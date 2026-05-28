Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Iran

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt như một phần của chiến dịch gây sức ép kinh tế đối với Iran.

Theo AP, lệnh trừng phạt được công bố vào cuối ngày 27/5 sau khi lực lượng Mỹ tiến hành cuộc tấn công vào một cơ sở quân sự của Iran.

Các biện pháp trừng phạt nhắm vào Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư của Iran và bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hợp tác với cơ quan này. Được biết, Iran trước đó đã thành lập Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư để kiểm soát eo biển Hormuz, phê duyệt việc quá cảnh qua eo biển và thu phí có thể lên tới 2 triệu đô la cho mỗi tàu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nói rằng, an toàn duy nhất để di chuyển qua tuyến đường thủy quan trọng này là thông qua hành lang mà họ đã chỉ định, đồng thời cảnh báo bất kỳ tàu nào đi chệch khỏi con đường đó sẽ phải đối mặt với hàng loạt cuộc tấn công và rủi ro.

Các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhất được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tehran đang tham gia vào một số hoạt động ngoại giao và đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước cũng như tìm ra con đường giải quyết lâu dài hơn cho các vấn đề còn tồn tại.

Động thái trừng phạt này được cho là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm sử dụng đòn bẩy kinh tế bên cạnh hành động quân sự để gây sức ép lên giới lãnh đạo Iran, buộc họ phải đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự và mở lại eo biển Hormuz - nơi thông thường 1/5 lượng dầu và khí đốt tự nhiên toàn cầu đi qua.

