Đồng Tháp: Phát Tài một mình dự và trúng gói in vé số 65 tỷ

Ngày 29/9/2025, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 1392/QĐ-XSKT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu in vé số truyền thống (giấy + công in) hoạt động xổ số kiến thiết Đồng Tháp năm 2026. Người ký quyết định là bà Đặng Thị Ngọc Hiền – Giám đốc Công ty.

Một phần Quyết định số 1392/QĐ-XSKT của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu in vé số truyền thống (giấy + công in) hoạt động xổ số kiến thiết Đồng Tháp năm 2026.

Theo Biên bản mở thầu ngày 15/9/2025, gói thầu có giá dự toán 68,428 tỷ đồng, song chỉ có một nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ là Công ty Cổ phần Phát Tài. Giá dự thầu của doanh nghiệp cũng chính là giá trúng thầu: 65,681 tỷ đồng.

Ứng viên duy nhất

Trong hồ sơ dự thầu, Công ty Cổ phần Phát Tài nộp bảo đảm dự thầu trị giá 1,05 tỷ đồng, hiệu lực hồ sơ 90 ngày, bảo đảm dự thầu 140 ngày. Nhà thầu đồng thời cam kết tiến độ thực hiện chi tiết trong 425 ngày, phù hợp yêu cầu của bên mời thầu.

Do không có đối thủ cạnh tranh, Công ty Cổ phần Phát Tài trở thành đơn vị duy nhất được xem xét, đánh giá và sau đó được phê duyệt trúng thầu. Thực tế này khiến kết quả gói thầu vừa bảo đảm đúng quy trình pháp lý, vừa phản ánh hạn chế về tính cạnh tranh trên thị trường in ấn vé số.

So với giá dự toán, mức giá trúng thầu thấp hơn khoảng 2,7 tỷ đồng. Khoản tiết kiệm này góp phần giảm bớt chi phí cho ngân sách, giúp hoạt động in ấn vé số phục vụ kinh doanh năm 2026 của Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp hiệu quả hơn.

Theo đánh giá, Công ty Cổ phần Phát Tài đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công, điều kiện kỹ thuật cũng như khả năng cung ứng vé số đúng tiến độ.

Năng lực Công ty CP Phát Tài ra sao?

Theo hồ sơ, Công ty Cổ phần Phát Tài có đại chỉ tại phường Tân Tạo, TP HCM do ông Trần Anh Tuấn làm đại diện pháp luật. Từ tháng 7/2013 đến nay, đơn vị này 19 gói thầu, trúng 16 gói, tổng giá trị trúng thầu hơn 568 tỷ đồng (bao gồm liên danh).

Một điểm đáng chú ý, Công ty Cổ phần Phát Tài có lịch sử “toàn thắng” trong các gói thầu in vé số truyền thống do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Trong 5 năm liên tiếp, Phát Tài đã trúng cả 5 gói thầu với giá trị hàng chục tỷ đồng, cụ thể:

Gói in vé số truyền thống Đồng Tháp năm 2022 – giá trúng thầu 63,214 tỷ đồng; Gói in vé số truyền thống Đồng Tháp năm 2023 – giá trúng thầu 64,580 tỷ đồng; Gói in vé số truyền thống Đồng Tháp năm 2024 – giá trúng thầu 66,010 tỷ đồng; Gói in vé số truyền thống Đồng Tháp năm 2025 – giá trúng thầu 67,300 tỷ đồng; Gói in vé số truyền thống Đồng Tháp năm 2026 – giá trúng thầu 65,681 tỷ đồng.

Thành tích này cho thấy Công ty Cổ phần Phát Tài không chỉ có kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực in vé số, mà còn duy trì mối quan hệ hợp tác ổn định và lâu dài với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Việc liên tiếp được lựa chọn khẳng định năng lực cung ứng và uy tín của nhà thầu trên thị trường.

Dù có bề dày thành tích, song việc liên tục chỉ có Công ty Cổ phần Phát Tài tham dự các gói thầu tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp lại đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất.

Theo Luật Đấu thầu 2023, đấu thầu rộng rãi nhằm khuyến khích nhiều nhà thầu tham gia, từ đó tăng tính minh bạch và hiệu quả. Tuy nhiên, khi chỉ có một doanh nghiệp quan tâm, mức độ tiết kiệm ngân sách sẽ phụ thuộc chủ yếu vào giá bỏ thầu của chính đơn vị đó, thay vì cạnh tranh thị trường.

Một số chuyên gia nhận định, lĩnh vực in vé số truyền thống là ngành đặc thù, yêu cầu kỹ thuật cao, bảo mật và năng lực in ấn quy mô lớn. Đây có thể là nguyên nhân khiến số lượng nhà thầu có thể tham gia rất hạn chế, dẫn đến tình trạng “một mình một ngựa” kéo dài.

Việc Công ty Cổ phần Phát Tài tiếp tục trúng gói thầu năm 2026 cho thấy sự ổn định trong lựa chọn đối tác in vé số tại Đồng Tháp. Tuy nhiên, để đảm bảo đúng tinh thần minh bạch và cạnh tranh, các cơ quan quản lý có thể cần xem xét lại tiêu chí mời thầu, cũng như mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin cho các doanh nghiệp cùng ngành.

Trong dài hạn, nếu vẫn chỉ có một doanh nghiệp duy trì vị thế độc quyền trong mảng in vé số, tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của các gói thầu sẽ là vấn đề cần được đặt ra, không chỉ ở Đồng Tháp mà còn tại các tỉnh thành khác.