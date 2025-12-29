Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Gợi ý lịch trình vui chơi, ăn uống trọn 4 ngày Tết Dương lịch ở TP HCM

Không rời TP HCM dịp Tết Dương lịch 2026, du khách vẫn có thể tận hưởng 4 ngày nghỉ trọn vẹn với ẩm thực, giải trí, check-in và nghỉ dưỡng ngay trong thành phố.

Vân Giang (Tổng hợp)

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày (từ 1–4/1) mở ra khoảng lặng hiếm hoi giữa nhịp sống hối hả. Với những du khách không rời TP HCM dịp này, thành phố vẫn đủ sức gợi cảm hứng nếu biết chậm lại, khám phá theo cách riêng từ quán xá, không gian ngầm, rooftop cho đến những góc phố cũ nhuốm màu thời gian.

tet-duong-lich.png
Gợi ý lịch trình vui chơi, ăn uống trọn 4 ngày Tết Dương lịch ở TP HCM. Ảnh Internet

Không cần vali hay lịch trình di chuyển dày đặc, 4 ngày ở TP HCM có thể trở thành một chuyến “du lịch tại chỗ” đúng nghĩa.

Ngày 1: Chạm vào nhịp thở đô thị

Buổi sáng đầu năm, nhiều người chọn ngồi cà phê bệt dưới tán cây xanh công viên 30/4 một “đặc sản” rất riêng của trung tâm thành phố. Ly cà phê đá, bạc xỉu hay trà chanh giá bình dân hòa cùng tiếng xe cộ, ánh nắng sớm và câu chuyện rôm rả của người trẻ, tạo nên bức tranh sinh hoạt dung dị nhưng sống động.

ngoi-ca-phe-bet-duoi-tan-cay-xanh-cong-vien.jpg
Ngồi cà phê bệt dưới tán cây xanh công viên 30/4. Ảnh Internet

Từ mặt đất đi xuống lòng đô thị, ga metro Nhà hát Thành phố mang đến một trải nghiệm mới mẻ. Không gian ngầm hiện đại kết hợp khu bán lẻ, quán cà phê và triển lãm nghệ thuật cho thấy một TP HCM đang thay đổi từng ngày. Ngồi nhâm nhi cà phê, quan sát dòng người di chuyển qua các tầng hầm, du khách dễ cảm nhận rõ sự chuyển động của thành phố trong năm mới.

ga-metro-nha-hat-thanh-pho-phuong-sai-gon.jpg
Check in Ga metro Nhà hát Thành phố (phường Sài Gòn). Ảnh TapchidulichTPHCM

Bữa trưa có thể dành cho ẩm thực Hàn Quốc phiên bản “casual” không cầu kỳ nhưng đủ vị. Những quán nhậu lều kiểu Hàn với sắc màu rực rỡ, menu giá mềm mang lại cảm giác vui vẻ, phù hợp cho một ngày khởi động.

Buổi chiều, thay vì lang thang trung tâm, nhiều người tìm đến các studio photobooth nơi lưu giữ khoảnh khắc đầu năm theo cách hoài niệm. Trào lưu in ảnh lên đĩa CD biến mỗi bức hình thành một “album mini”, vừa vui nhộn vừa mang màu sắc ký ức.

bua-toi-tren-rooftop.jpg
Trải nghiệm bữa tối trên rooftop. Ảnh Tripadvisor

Khi thành phố lên đèn, bữa tối trên rooftop trở thành lựa chọn lý tưởng. Trong không gian ánh đèn vàng ấm, các món ăn kết hợp nguyên liệu Việt với kỹ thuật Á – Âu mang đến trải nghiệm ẩm thực nhẹ nhàng, tinh tế. Khoảnh khắc giao thừa khép lại bằng màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời sông Sài Gòn dấu mốc không thể thiếu của đêm đầu năm mới.

Ngày 2: Chậm rãi giữa những không gian đẹp

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ thích hợp để sống chậm. Bữa sáng trong không gian phòng trưng bày nội thất hay tea lounge sang trọng mang đến cảm giác thư thái hiếm hoi. Trà nóng, món ăn tinh giản và ánh sáng dịu nhẹ giúp ngày mới trôi qua nhẹ nhàng.

the-art-tea-lounge-phuong-xuan-hoa.jpg
The Art Tea Lounge (phường Xuân Hòa). Ảnh Tripadvisor

Bữa trưa với ẩm thực Việt truyền thống trong không gian mang phong cách Đông Dương là cách để cân bằng lại sau những bữa ăn nhiều hương vị. Những món quen thuộc như đậu hũ, canh, rau xào… được trình bày chỉn chu, gợi nhớ mâm cơm nhà giữa lòng đô thị.

Buổi chiều dành cho việc “đi không mục đích”: dạo quanh những chung cư cũ, con đường rợp bóng cây hay công trình kiến trúc lâu đời. TP HCM không chỉ có cao ốc và ánh đèn rực rỡ, mà còn ẩn giấu nhiều khoảng lặng cho người biết quan sát.

Ngày 3: Trải nghiệm trẻ trung, năng động

Bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng rất “Sài Gòn” với bánh mì chảo trong hẻm nhỏ. Không gian giản dị, mùi bánh nóng và tiếng chuyện trò buổi sớm tạo nên cảm giác gần gũi, đời thường.

banh-mi-hoa-ma-phuong-ban-co.jpg
Bánh mì Hòa Mã (phường Bàn Cờ). Ảnh thecitylane.

