SN 2005), Huỳnh Thị Hòa (SN 1965).

Do Phan Thị Diệu và Lê Thị Bích Thủy đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, phạm tội lần đầu nên không bị tạm giữ hình sự

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô 350 tỷ đồng: