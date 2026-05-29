Bài thi vào lớp 10 của thí sinh bị hủy trong trường hợp nào?

Chỉ một sơ suất nhỏ như đến muộn, mang vật dụng cấm hoặc tô sai phiếu trả lời trắc nghiệm cũng có thể khiến thí sinh mất điểm, thậm chí bị đình chỉ thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 30 và 31/5. Dưới đây là những điểm thí sinh cần lưu ý về các lỗi và mức độ xử lý kỷ luật khi vi phạm quy chế trong phòng thi, có thể bị trừ điểm rất nặng, thậm chí hủy bài thi.

Cụ thể, hình thức khiển trách áp dụng với thí sinh phạm lỗi một lần như nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Quyết định khiển trách do giám thị lập biên bản tại phòng thi. Thí sinh bị khiển trách trong bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm của bài thi đó.

Mức cảnh cáo áp dụng với thí sinh đã bị khiển trách nhưng tiếp tục vi phạm; trao đổi giấy nháp; chép bài hoặc để thí sinh khác chép bài của mình. Trong trường hợp này, giám thị sẽ lập biên bản, kèm tang vật nếu có. Thí sinh bị cảnh cáo sẽ bị trừ 50% tổng số điểm của bài thi vi phạm.

Những bài thi bị phát hiện có đánh dấu riêng trong quá trình chấm thi cũng bị xử lý nghiêm. Theo quy định, bài thi có đánh dấu sẽ bị trừ 50% tổng số điểm của bài thi đó nếu được xác định vi phạm.

Thí sinh sẽ bị cho điểm 0 nếu bài thi được chép từ tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên cho một môn thi; bài thi có chữ viết của hai người; hoặc có phần nội dung viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.​

Một kỹ năng đặc biệt quan trọng là thí sinh cần phân bổ thời gian hợp lý. Sau khi hoàn thành bài, học sinh nên dành thêm khoảng 10-15 phút để rà soát toàn bộ bài làm, tránh những sai sót đáng tiếc.

Mức xử lý nặng nhất là đình chỉ thi. Cụ thể đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi: đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức độ khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái quy chế vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho giám thị, phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định đình chỉ thi và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết giờ làm bài của buổi thi.

Thí sinh bị đình chỉ ở bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các môn tiếp theo. Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi và không được xét tuyển vào lớp 10.

Các chuyên gia tuyển sinh lưu ý, nhiều lỗi vi phạm xuất phát từ tâm lý chủ quan như mang điện thoại theo người, viết ký hiệu riêng vào bài thi hay trao đổi trong giờ làm bài. Vì vậy, thí sinh cần đọc kỹ quy chế, kiểm tra vật dụng trước khi vào phòng thi và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của cán bộ coi thi để tránh mất oan điểm và cơ hội trúng tuyển.