Hơn 120 nghìn thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi lớp 10 THPT

Sáng ngày 29/5, hơn 120 nghìn thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi, kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Kỳ thi diễn ra từ ngày 30/5 đến 1/6.

Tại buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh xuất trình Phiếu báo thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 hoặc căn cước công dân; đồng thời học quy chế thi; nghe phổ biến về lịch thi, quy định hiệu lệnh trống cũng như các lưu ý liên quan đến kỳ thi.

Đây được xem là kỳ thi có áp lực lớn nhất đối với học sinh Thủ đô. Bởi vậy, từ khâu coi thi, bảo mật đề thi đến kiểm soát gian lận công nghệ cao đều được siết chặt nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng và an toàn.

Năm học 2026 - 2027, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập chỉ khoảng 81.500 em, tương đương gần 55%. Điều này đồng nghĩa với việc khoảng 45% học sinh sẽ phải lựa chọn các hướng đi khác như trường tư thục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hoặc các mô hình ngoài công lập. Con số chênh lệch lớn giữa nhu cầu học trường công và năng lực đáp ứng của hệ thống giáo dục công lập tiếp tục khiến kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội được đánh giá là “căng hơn cả thi đại học”.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 125 nghìn thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên. Thành phố bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi; huy động hơn 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi và gần 2.300 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi. Quy mô lớn, mức độ cạnh tranh cao cùng sự quan tâm đặc biệt của xã hội khiến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 luôn được đặt trong trạng thái kiểm soát nghiêm ngặt nhất.