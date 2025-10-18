Hà Nội

Dự án KĐT lấn biển Quảng Ninh dính nhiều lùm xùm được tiếp tục triển khai

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chấp thuận cho Công ty TNHH Đỗ Gia Capital tiếp tục triển khai dự án Khu đô thị 10B, phường Quang Hanh lấn biển từng gây xôn xao.

Thiên Tuấn

Việc tiếp tục cho phép Đỗ Gia Capital thực hiện dự án trên cơ sở chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án tồn đọng kéo dài, tránh lãng phí nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

anh-chup-man-hinh-2025-10-18-luc-125128.png

Quyết định này cũng căn cứ theo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Thông báo số 358/TB-VPCP ngày 10/7/2025 và kết quả rà soát ranh giới dự án với vùng đệm di sản, qua đó thống nhất với đề xuất của liên ngành do Sở Tài chính chủ trì về chủ trương cho phép nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Công ty Đỗ Gia Capital tập trung nguồn lực, hoàn thiện các hạng mục công trình theo quy mô, mục tiêu và tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy… và các chỉ đạo của tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND phường Quang Hanh phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai; tăng cường giám sát nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong suốt thời gian thi công.

Chính quyền địa phương sẽ theo dõi, kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi để dự án được thực hiện hiệu quả, góp phần phát triển không gian đô thị và nâng cao đời sống người dân trong khu vực.

Dự án khu đô thị 10B Quang Hanh, phường Quang Hanh, được phê duyệt năm 2021 với tổng đầu tư hơn 1.230 tỉ đồng, diện tích gần 32 ha, trong đó gần 3,9 ha thuộc khu vực bảo vệ II (vùng đệm) của di tích quốc gia đặc biệt vịnh Hạ Long.

Dự án từng bị yêu cầu tạm dừng thi công từ tháng 11/2023 sau khi báo chí vào cuộc phản ánh việc chủ đầu tư đã đổ đất trực tiếp để san lấp mặt biển ven bờ thuộc khu vực dự án. Việc thi công được thực hiện khi chưa có kè vây nên đã gây ảnh hưởng môi trường biển thuộc vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, vùng bảo vệ 2 của di tích quốc gia đặc biệt vịnh Hạ Long.

