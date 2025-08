Dự báo thời tiết 3/8: Nắng nóng gay gắt bao trùm miền Bắc, miền Trung

Theo số liệu từ các trạm khí tượng, nhiều địa phương ghi nhận nền nhiệt rất cao: Trạm Yên Châu (Sơn La) đạt 39,1 độ C; Bắc Mê (Tuyên Quang) 39,6 độ C; Chợ Rã (Thái Nguyên) 38,3 độ C; Láng (Hà Nội) 38,2 độ C; Lào Cai 38,2 độ C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38,1 độ C; Cam Ranh (Khánh Hòa) 38,5 độ C.

Từ ngày 1/8, nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ, nền nhiệt giảm dần, đặc biệt ở khu vực vùng núi và trung du sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Tuy nhiên, Trung Bộ được dự báo vẫn tiếp tục duy trì nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới, cần đề phòng nguy cơ cháy rừng và tình trạng thiếu nước.