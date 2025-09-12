Dự án Nhơn Hội New City hạ tầng xuống cấp lại chậm cấp sổ đỏ

Người dân bức xúc vì đã thanh toán 95-100% giá trị hợp đồng, nhưng chưa được cấp sổ đỏ. Đã vậy dự án lại chậm tiến độ 4 năm và hạ tầng xuống cấp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) kiểm tra, đôn đốc và yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương triển khai các phân khu số 2, 4 và 9 thuộc Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội New City.

Dự án Nhơn Hội New City có tổng vốn đầu tư công bố hơn 23.000 tỉ đồng, xây dựng tại ven biển bán đảo Phương Mai. Sau hơn 6 năm triển khai, khuôn viên dự án vẫn hoang sơ, hạ tầng xuống cấp, thiếu điện nước, khiến khách hàng nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng yêu cầu chấn chỉnh cũng như đẩy nhanh tiến độ.

Dự án Nhơn Hội New City. Ảnh CTV

Tuy nhiên, nhiều năm qua dự án triển khai chậm, khiến khách hàng đã ký hợp đồng mua bán bức xúc, liên tục khiếu nại, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương

3 phân khu có tổng diện tích khoảng 116ha, được quy hoạch đất ở đô thị và chung cư cao cấp ven biển, do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings là đơn vị phát triển.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý KKT yêu cầu 2 doanh nghiệp tập trung nguồn lực, sớm hoàn thiện hạ tầng cấp điện tại phân khu 2; cấp điện và hệ thống thu gom nước thải tại phân khu 9; đồng thời duy tu, sửa chữa các hạng mục xuống cấp, hoàn tất hồ sơ pháp lý và nghĩa vụ tài chính.

Doanh nghiệp phải nhanh chóng cấp sổ đỏ cho những cá nhân đã thanh toán 95-100% giá trị hợp đồng, tổ chức đối thoại trực tiếp để giải quyết đơn thư. Các nội dung trên phải hoàn thành trước 30/9.

Hạ tầng dự án Nhơn Hội New City xuống cấp, khách hàng bức xúc. Ảnh CTV

Trước thực trạng trên, Ban Quản lý KKT yêu cầu 2 công ty Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt và Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings phải có văn bản cam kết tiến độ, gửi thông báo đến toàn bộ khách hàng để họ yên tâm và không tiếp tục tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Trường hợp quá hạn nêu trên mà vẫn chây ì, cố tình không thực hiện, Ban sẽ đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm theo quy định.

