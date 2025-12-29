Không rời TP HCM dịp Tết Dương lịch 2026, du khách vẫn có thể tận hưởng 4 ngày nghỉ trọn vẹn với ẩm thực, giải trí, check-in và nghỉ dưỡng ngay trong thành phố.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày (từ 1–4/1) mở ra khoảng lặng hiếm hoi giữa nhịp sống hối hả. Với những du khách không rời TP HCM dịp này, thành phố vẫn đủ sức gợi cảm hứng nếu biết chậm lại, khám phá theo cách riêng từ quán xá, không gian ngầm, rooftop cho đến những góc phố cũ nhuốm màu thời gian.

Gợi ý lịch trình vui chơi, ăn uống trọn 4 ngày Tết Dương lịch ở TP HCM. Ảnh Internet



Không cần vali hay lịch trình di chuyển dày đặc, 4 ngày ở TP HCM có thể trở thành một chuyến “du lịch tại chỗ” đúng nghĩa.

Ngày 1: Chạm vào nhịp thở đô thị

Buổi sáng đầu năm, nhiều người chọn ngồi cà phê bệt dưới tán cây xanh công viên 30/4 một “đặc sản” rất riêng của trung tâm thành phố. Ly cà phê đá, bạc xỉu hay trà chanh giá bình dân hòa cùng tiếng xe cộ, ánh nắng sớm và câu chuyện rôm rả của người trẻ, tạo nên bức tranh sinh hoạt dung dị nhưng sống động.

Ngồi cà phê bệt dưới tán cây xanh công viên 30/4. Ảnh Internet

Từ mặt đất đi xuống lòng đô thị, ga metro Nhà hát Thành phố mang đến một trải nghiệm mới mẻ. Không gian ngầm hiện đại kết hợp khu bán lẻ, quán cà phê và triển lãm nghệ thuật cho thấy một TP HCM đang thay đổi từng ngày. Ngồi nhâm nhi cà phê, quan sát dòng người di chuyển qua các tầng hầm, du khách dễ cảm nhận rõ sự chuyển động của thành phố trong năm mới.

Check in Ga metro Nhà hát Thành phố (phường Sài Gòn). Ảnh TapchidulichTPHCM

Bữa trưa có thể dành cho ẩm thực Hàn Quốc phiên bản “casual” không cầu kỳ nhưng đủ vị. Những quán nhậu lều kiểu Hàn với sắc màu rực rỡ, menu giá mềm mang lại cảm giác vui vẻ, phù hợp cho một ngày khởi động.

Buổi chiều, thay vì lang thang trung tâm, nhiều người tìm đến các studio photobooth nơi lưu giữ khoảnh khắc đầu năm theo cách hoài niệm. Trào lưu in ảnh lên đĩa CD biến mỗi bức hình thành một “album mini”, vừa vui nhộn vừa mang màu sắc ký ức.

Trải nghiệm bữa tối trên rooftop. Ảnh Tripadvisor

Khi thành phố lên đèn, bữa tối trên rooftop trở thành lựa chọn lý tưởng. Trong không gian ánh đèn vàng ấm, các món ăn kết hợp nguyên liệu Việt với kỹ thuật Á – Âu mang đến trải nghiệm ẩm thực nhẹ nhàng, tinh tế. Khoảnh khắc giao thừa khép lại bằng màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời sông Sài Gòn dấu mốc không thể thiếu của đêm đầu năm mới.

Ngày 2: Chậm rãi giữa những không gian đẹp

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ thích hợp để sống chậm. Bữa sáng trong không gian phòng trưng bày nội thất hay tea lounge sang trọng mang đến cảm giác thư thái hiếm hoi. Trà nóng, món ăn tinh giản và ánh sáng dịu nhẹ giúp ngày mới trôi qua nhẹ nhàng.

The Art Tea Lounge (phường Xuân Hòa). Ảnh Tripadvisor

Bữa trưa với ẩm thực Việt truyền thống trong không gian mang phong cách Đông Dương là cách để cân bằng lại sau những bữa ăn nhiều hương vị. Những món quen thuộc như đậu hũ, canh, rau xào… được trình bày chỉn chu, gợi nhớ mâm cơm nhà giữa lòng đô thị.

Buổi chiều dành cho việc “đi không mục đích”: dạo quanh những chung cư cũ, con đường rợp bóng cây hay công trình kiến trúc lâu đời. TP HCM không chỉ có cao ốc và ánh đèn rực rỡ, mà còn ẩn giấu nhiều khoảng lặng cho người biết quan sát.

Ngày 3: Trải nghiệm trẻ trung, năng động

Bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng rất “Sài Gòn” với bánh mì chảo trong hẻm nhỏ. Không gian giản dị, mùi bánh nóng và tiếng chuyện trò buổi sớm tạo nên cảm giác gần gũi, đời thường.

Bánh mì Hòa Mã (phường Bàn Cờ). Ảnh thecitylane.

Tiếp đó là những trải nghiệm mang màu sắc giải trí hiện đại. Karaoke kiểu Hàn Quốc với phòng hát nhỏ gọn, ánh đèn neon và hệ thống âm thanh tốt trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ. Sau những giờ “xả stress”, tổ hợp cà phê bánh ngọt – spa là nơi để cơ thể được chăm sóc đúng nghĩa, từ massage, headspa đến thưởng thức bánh ngọt và đồ uống sáng tạo.

Chiều xuống, rooftop là lựa chọn quen thuộc để ngắm hoàng hôn. Trong không gian mở, nhâm nhi cocktail trái cây hay đồ uống không cồn, ngắm thành phố chuyển mình từ chiều sang tối, du khách dễ tìm thấy cảm giác thư thái giữa đô thị đông đúc.

Nhâm nhi cocktail ngắm hoàng hôn. ẢNh taphicdulichtphcm

Khi đêm buông, những quán bar ẩn mình giữa trung tâm trở nên sôi động. Âm nhạc, ánh sáng và những ly cocktail pha chế chỉn chu khép lại một ngày đầy năng lượng.

Ngày 4: Nghỉ dưỡng ngay giữa lòng thành phố

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ có thể dành trọn cho việc nghỉ ngơi. Một đêm staycation tại khách sạn boutique mang phong cách cổ điển pha hiện đại giúp tách mình khỏi nhịp sống thường ngày. Ban công nhỏ, ánh sáng tự nhiên và gam màu ấm tạo cảm giác như đang ở một nơi xa, dù chỉ cách vài con phố.

Ảnh MIA

Không cần đi xa, 4 ngày Tết Dương lịch ở TP HCM vẫn đủ để du khách làm mới cảm xúc, nhìn thành phố quen thuộc bằng lăng kính khác. Đôi khi, du lịch không nằm ở quãng đường di chuyển, mà ở cách ta dành thời gian cho chính mình.