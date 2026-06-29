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Đừng để ấm siêu tốc "ngốn điện" vì những sai lầm quen thuộc

Số hóa - Xe

Đừng để ấm siêu tốc "ngốn điện" vì những sai lầm quen thuộc

Ấm siêu tốc giúp đun nước nhanh nhưng nhiều thói quen sử dụng sai cách lại khiến hóa đơn tiền điện tăng và làm giảm đáng kể tuổi thọ của thiết bị.

Thiên Trang (TH)
Ấm siêu tốc là thiết bị quen thuộc trong hầu hết các gia đình nhờ khả năng đun sôi nước chỉ trong vài phút, tuy nhiên nếu lựa chọn sai dung tích hoặc sử dụng không đúng cách thì thiết bị này có thể tiêu tốn nhiều điện năng hơn mức cần thiết, khiến chi phí sinh hoạt tăng lên và tuổi thọ của sản phẩm cũng bị rút ngắn theo thời gian, trong khi chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ là người dùng đã có thể tiết kiệm đáng kể lượng điện tiêu thụ mỗi tháng.
Ấm siêu tốc là thiết bị quen thuộc trong hầu hết các gia đình nhờ khả năng đun sôi nước chỉ trong vài phút, tuy nhiên nếu lựa chọn sai dung tích hoặc sử dụng không đúng cách thì thiết bị này có thể tiêu tốn nhiều điện năng hơn mức cần thiết, khiến chi phí sinh hoạt tăng lên và tuổi thọ của sản phẩm cũng bị rút ngắn theo thời gian, trong khi chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ là người dùng đã có thể tiết kiệm đáng kể lượng điện tiêu thụ mỗi tháng.
Một trong những sai lầm phổ biến nhất là chọn ấm siêu tốc không phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình, bởi các chuyên gia khuyến nghị hộ có khoảng hai người chỉ nên sử dụng ấm dung tích dưới 1,5 lít, còn gia đình từ hai đến bốn thành viên nên chọn các mẫu có dung tích lớn hơn 1,5 lít để đáp ứng nhu cầu hằng ngày mà vẫn tối ưu hiệu quả sử dụng điện.
Một trong những sai lầm phổ biến nhất là chọn ấm siêu tốc không phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình, bởi các chuyên gia khuyến nghị hộ có khoảng hai người chỉ nên sử dụng ấm dung tích dưới 1,5 lít, còn gia đình từ hai đến bốn thành viên nên chọn các mẫu có dung tích lớn hơn 1,5 lít để đáp ứng nhu cầu hằng ngày mà vẫn tối ưu hiệu quả sử dụng điện.
Bên cạnh dung tích, công suất của ấm cũng cần được cân nhắc kỹ thay vì chỉ ưu tiên mức công suất cao, bởi một chiếc ấm có công suất từ 600 đến 1.500 W sẽ phát huy hiệu quả khi phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời người dùng chỉ nên đun đúng lượng nước cần dùng thay vì đổ đầy ấm mỗi lần rồi chỉ sử dụng một phần, bởi lượng nước dư thừa sẽ khiến thời gian đun kéo dài và tiêu hao thêm điện năng.
Bên cạnh dung tích, công suất của ấm cũng cần được cân nhắc kỹ thay vì chỉ ưu tiên mức công suất cao, bởi một chiếc ấm có công suất từ 600 đến 1.500 W sẽ phát huy hiệu quả khi phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời người dùng chỉ nên đun đúng lượng nước cần dùng thay vì đổ đầy ấm mỗi lần rồi chỉ sử dụng một phần, bởi lượng nước dư thừa sẽ khiến thời gian đun kéo dài và tiêu hao thêm điện năng.
Ngoài việc chọn đúng sản phẩm, người dùng cũng nên phân biệt giữa ấm siêu tốc và bình đun nước nóng giữ nhiệt để lựa chọn phù hợp với nhu cầu sinh hoạt, bởi nếu thường xuyên cần nước nóng nhiều lần trong ngày thì bình giữ nhiệt sẽ tiện lợi hơn, còn ấm siêu tốc phù hợp với nhu cầu đun nước nhanh trong thời gian ngắn.
