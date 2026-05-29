Thí sinh Hà Nội cần lưu ý gì để không bị mất điểm oan tại Kỳ thi vào lớp 10?

Thí sinh cần chú ý điền đúng mã đề, số báo danh, kiểm tra đề thi và đáp án cẩn thận, cùng với việc quản lý thời gian và tâm lý trong suốt quá trình làm bài.

Sở GD&ĐT hướng dẫn dành cho thí sinh, trước khi làm bài thi

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT dành cho thí sinh, trước khi làm bài, thí sinh phải điền đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp. Với phần thi trắc nghiệm, việc ghi sai số báo danh hoặc mã đề có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chấm thi.

Thí sinh cũng cần đặc biệt lưu ý việc điền số báo danh phải tô đủ các ô số tương ứng trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Mã đề thi phải được ghi và tô chính xác ở cả hai phiếu thu bài.

Trong quá trình làm bài, thí sinh chỉ được sử dụng bút chì đen để tô đáp án trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Nếu muốn thay đổi đáp án, cần tẩy sạch ô cũ trước khi tô lại, tránh để máy chấm nhận diện nhiều phương án cùng lúc.

Một lưu ý quan trọng khác là kiểm tra kỹ đề thi ngay khi nhận đề. Thí sinh cần rà soát số trang, số lượng câu hỏi và bảo đảm tất cả các trang đều cùng một mã đề. Nếu phát hiện đề thiếu trang, rách, nhòe hoặc có dấu hiệu bất thường, phải báo ngay cho giám thị trong vòng 5 phút kể từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài.

Ngoài ra, thí sinh không được nộp bài trước khi hết giờ làm bài. Khi kết thúc thời gian thi, cần nộp phiếu trả lời trắc nghiệm cho giám thị và ký xác nhận vào các phiếu thu bài theo quy định.

Các giáo viên lưu ý, phần lớn lỗi trong bài thi trắc nghiệm không đến từ kiến thức mà xuất phát từ tâm lý chủ quan hoặc thiếu cẩn thận. Vì vậy, thí sinh nên dành vài phút cuối giờ để kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân, mã đề và các đáp án đã tô trước khi nộp bài.

Các giáo viên bộ môn lưu ý gì?

Theo Vietnamnet, các giáo viên giàu kinh nghiệm tại Hà Nội có thể giúp các thí sinh đạt điểm tối đa theo khả năng khi bắt tay vào làm bài thi lớp 10, đỗ vào trường THPT theo nguyện vọng.

Với môn ngoại ngữ, cô Lê Thị Thu Hà - Tổ trưởng chuyên môn Ngoại ngữ (Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Hà Nội) hướng dẫn:

Khi nhận đề thi và phiếu trả lời trắc nghiệm, học sinh nên xem kỹ đề và phiếu trả lời để chắc chắn đề và phiếu không nhàu nát, in mờ hay có lỗi in ấn, gây ảnh hưởng đến việc làm bài thi. Cần cẩn thận khi điền thông tin vào phiếu trả lời trắc nghiệm: số báo danh, họ và tên, mã đề thi…

Sử dụng bút chì 2B để tô đáp án. Cần tô kín ô tròn, tránh tô hở, tô mờ, tô nhiều hơn một đáp án và tẩy xóa lem nhem dẫn tới mất điểm do máy chấm thi không nhận dạng được đáp án. Nên chuẩn bị trước bút chì và tẩy có chất lượng tốt và thử tô, tẩy trước ở nhà để đảm bảo chất lượng dụng cụ dùng khi thi.

Học sinh nên đọc lướt toàn bộ đề thi, xác định các dạng bài trong đề, độ dài ngắn của đề thi để phân bổ thời gian làm bài hợp lý. Câu nào dễ làm trước, câu khó làm sau. Câu nào còn phân vân thì ghi số câu ra nháp để làm sau. Không nên dừng lại quá lâu ở một dạng bài, một câu khó, làm ảnh hưởng đến các câu còn lại.

Trong quá trình làm bài, các em phải khớp số câu trên đề thi và số câu trong phiếu trả lời trắc nghiệm tránh để tình trạng tô lệch câu, tô nhầm đáp án. Nên tô tất cả các câu để có cơ hội ghi điểm, không bỏ trống câu nào.

Dành 3-5 phút cuối giờ để rà soát lại tất cả các thông tin trên phiếu trả lời trắc nghiệm, kiểm tra đáp án tô trong phiếu phải khớp với đáp án chọn trong đề, câu nào tô còn mờ thì tô lại cho rõ ràng, không câu nào bị bỏ quên và không tô quá một đáp án cho mỗi câu.

Với môn Toán, cô giáo Trần Hồng Điệp và Lê Hải Yến - Giáo viên dạy Toán Trường THCS Nguyễn Phong Sắc (Hà Nội) chia sẻ một số lưu ý:

Khi đọc đề, với những câu hỏi không quen thuộc, học sinh cần đọc kỹ, gạch chân những từ quan trọng để suy luận được đề bài yêu cầu gì. Đặc biệt, không viết sai đề, cần dành một phút kiểm tra đề mình viết vào giấy thi đã chính xác chưa.

Khi sửa, học sinh nên gạch chéo phần bị sai, rồi viết số hoặc chữ mới bên cạnh; không sửa bằng cách viết chồng lên phần đã sai.

Về phân bổ thời gian: Đọc qua toàn bộ đề, bài dễ làm trước, khó làm sau. Bài chưa làm được nên đánh dấu để khi làm xong các câu dễ sẽ quay lại làm tiếp, tránh quên. Khi làm đến mức điểm tối đa sức mình có thể đạt, các em nên tạm dừng để soát lại các bài đã làm xem chính xác và đầy đủ điều kiện, nhận định nghiệm hoặc đủ giải thích các lý do áp dụng cho từng ý của các câu trong bài hình chưa.

Với môn văn, cô giáo Phạm Thị Hoàng Lan, giáo viên Trường THCS Dịch Vọng Hậu (Hà Nội) đưa ra lưu ý:

Sau khi nhận đề, học sinh nên đọc đề một lượt, gạch chân các từ khoá trong từng câu để xác định đúng yêu cầu, phạm vi, định hướng câu trả lời...

Với các câu hỏi đọc hiểu, học sinh có thể vạch ý ngay vào đề để định hướng khi làm bài, tránh lỗi thiếu sót ý.

Với các câu hỏi cần khai thác từ ngữ liệu, tìm câu trả lời trong ngữ liệu, học sinh đọc và gạch chân vào ngữ liệu để xác định các từ/cụm từ/ hình ảnh... để không bỏ sót.

Với phần viết, học sinh gạch chân vào yêu cầu đề, vạch nhanh ra nháp các ý cần có trong đoạn/bài văn để có khung dàn ý cần thiết cho việc triển khai đoạn văn. Việc này không mất nhiều thời gian nhưng lại giúp học sinh đảm bảo bố cục bài viết và các ý chính cần có. Thực tế nhiều học sinh khi mải viết, bị chi phối bởi cảm xúc, vội vã... dẫn đến lẫn ý, quên ý hoặc nhầm lẫn nên việc định hướng các ý ngay từ ban đầu giống như có sẵn bản đồ để đi, cứ lần lượt triển khai bài viết sẽ mạch lạc, sáng rõ.