6 điểm đến sông nước miền Tây khiến du khách mê mẩn mùa nước nổi

Mỗi độ thu về, khi những cơn mưa cuối mùa dần ngớt, dòng Mekong lại mang theo phù sa đỏ nặng trĩu đổ về đồng bằng. Nước dâng đầy khắp đồng ruộng, kênh rạch, đưa cả miền Tây Nam Bộ bước vào mùa đặc trưng nhất trong năm – mùa nước nổi. Thời điểm từ tháng 9 đến tháng 11 không chỉ là mùa của tôm cá, bông điên điển mà còn là mùa của những hành trình khám phá, để du khách được cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp sông nước miệt vườn.

Dưới đây là một số điểm đến tiêu biểu mà du khách không nên bỏ lỡ trong chuyến hành trình về miền Tây mùa nước nổi.

Rừng tràm Trà Sư – “Ốc đảo xanh” giữa mùa nước nổi

Rừng tràm Trà Sư rộng hơn 850 ha, nằm ở xã An Cư, huyện Tịnh Biên, được mệnh danh là “ốc đảo xanh” của miền Tây. Khi nước tràn đồng, toàn bộ khu rừng trở thành bức tranh thiên nhiên sống động với bèo phủ kín mặt nước, rặng tràm rợp bóng, hàng ngàn cánh chim bay lượn.

Rừng tràm Trà Sư. Ảnh Crystalbay

Đi xuồng máy xuyên qua những con rạch nhỏ, rồi chuyển sang xuồng chèo tay, du khách sẽ cảm nhận rõ rệt sự yên bình, chỉ còn tiếng mái chèo khua nhẹ và tiếng chim ríu rít. Những khoảnh khắc khi ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá, phản chiếu xuống mặt bèo xanh ngát là hình ảnh khiến bất cứ ai cũng khó quên. Đây cũng là điểm chụp ảnh thiên nhiên nổi tiếng nhất của An Giang mỗi độ nước nổi về.

Làng nổi Tân Lập – Vẻ đẹp bất tận của rừng tràm và kênh rạch

Tọa lạc ở xã Mộc Hóa, Long An, làng nổi Tân Lập được ví như “viên ngọc xanh” giữa miền Tây. Với hệ sinh thái đặc trưng của rừng ngập nước, nơi đây hấp dẫn du khách bởi con đường xuyên rừng dài 5 km cùng tháp quan sát cao 38 m – nơi có thể ngắm trọn toàn cảnh rừng tràm bạt ngàn trong mùa nước nổi.

Làng nổi Tân Lập. Ảnh Crystalbay

Du khách có thể chèo xuồng ba lá qua kênh rạch chằng chịt, giữa không gian hoa sen, hoa súng đua nở. Cầu gỗ xuyên rừng là điểm check-in “hút khách”, đặc biệt vào những ngày nắng vàng rực rỡ. Khác với sự nhộn nhịp của các chợ nổi hay cù lao, Tân Lập mang vẻ đẹp trầm lắng, thích hợp cho những ai muốn tìm một chốn bình yên để hòa mình vào thiên nhiên.

Cù lao Thới Sơn – Miệt vườn giữa sông Tiền

Nằm giữa sông Tiền và chỉ cách Mỹ Tho khoảng 15 phút đi thuyền, cù lao Thới Sơn là điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá miền Tây. Đây là nơi du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn văn hóa miệt vườn: thưởng thức trà mật ong, trái cây tươi ngọt, nghe đờn ca tài tử – loại hình nghệ thuật đã được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại.

Cù lao Thới Sơn. Ảnh MIA

Mùa nước nổi, những chuyến xuồng ba lá len lỏi qua rạch nhỏ, hai bên là hàng dừa nước rợp bóng, tạo nên không gian mát lành hiếm có. Du khách cũng được tận mắt chứng kiến quy trình làm kẹo dừa, thủ công mỹ nghệ từ gáo dừa – những sản phẩm đặc trưng của Tiền Giang. Một ngày ở Thới Sơn không chỉ mang lại trải nghiệm du lịch mà còn mở ra cánh cửa để hiểu thêm về đời sống sinh hoạt của người dân vùng cù lao.

Chợ nổi Cái Răng – Linh hồn sông nước miền Tây

Nếu muốn tìm một biểu tượng đặc trưng của miền Tây mùa nước nổi, chợ nổi Cái Răng chính là câu trả lời. Hoạt động từ sáng sớm tinh mơ, chợ tấp nập ghe thuyền chở đầy nông sản, trái cây và cả đặc sản mùa lũ như cá linh, bông điên điển.

Chợ nổi Cái Răng – Linh hồn sông nước miền Tây Ảnh IViVu

Điều thú vị là du khách có thể thưởng thức bữa sáng ngay trên ghe: bát hủ tiếu nghi ngút khói, tô bún riêu dân dã hay tách cà phê đậm đà hương vị miền sông nước. Bình minh trên sông, khi mặt trời đỏ rực dần nhô lên và phản chiếu xuống dòng nước lấp lánh, là khoảnh khắc làm say lòng bất cứ ai.

Một nét độc đáo khác của chợ nổi Cái Răng là “cây bẹo” – chiếc sào treo mẫu hàng hóa trên ghe để người mua dễ nhận biết. Đây vừa là cách bán hàng sáng tạo, vừa là nét văn hóa sông nước đặc sắc mà không nơi nào khác có được.

Mũi Cà Mau – Nơi “đất biết nở, rừng biết đi, biển sinh sôi”

Đặt chân đến Mũi Cà Mau, điểm cực Nam của Tổ quốc, du khách sẽ có trải nghiệm đặc biệt hiếm có: ngắm bình minh trên biển Đông và hoàng hôn trên biển Tây trong cùng một ngày.

Mũi Cà Mau – Nơi “đất biết nở, rừng biết đi, biển sinh sôi”. Ảnh Diệu Thuý

Mùa nước nổi, hành trình bằng ca nô xuyên rừng ngập mặn mang đến cảm giác phiêu lưu thú vị. Hàng đước, cây sú mọc thẳng tắp hai bên, tạo thành bức tường xanh rì. Đến đây, du khách không thể bỏ qua cột mốc GPS 0001, biểu tượng hình mũi tàu hướng ra biển và Vườn quốc gia Mũi Cà Mau – nơi bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn nhất Việt Nam.

Không chỉ là điểm đến du lịch, Mũi Cà Mau còn mang giá trị tinh thần đặc biệt: nơi thiêng liêng ghi dấu “dải đất hình chữ S” kéo dài đến tận cùng.

Cù lao An Bình – Vựa trái cây trĩu quả giữa sông Tiền

Khác với sự sôi động của chợ nổi hay rừng tràm, cù lao An Bình mang vẻ đẹp hiền hòa, yên ả. Nằm giữa sông Tiền, nơi đây nổi tiếng với những vườn cây trĩu quả quanh năm. Đặc biệt vào mùa nước nổi, du khách sẽ được thưởng thức trái cây miệt vườn như chôm chôm, măng cụt, sầu riêng ngay tại vườn.

Cù lao An Bình – Vựa trái cây trĩu quả giữa sông Tiền. Ảnh Crystalbay

Không chỉ có cây trái, cù lao An Bình còn hấp dẫn bởi những trải nghiệm gắn liền với đời sống nông thôn: tát mương bắt cá, đạp xe dọc đường làng rợp bóng cây, hay nghỉ đêm tại homestay ven sông mộc mạc. Chính sự bình dị ấy lại mang đến cho du khách cảm giác gần gũi, chân thật và lưu giữ nhiều kỷ niệm.