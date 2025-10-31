Hà Nội

Du lịch

Du lịch miền Tây mùa nước nổi, những trải nghiệm không thể bỏ lỡ

Mùa nước nổi về, miền Tây khoác lên mình vẻ đẹp mênh mang của phù sa, bông điên điển vàng rực và những chuyến xuồng ba lá len trôi giữa rừng tràm xanh ngát.

vân Giang (Tổng hợp)

Từ tháng 9 đến tháng 11 âm lịch hằng năm, khi những cơn mưa đầu mùa mang dòng nước từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về, miền Tây Nam Bộ lại bước vào mùa nước nổi – thời điểm đẹp và thi vị bậc nhất trong năm. Đây cũng là lúc du khách tìm về miền sông nước để tận hưởng cảnh quan đặc trưng, hòa mình vào đời sống dân dã của cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Len xuồng giữa rừng tràm, ngắm miền sông nước thanh bình

Trải nghiệm đáng thử đầu tiên trong hành trình khám phá miền Tây mùa này là ngồi xuồng ba lá len lỏi giữa những hàng tràm xanh mướt ở rừng tràm Trà Sư (An Giang), làng nổi Tân Lập (Long An) hay Xẻo Quýt (Đồng Tháp).

c893058a0b388666df29.jpg
Phần lõi của rừng tràm Trà Sư nhìn từ trên cao. Ảnh Trasu Tourist Area

Giữa không gian tĩnh lặng của đất trời, du khách có thể nghe rõ tiếng mái chèo khua nhẹ, tiếng chim gọi bầy và hương thơm thoang thoảng của sen, của bông súng… Cảm giác ấy vừa yên bình vừa thanh khiết – như một khoảng lặng hiếm hoi giữa cuộc sống ồn ã thường ngày.

2be5d591d523587d0132.jpg
Du khách tham quan rừng bằng xuồng máy. Ảnh Linh Trang

Không chỉ là một chuyến đi dạo ngắm cảnh, hành trình bằng xuồng còn giúp du khách hiểu hơn về cuộc sống gắn liền với sông nước của người dân miền Tây – nơi con người, thiên nhiên và phù sa hòa vào nhau trong một nhịp sống hiền hòa, mộc mạc.

Ngắm “vũ điệu” của thiên nhiên ở các vườn chim

Mùa nước nổi cũng là thời điểm các vườn chim Tràm Chim, U Minh Thượng, U Minh Hạ khoác lên mình chiếc áo rực rỡ nhất trong năm. Hàng chục loài chim quý như cò, vạc, le le, diệc, sếu đầu đỏ… rủ nhau bay lượn, tạo nên một “vũ điệu” tuyệt đẹp của thiên nhiên giữa mênh mông sông nước.

tram-chim.jpg
Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên tại Vườn quốc gia Tràm Chim - Đồng Tháp. Ảnh dulichviet

Nếu muốn cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp ấy, du khách nên đến tham quan vào khoảng 5 – 6 giờ sáng (khi chim rời tổ đi kiếm ăn) hoặc 17 – 18 giờ chiều (lúc đàn chim kéo nhau trở về tổ). Đây là những khung giờ mà ánh sáng và khung cảnh kết hợp hài hòa, rất thích hợp cho những ai yêu nhiếp ảnh thiên nhiên.

Hòa mình vào nhịp sống chợ nổi và thưởng thức đặc sản mùa nước nổi

Một chuyến đi miền Tây mùa nước nổi sẽ chưa trọn vẹn nếu du khách chưa ghé qua chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) hay chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng). Trên dòng sông nhộn nhịp, hàng trăm ghe thuyền chất đầy hàng hóa, nông sản cùng tiếng rao, tiếng máy nổ tạo nên một bức tranh sinh động về đời sống thương hồ.

e2154a774fc5c29b9bd4.jpg
Ảnh Traveloka

Đến chợ nổi, du khách có thể thưởng thức bún riêu, bún cá, cà phê kho ngay trên ghe nhỏ, hay mua trái cây miệt vườn – chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, dừa sáp – về làm quà. Lưu ý, thời gian hoạt động của chợ nổi thường từ 2 - 7h sáng, do đó nên đi sớm để cảm nhận trọn vẹn không khí tấp nập buổi sớm trên sông.

am-thuc-cho-noi-cai-rang-hu-tieu-1.jpg
Ảnh luhanhvietnam

Mùa nước nổi cũng là mùa của cá linh và bông điên điển – hai nguyên liệu “đặc sản” xuất hiện dày đặc trong bữa cơm miền Tây. Từ lẩu cá linh bông điên điển, cá linh chiên giòn, gỏi bông điên điển tôm khô đến canh chua cá linh, món nào cũng dân dã mà đậm đà vị phù sa.

lau-ca-linh-bong-dien-dien.jpg
Ảnh MIA

Ngoài ra, rau đồng quê như ngó sen, bông súng, rau nhút cũng được ưa chuộng nhờ vị giòn ngọt và tính mát, góp phần tạo nên bức tranh ẩm thực độc đáo của mùa nước nổi.

Không ồn ào hay sang trọng, miền Tây mùa nước nổi mang đến cho du khách cảm giác an yên, gần gũi với thiên nhiên và con người. Đó là mùa mà mỗi nhịp chèo, mỗi đợt sóng nhỏ trên con kênh đều mang theo hơi thở của sông nước, của phù sa, của những điều dung dị mà chân thành.

Với những ai yêu vẻ đẹp bình yên và muốn tìm về sự chậm rãi trong nhịp sống, miền Tây mùa nước nổi chính là lựa chọn không thể bỏ qua.

4 món ngon không thể bỏ lỡ khi đến du lịch miền Tây mùa nước nổi

Lẩu cá linh bông điên điển: Nước dùng chua thanh, vị cá linh béo ngậy hòa quyện cùng bông điên điển vàng ươm tạo nên món ăn đặc trưng chỉ có trong vài tháng mỗi năm.

Gỏi bông điên điển tôm khô: Món gỏi dân dã nhưng hương vị tinh tế, chua cay, mặn ngọt hài hòa, thường dùng kèm bánh tráng nướng.

Cá linh chiên giòn: Cá được tẩm bột chiên xù, ăn kèm cơm trắng hoặc chấm nước mắm me.

Canh chua cá linh: Món ăn thanh mát, đậm vị miền Tây, nấu cùng me, cà chua, bạc hà, rau nhút và bông điên điển.

