Cuối năm về Phong Nha – Kẻ Bàng ngắm rừng Trường Nhãn đổi màu

Những ngày cuối năm rừng Trường Nhãn ở Phong Nha – Kẻ Bàng bước vào mùa thay lá, nhuộm đỏ vàng đại ngàn đá vôi, tạo nên khung cảnh giao mùa ấn tượng.
Trong tháng cuối năm, 3 con giáp này gặp quý nhân giúp đỡ, đạt thành tựu lớn, chuẩn bị đón Tết ấm no, viên mãn và tràn đầy hy vọng.
Nằm giữa vùng cao nguyên khô hạn miền trung Mexico, Vườn quốc gia Tehuacán–Cuicatlán là kho báu sinh học và văn hóa độc đáo hiếm có trên thế giới.
Phòng khách tràn ngập ánh sáng tự nhiên vừa giúp không gian trở nên rộng rãi, thoáng đãng đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu, tốt cho sức khỏe.
Các nhà khảo cổ học Peru phát hiện một bức tranh tường ba chiều được khắc bởi một nền văn minh chưa từng được biết đến cách đây khoảng 3.000 năm trước.
Sở hữu khuôn mặt đặc biệt với viền lông như đeo kính, dơi ngựa đeo kính (Pteropus conspicillatus) là một trong những loài dơi lớn và ấn tượng nhất thế giới.
Sau 5 năm gắn bó đầy kín tiếng, thủ môn Quan Văn Chuẩn đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái Nguyễn Vũ Hà Dương vào tháng 12/2025.
AI đang tạo ra lớp nghề nhân sự hoàn toàn mới với mức lương cao, nhu cầu lớn và được doanh nghiệp toàn cầu săn đón ráo riết.
Thịt chim bồ câu được xem là thực phẩm bổ dưỡng nhờ giàu protein, ít béo, giúp phục hồi thể lực, tăng cường trí não và nâng cao sức khỏe toàn diện.
Trong thế giới thể hình vốn quen với những chuẩn mực sắc đẹp mềm mại dành cho phụ nữ, cái tên Lean Beef Patty xuất hiện như một hiện tượng đặc biệt.
Hãng xe Bentley đang từng bước hé lộ mẫu SUV siêu sang Urban thuần điện hoàn toàn mới, dù hiện vẫn trong giai đoạn thử nghiệm kín.
Phí Thanh Thảo - nữ xạ thủ từng gây sốt SEA Games 33 bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận của hội mê làm đẹp trên mạng.
Nhưng nhìn vào nội thất thì rõ ràng hãng độ này chưa biết tiết chế các màu nổi, dù sao, ở ngoại hình cũng đã làm rất tốt, với việc xử lý cho xe có 1 màu tối.
Không caption quá dài dòng hay tạo dáng phô trương, bức ảnh tổng kết 2025 của nữ VĐV bóng chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh thu hút sự quan tâm từ netizen.
Theo các nhà nghiên cứu, người Inca đã hiến tế những con lạc đà không bướu này như một cách để dâng lên các vị thần siêu nhiên.
Nhan sắc khiến tất cả phải chú ý của hot girl xuất hiện tình tứ bên chủ nhân Quả bóng Vàng nữ 2025.
Những đường cong mềm mại lấy cảm hứng từ chiếc Vespa mang vẻ dịu dàng, hoài cổ nhưng vẫn ấm áp, thân quen cho ngôi nhà.
Mùa tiệc tùng khiến da dễ nhạy cảm, khô căng. Chỉ với vài bước chăm sóc đơn giản, da sẽ trở lại khỏe mạnh, mềm mịn và dễ chịu.
Sau một năm về chung một nhà với chồng, "ngọc nữ" bóng chuyền Việt Nam – Trần Việt Hương đã chính thức thông báo tin vui đang mang bầu em bé đầu lòng.
Giao dịch nhà đất cuối năm thuận lợi cho 3 con giáp này nhờ phong thủy và tâm lý mua bán gấp rút để chuẩn bị đón Tết.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra bộ hài cốt xác ướp còn nguyên vẹn tại một địa điểm ở Peru, được cho từng là khu hành hương của người Inca.