Ngoài việc chọn đúng sản phẩm, người dùng cũng nên phân biệt giữa ấm siêu tốc và bình đun nước nóng giữ nhiệt để lựa chọn phù hợp với nhu cầu sinh hoạt, bởi nếu thường xuyên cần nước nóng nhiều lần trong ngày thì bình giữ nhiệt sẽ tiện lợi hơn, còn ấm siêu tốc phù hợp với nhu cầu đun nước nhanh trong thời gian ngắn.
Chất liệu chế tạo cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng lâu dài, trong đó các mẫu ấm làm từ inox, thủy tinh hoặc vật liệu chịu nhiệt chất lượng cao thường có khả năng truyền nhiệt tốt, bền bỉ hơn và dễ vệ sinh, góp phần duy trì hiệu suất hoạt động ổn định trong suốt vòng đời của thiết bị.
Chất liệu chế tạo cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng lâu dài, trong đó các mẫu ấm làm từ inox, thủy tinh hoặc vật liệu chịu nhiệt chất lượng cao thường có khả năng truyền nhiệt tốt, bền bỉ hơn và dễ vệ sinh, góp phần duy trì hiệu suất hoạt động ổn định trong suốt vòng đời của thiết bị.
Để giảm thất thoát nhiệt, người dùng nên luôn đậy kín nắp ấm trong quá trình đun, đồng thời tránh đặt thiết bị ở nơi có luồng gió mạnh từ quạt hoặc điều hòa vì điều này khiến nhiệt lượng bị phân tán, làm thời gian đun kéo dài và lượng điện tiêu thụ tăng lên mà nhiều người thường không để ý.
Để giảm thất thoát nhiệt, người dùng nên luôn đậy kín nắp ấm trong quá trình đun, đồng thời tránh đặt thiết bị ở nơi có luồng gió mạnh từ quạt hoặc điều hòa vì điều này khiến nhiệt lượng bị phân tán, làm thời gian đun kéo dài và lượng điện tiêu thụ tăng lên mà nhiều người thường không để ý.
Một yếu tố khác cũng thường bị bỏ qua là cặn bám dưới đáy ấm sau thời gian dài sử dụng, bởi lớp cặn này làm giảm hiệu quả truyền nhiệt, khiến thiết bị phải hoạt động lâu hơn để đun sôi nước, vì vậy việc vệ sinh định kỳ không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn đảm bảo chất lượng nước và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.
Một yếu tố khác cũng thường bị bỏ qua là cặn bám dưới đáy ấm sau thời gian dài sử dụng, bởi lớp cặn này làm giảm hiệu quả truyền nhiệt, khiến thiết bị phải hoạt động lâu hơn để đun sôi nước, vì vậy việc vệ sinh định kỳ không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn đảm bảo chất lượng nước và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng không nên đun nước liên tục nhiều lần trong thời gian ngắn vì điều này khiến linh kiện bên trong phải hoạt động với cường độ cao, làm giảm độ bền và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, trong khi việc lựa chọn đúng dung tích, đun vừa đủ lượng nước cần thiết và vệ sinh thường xuyên chính là những giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để tiết kiệm điện và sử dụng ấm siêu tốc bền bỉ hơn.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng không nên đun nước liên tục nhiều lần trong thời gian ngắn vì điều này khiến linh kiện bên trong phải hoạt động với cường độ cao, làm giảm độ bền và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, trong khi việc lựa chọn đúng dung tích, đun vừa đủ lượng nước cần thiết và vệ sinh thường xuyên chính là những giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để tiết kiệm điện và sử dụng ấm siêu tốc bền bỉ hơn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#ấm siêu tốc #tiết kiệm điện #bảo trì #dung tích #hiệu quả sử dụng

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