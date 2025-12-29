Cuối năm về Phong Nha – Kẻ Bàng ngắm rừng Trường Nhãn đổi màu

Hà Nội

Những ngày cuối năm rừng Trường Nhãn ở Phong Nha – Kẻ Bàng bước vào mùa thay lá, nhuộm đỏ vàng đại ngàn đá vôi, tạo nên khung cảnh giao mùa ấn tượng.

Từ khoảng tháng 10, Trường Nhãn bắt đầu bước vào chu kỳ thay lá. Quá trình này kéo dài đến đầu năm sau, khiến cánh rừng già trở nên sống động hơn thường lệ. Ảnh J.B
Những tán lá non ban đầu mang sắc đỏ nhạt, sau đó chuyển sang hồng tím, rồi bừng sáng với gam vàng trước khi trở lại màu xanh lục. Sự chuyển sắc theo từng tầng, từng cụm cây tạo nên bức tranh thiên nhiên nhiều lớp màu, biến rừng Phong Nha thành không gian giao mùa hiếm gặp. Ảnh J.B
Với người dân địa phương, Trường Nhãn từ lâu được xem là “cây báo Tết”. Khi những tán lá bắt đầu rực màu cũng là lúc không khí xuân lan tỏa khắp núi rừng. Sự thay đổi âm thầm nhưng rõ rệt của loài cây này gắn liền với nhịp sống vùng di sản, trở thành dấu mốc quen thuộc mỗi độ cuối năm. Ảnh J.B
Tên gọi Trường Nhãn bắt nguồn từ đặc điểm hình thái độc đáo của loài cây. Thân cây thuộc nhóm gỗ lớn, rễ bạnh chắc khỏe, thích nghi với môi trường rừng mưa nhiệt đới. Trong khi đó, phần tán lá lại xòe rộng, mềm mại, gợi liên tưởng đến cây nhãn quen thuộc trong vườn nhà. Sự hòa trộn giữa dáng dấp rừng già và nét gần gũi đời thường khiến Trường Nhãn trở thành loài cây vừa lạ vừa quen. Ảnh J.B
Trường Nhãn thường mọc thành cụm, phân bố ở tầng trung và tầng cao của rừng. Khi bước vào mùa thay lá, cả mảng rừng xuất hiện những “đốm màu” rực rỡ, nổi bật trên nền xanh thẫm của đại ngàn. Từ xa nhìn lại, những tán cây đỏ vàng xen kẽ như thắp sáng không gian rừng nguyên sinh. Ảnh J.B
Du khách không cần phải đi quá sâu vào rừng rậm vẫn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Ngay tại khu vực km 0 trên tuyến đường 20 Quyết Thắng, nhiều tán Trường Nhãn đã bắt đầu chuyển màu, thuận tiện cho việc dừng chân, chụp ảnh và cảm nhận không khí giao mùa. Đây cũng là cung đường được nhiều du khách lựa chọn khi tham quan Phong Nha – Kẻ Bàng dịp cuối năm. Ảnh J.B
Với những ai yêu thích du lịch trải nghiệm, mùa Trường Nhãn thay lá là thời điểm lý tưởng để kết hợp các hành trình khám phá thiên nhiên. Những tuyến trekking xuyên vùng lõi vườn quốc gia, hành trình chinh phục hang Pygmy, hang Hổ hay hang Over đưa du khách đi dưới những tán cổ thụ hàng trăm năm tuổi, tận mắt chứng kiến sự biến đổi của rừng già ở cự ly gần. Ảnh J.B
Thời tiết Phong Nha – Kẻ Bàng giai đoạn này khá dễ chịu, nhiệt độ mát mẻ, phù hợp cho các hoạt động đi bộ đường dài, cắm trại và săn ảnh thiên nhiên. Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, sắc lá Trường Nhãn trở thành điểm nhấn đặc biệt, mang đến cảm giác yên bình và thư thái. Ảnh Jungle Boss
Không cần đến lễ hội hay tiểu cảnh nhân tạo, chính những cánh rừng đang “thay áo” đã tạo nên nét chào xuân rất riêng của Phong Nha – Kẻ Bàng. Với du khách, đây không chỉ là chuyến đi ngắm cảnh, mà còn là dịp để cảm nhận nhịp chuyển mình nhẹ nhàng của thiên nhiên trong những ngày cuối năm. Ảnh Jungle Boss