Tiếp đó là những trải nghiệm mang màu sắc giải trí hiện đại. Karaoke kiểu Hàn Quốc với phòng hát nhỏ gọn, ánh đèn neon và hệ thống âm thanh tốt trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ. Sau những giờ “xả stress”, tổ hợp cà phê bánh ngọt – spa là nơi để cơ thể được chăm sóc đúng nghĩa, từ massage, headspa đến thưởng thức bánh ngọt và đồ uống sáng tạo.

Chiều xuống, rooftop là lựa chọn quen thuộc để ngắm hoàng hôn. Trong không gian mở, nhâm nhi cocktail trái cây hay đồ uống không cồn, ngắm thành phố chuyển mình từ chiều sang tối, du khách dễ tìm thấy cảm giác thư thái giữa đô thị đông đúc.

hoang-hon.jpg
Nhâm nhi cocktail ngắm hoàng hôn. ẢNh taphicdulichtphcm

Khi đêm buông, những quán bar ẩn mình giữa trung tâm trở nên sôi động. Âm nhạc, ánh sáng và những ly cocktail pha chế chỉn chu khép lại một ngày đầy năng lượng.

Ngày 4: Nghỉ dưỡng ngay giữa lòng thành phố

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ có thể dành trọn cho việc nghỉ ngơi. Một đêm staycation tại khách sạn boutique mang phong cách cổ điển pha hiện đại giúp tách mình khỏi nhịp sống thường ngày. Ban công nhỏ, ánh sáng tự nhiên và gam màu ấm tạo cảm giác như đang ở một nơi xa, dù chỉ cách vài con phố.

home.jpg
Ảnh MIA

Không cần đi xa, 4 ngày Tết Dương lịch ở TP HCM vẫn đủ để du khách làm mới cảm xúc, nhìn thành phố quen thuộc bằng lăng kính khác. Đôi khi, du lịch không nằm ở quãng đường di chuyển, mà ở cách ta dành thời gian cho chính mình.

#Lịch trình Tết Dương lịch tại TP HCM #Khám phá thành phố trong 4 ngày #Ẩm thực và quán xá TP HCM #Trải nghiệm giải trí và check-in #Không gian nghỉ dưỡng đô thị #Khám phá kiến trúc cũ và không gian yên tĩnh

Bài liên quan

Du lịch

Tết Dương lịch nghỉ 4 ngày, chọn điểm du lịch nào cho chuyến đi đầu năm?

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày mở ra nhiều lựa chọn du lịch giờ chót. Từ điểm gần đi trong ngày đến hành trình 2–3 ngày sôi động khắp ba miền.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 được điều chỉnh sát ngày, kéo dài từ 1 đến hết 4/1, khiến nhu cầu tìm kiếm điểm du lịch “đi nhanh, trải nghiệm đủ” tăng mạnh. Trong bối cảnh nhiều du khách chưa kịp đặt tour sớm, những địa phương có giao thông thuận lợi, nhiều sự kiện và dịch vụ trọn gói đang trở thành lựa chọn ưu tiên cho kỳ nghỉ đầu năm.

Tùy quỹ thời gian và điểm xuất phát, du khách có thể cân nhắc các gợi ý dưới đây để lên kế hoạch phù hợp.

Xem chi tiết

Du lịch

Mai anh đào Đà Lạt bung nở, chọn tour nào để 'săn hoa' trọn vẹn?

Mai anh đào bung nở nhuộm hồng đồi chè Cầu Đất cận Tết Dương lịch, đưa Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm. Du khách nên chọn tour nào để ngắm hoa trọn vẹn?

mai-anh-dao7.jpg
Cận Tết Dương lịch 2026, đồi chè Cầu Đất (phường Xuân Trường, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) bước vào mùa đẹp nhất trong năm khi những hàng mai anh đào đồng loạt bung nở, nhuộm hồng tím cả không gian cao nguyên. Ảnh
mai-anh-dao9.jpg
Sự kết hợp giữa sắc hoa dịu dàng, những luống chè xanh mướt và khí hậu se lạnh đặc trưng khiến nơi đây trở thành điểm đến được người dân, du khách săn đón dịp đầu năm mới. Ảnh
Xem chi tiết

Du lịch

Cận Tết Dương lịch, mai anh đào nhuộm tím đồi chè Cầu Đất Đà Lạt

Những ngày cận Tết Dương lịch, mai anh đào trên đồi chè Cầu Đất, phường Xuân Trường – Đà Lạt đồng loạt bung nở, thu hút đông đảo du khách tham quan, chụp ảnh.

kto-bl_dsc-1-3.jpg
Những ngày cận Tết Dương lịch 2026, đồi chè Cầu Đất, phường Xuân Trường – Đà Lạt, Lâm Đồng trở nên rực rỡ khi hàng loạt cây mai anh đào đồng loạt bung nở, nhuộm tím không gian cao nguyên.
kto-bl_dsc-1-1.jpg
Khung cảnh lãng mạn giữa những luống chè xanh mướt cùng tiết trời trong lành, mát mẻ đã thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới