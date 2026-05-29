Hơn 120 nghìn thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi lớp 10 THPT

Bình Nguyên

Sáng nay (29/5), hơn 120 nghìn thí sinh tại Hà Nội chính thức làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.

Tại buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh xuất trình Phiếu báo thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 hoặc căn cước công dân; đồng thời học quy chế thi; nghe phổ biến về lịch thi, quy định hiệu lệnh trống cũng như các lưu ý liên quan đến kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 1/6/2026.

Thí sinh thi vào lớp 10 Hà Nội làm thủ tục dự thi sáng 29/5. Ảnh: Ngọc Bích/ Nguồn vietnam.vn

Đây được xem là kỳ thi có áp lực lớn nhất đối với học sinh Thủ đô. Bởi vậy, từ khâu coi thi, bảo mật đề thi đến kiểm soát gian lận công nghệ cao đều được siết chặt nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng và an toàn.

Năm học 2026 - 2027, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập chỉ khoảng 81.500 em, tương đương gần 55%. Điều này đồng nghĩa với việc khoảng 45% học sinh sẽ phải lựa chọn các hướng đi khác như trường tư thục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hoặc các mô hình ngoài công lập. Con số chênh lệch lớn giữa nhu cầu học trường công và năng lực đáp ứng của hệ thống giáo dục công lập tiếp tục khiến kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội được đánh giá là “căng hơn cả thi đại học”.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 125 nghìn thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên. Thành phố bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi; huy động hơn 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi và gần 2.300 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi. Quy mô lớn, mức độ cạnh tranh cao cùng sự quan tâm đặc biệt của xã hội khiến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 luôn được đặt trong trạng thái kiểm soát nghiêm ngặt nhất.

Thí sinh Hà Nội cần lưu ý gì để không bị mất điểm oan tại Kỳ thi vào lớp 10?

Thí sinh cần chú ý điền đúng mã đề, số báo danh, kiểm tra đề thi và đáp án cẩn thận, cùng với việc quản lý thời gian và tâm lý trong suốt quá trình làm bài.

Sở GD&ĐT hướng dẫn dành cho thí sinh, trước khi làm bài thi

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT dành cho thí sinh, trước khi làm bài, thí sinh phải điền đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp. Với phần thi trắc nghiệm, việc ghi sai số báo danh hoặc mã đề có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chấm thi.

Đề thi và gợi ý môn Văn thi vào lớp 10 THPT Khánh Hoà năm 2026

Sáng ngày 28/5, thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT Khánh Hòa làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút.

Sáng 28/5, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có 24.844 thí sinh đăng ký dự thi với 3 môn gồm Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Buổi sáng các thí sinh đã hoàn thành bài thi Ngữ văn.

Chiều nay 28/5, thí sinh tiếp tục thi môn Toán theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận. Sáng 29/5, thí sinh thi môn Tiếng Anh. Đối với thí sinh đăng ký dự thi vào các trường chuyên, ngoài các môn thi chung, chiều 29/5 sẽ tiếp tục thi môn chuyên theo hình thức tự luận. Riêng môn chuyên Tin học thi lập trình trên máy tính.

Đề thi và gợi ý đáp án môn Toán lớp 10 THPT Đồng Nai năm 2026

Sáng nay, 28/5 thí sinh tại Đồng Nai đã hoàn thành bài thi môn Toán- buổi thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Sáng 28/5, hơn 30.000 thí sinh tại TP Đồng Nai bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 với môn Toán, thời gian làm bài 120 phút.

Theo lịch thi, hôm nay, buổi chiều thí sinh thi Tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút. Ngày mai 29/5, thí sinh thi môn Ngữ văn (120 phút). Đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường THPT chuyên sẽ thi thêm 1 môn chuyên tương ứng. Năm nay, thành phố Đồng Nai có 3 trường THPT chuyên tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10.

