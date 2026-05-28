Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Iran

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt như một phần của chiến dịch gây sức ép kinh tế đối với Iran.

An An (Theo AP)

Theo AP, lệnh trừng phạt được công bố vào cuối ngày 27/5 sau khi lực lượng Mỹ tiến hành cuộc tấn công vào một cơ sở quân sự của Iran.

Các biện pháp trừng phạt nhắm vào Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư của Iran và bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hợp tác với cơ quan này. Được biết, Iran trước đó đã thành lập Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư để kiểm soát eo biển Hormuz, phê duyệt việc quá cảnh qua eo biển và thu phí có thể lên tới 2 triệu đô la cho mỗi tàu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nói rằng, an toàn duy nhất để di chuyển qua tuyến đường thủy quan trọng này là thông qua hành lang mà họ đã chỉ định, đồng thời cảnh báo bất kỳ tàu nào đi chệch khỏi con đường đó sẽ phải đối mặt với hàng loạt cuộc tấn công và rủi ro.

Các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhất được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tehran đang tham gia vào một số hoạt động ngoại giao và đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước cũng như tìm ra con đường giải quyết lâu dài hơn cho các vấn đề còn tồn tại.

Động thái trừng phạt này được cho là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm sử dụng đòn bẩy kinh tế bên cạnh hành động quân sự để gây sức ép lên giới lãnh đạo Iran, buộc họ phải đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự và mở lại eo biển Hormuz - nơi thông thường 1/5 lượng dầu và khí đốt tự nhiên toàn cầu đi qua.

Phản ứng của Iran sau cuộc tấn công mới nhất của Mỹ

Iran cho rằng cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào miền nam nước này là hành động "thiếu thiện chí", vi phạm lệnh ngừng bắn.

AP đưa tin, Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào miền nam Iran hôm 25/5, nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu rải thủy lôi của nước Cộng hòa Hồi giáo. Quân đội Mỹ khẳng định vụ tấn công là hành động phòng thủ, đồng thời cho biết Washington đã rất "kiềm chế" trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án vụ tấn công, cho rằng đây là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn và cảnh báo rằng Washington sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả, nhưng không nêu rõ chi tiết.

Mỹ lên tiếng về cuộc tấn công vào miền Nam Iran

Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành cuộc không kích "tự vệ" vào miền nam Iran, bao gồm cả vị trí phóng tên lửa và các tàu rải thủy lôi của nước này.

Quân đội Mỹ ngày 25/5 cho biết đã tiến hành các cuộc không kích “tự vệ” nhằm vào miền nam Iran, bao gồm cả địa điểm phóng tên lửa và các tàu rải thủy lôi, ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng các cuộc đàm phán đang “tiến triển tốt đẹp”, AP đưa tin.

“Các cuộc không kích được thực hiện nhằm bảo vệ binh sĩ của chúng ta trước các mối đe dọa từ lực lượng Iran”, Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh quân đội Mỹ “đang kiềm chế trong thời gian lệnh ngừng bắn còn hiệu lực”.

Anh sắp rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz?

Hải quân Hoàng gia Anh được cho là đang chuẩn bị cho một chiến dịch rà phá thủy lôi tiềm năng tại khu vực eo biển Hormuz. 

AP đưa tin, Hải quân Hoàng gia Anh đang chuẩn bị cho một chiến dịch rà phá thủy lôi tiềm năng tại khu vực eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thời điểm triển khai cụ thể vẫn chưa được xác định.

Trên boong tàu RFA Lyme Bay neo đậu ngoài khơi Gibraltar, hàng trăm thủy thủ Anh đang chờ lệnh triển khai cho nhiệm vụ rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz, một nhiệm vụ vẫn còn nhiều hoài nghi.

