Rapper Mr.Nhân bị bắt liên quan ma tuý

Rapper Mr.Nhân (Mai Thế Nhân) và hơn 100 đối tượng vừa bị PC04 - Công an TP HCM bắt giữ vì liên quan đến đường dây ma tuý trong chuyên án VA0126Đ.

Vũ Sơn

Tối 28/5, Công an TP HCM cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam Mai Thế Nhân (Rapper Mr.Nhân, sinh năm 1992, quê Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP HCM) do liên quan đến vụ án ma tuý vừa được Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma tuý (PC04, Công an TP HCM) khám phá.

Rapper Mr.Nhân bị bắt liên quan đến ma tuý.

Đây là chuyên án VA0126Đ do Công an TP HCM xác lập để đấu tranh triệt phá toàn bộ tổ chức trong đường dây ma tuý có quy mô này.

Vụ án được mở rộng khi Đội 3 (PC04) bắt giữ đối tượng Đặng Phan Thanh Tùng đang vận chuyển ma tuý đi tiêu thụ. Ngay sau đó, PC04 đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, truy xét và bắt giữ hàng trăm đối tượng có liên quan.

Công an đã bắt giữ 140 đối tượng, trong đó có Rapper Mr.Nhân (áo đỏ hàng dưới).

Đến thời điểm này, cơ quan Công an đã bắt giữ 140 đối tượng, trong đó có Rapper Mr.Nhân.

Rapper Mr.Nhân bắt đầu theo đuổi Rap trong giai đoạn 2012 - 2013 với tên ban đầu là MTN (viết tắt tên Mai Thế Nhân). Sau đó Rapper Mr.Nhân thành lập nhóm Rap quy tụ gần 20 thành viên. Với vai trò "leader", Rapper Mr.Nhân để lại dấu ấn trong cộng đồng yêu thích Rap.

#Rapper Mr.Nhân #ma tuý #đường dây ma tuý #Công an TP HCM #chuyên án VA0126Đ #bắt giữ

