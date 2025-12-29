Làng hoa Sa Đéc thành di sản quốc gia, điểm đến du lịch hút khách

Hà Nội

Du lịch

Làng hoa Sa Đéc thủ phủ hoa kiểng miền Tây chính thức được công nhận di sản quốc gia, khẳng định giá trị làng nghề trăm năm và sức hút du lịch mỗi dịp cuối năm.

Vân Giang (Tổng hợp)
Không chỉ là “thủ phủ hoa Tết” của miền Tây, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) vừa chính thức được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Danh hiệu này khẳng định giá trị lịch sử, tri thức dân gian và vai trò cộng đồng của nghề trồng hoa trăm năm tuổi, đồng thời tạo động lực mới cho du lịch địa phương. Ảnh Fanpage Làng hoa Sa Đéc
Ngày 26/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình tri thức dân gian. Đây là dấu mốc quan trọng đối với một làng nghề đã gắn bó bền bỉ với vùng đất ven sông Tiền suốt gần 300 năm. Ảnh NAG Ngkhanh Vukhoa
Làng hoa Sa Đéc hình thành từ những vườn hoa hồng ven sông của các bậc tiền nhân. Qua nhiều thế hệ, người dân không ngừng tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật nhân giống, chăm sóc và tạo dáng hoa kiểng. Đến nay, làng hoa có diện tích gần 1.000 ha, được xem là vùng sản xuất hoa kiểng lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh Fanpage Làng hoa Sa Đéc
Từ những giống hoa truyền thống, Sa Đéc đã phát triển hàng trăm loài hoa và cây kiểng khác nhau, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Vào vụ cuối năm, làng hoa rực rỡ với cúc mâm xôi, vạn thọ, cát tường, xác pháo… sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết khắp cả nước. Ảnh NAG Ngkhanh Vukhoa
Khác với những di sản “tĩnh”, nghề trồng hoa Sa Đéc được xem là di sản sống, tồn tại và phát triển ngay trong sinh hoạt thường ngày của cộng đồng. Tri thức dân gian thể hiện qua cách chọn giống, xử lý đất, điều tiết nước theo con nước sông Tiền, hay bí quyết để hoa nở đúng dịp Tết – tất cả đều được truyền dạy từ đời này sang đời khác. Ảnh Fanpage Làng hoa Sa Đéc
Những năm gần đây, làng hoa Sa Đéc đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách, đặc biệt vào mùa giáp Tết. Du khách có thể dạo bước trên những lối đi giữa biển hoa, trải nghiệm chèo xuồng len lỏi giữa các giàn hoa treo cao, tìm hiểu quy trình trồng hoa và chụp ảnh check-in giữa không gian rực rỡ sắc màu. Ảnh Fanpage Làng hoa Sa Đéc
Cùng thời điểm làng nghề được vinh danh, Festival hoa – kiểng Sa Đéc lần thứ hai diễn ra từ ngày 27/12 đến 4/1/2026. Sự kiện gồm nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm hoa kiểng, không gian tiểu cảnh nghệ thuật và các chương trình biểu diễn văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ảnh Báo Tiền phong
Việc nghề trồng hoa Sa Đéc được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là niềm tự hào của người dân Đồng Tháp, mà còn mở ra cơ hội để làng hoa trăm năm tuổi tiếp tục “nở hoa” trên bản đồ du lịch Việt Nam theo hướng bền vững và giàu bản sắc. Ảnh TTXVN
#Di sản văn hóa phi vật thể #Làng hoa Sa Đéc #Nghề trồng hoa truyền thống #Du lịch mùa Tết #Phát triển nghề làng nghề #Sản xuất hoa kiểng

