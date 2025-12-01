Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

17 nhà thầu đua tranh gói thiết bị tại Vĩnh Long: Ai nắm lợi thế giá?

Gói thầu thiết bị hơn 10 tỷ đồng tại BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long thu hút tới 17 nhà thầu tham dự, thiết lập cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá với mức giảm sâu kỷ lục gần 31%.

Hải Nam

Ngày 19/11/2025, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư) đã hoàn thành mở thầu Gói thầu số 5: Thiết bị đồ gỗ, đồ sắt. Đây là gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh tại Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 04/05/2024.

Theo Biên bản mở thầu (Mã TBMT: IB2500478781), gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 10.034.086.800 đồng. Cuộc thầu này đã thu hút số lượng nhà thầu tham dự kỷ lục lên tới 17 đơn vị, tạo nên một "đấu trường" cạnh tranh gay gắt hiếm thấy trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

bbmt.jpg
Nguồn: MSC

Danh sách tham dự bao gồm nhiều cái tên quen thuộc trên thị trường như: Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Anh Duy, Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hathaco, Liên danh Tuấn Kiệt - An Phát Minh, Liên danh Nội thất BVĐK tỉnh Vĩnh Long...

Lộ diện mức giá "đáy" và bài toán chất lượng

Phân tích dữ liệu từ biên bản mở thầu cho thấy, cuộc đua về giá diễn ra vô cùng quyết liệt. Trong khi nhiều nhà thầu chào giá sát với giá gói thầu (quanh mốc 9 tỷ đồng), thì xuất hiện những mức giá giảm sâu bất ngờ.

Cụ thể, Công ty TNHH Hai thành viên Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dazhu (Mã định danh: vn6300097360, địa chỉ tại Cần Thơ) đã gây "sốc" khi chào giá dự thầu chỉ 6.959.000.000 đồng. So với giá gói thầu hơn 10 tỷ đồng, mức giá này giảm tới hơn 3 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 30,6%. Đây là mức giá thấp nhất trong số 17 nhà thầu tham dự.

Xếp ngay sau là một số nhà thầu khác với mức giá cạnh tranh không kém, tạo nên áp lực lớn lên các đối thủ còn lại. Đơn cử như Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng chào giá 9.011.680.000 đồng; Liên danh Cần Thơ Gói thầu số 5 chào giá 9.279.000.000 đồng (sau giảm giá còn 9.186.210.000 đồng).

Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc chào giá thấp là một lợi thế lớn trong phương pháp đánh giá "giá thấp nhất". Tuy nhiên, mức giá của Công ty TNHH Hai thành viên Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dazhu được giới chuyên môn đánh giá là "thấp bất thường". Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Tổ chuyên gia và Bên mời thầu trong việc xác minh, làm rõ khả năng thực hiện gói thầu của đơn vị này, đảm bảo không xảy ra tình trạng bỏ thầu giá rẻ rồi thi công cầm chừng, chất lượng kém hoặc "bán thầu".

Năng lực nhà thầu và những "ẩn số" cần giải mã

Dữ liệu phân tích năng lực nhà thầu cho thấy bức tranh đa dạng về kinh nghiệm của các ứng viên. Bên cạnh những nhà thầu có bề dày trúng thầu tại địa phương, sự xuất hiện của các nhân tố mới với chiến lược giá rẻ đang làm thay đổi cục diện.

Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Anh Duy hay Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hathaco là những đơn vị từng có lịch sử đấu thầu dày dặn. Tuy nhiên, tại gói thầu này, mức giá họ đưa ra không phải là lợi thế cạnh tranh tuyệt đối so với nhóm nhà thầu mới nổi.

Một điểm đáng lưu ý trong hồ sơ phân tích là mối quan hệ giữa các nhà thầu và các đơn vị tư vấn. Việc 17 nhà thầu cùng tham dự một gói thầu quy mô vừa phải cho thấy sự quan tâm lớn của thị trường, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ cạnh tranh không lành mạnh nếu không có sự giám sát chặt chẽ. Tỷ lệ trúng/trượt thầu của các đơn vị trong năm 2025 cũng là một chỉ số quan trọng cần được xem xét kỹ lưỡng trong bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm.

Góc nhìn chuyên gia: Cần tuân thủ nghiêm ngặt Luật Đấu thầu mới

Trao đổi về tình huống này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Với số lượng 17 nhà thầu tham dự và biên độ giá chênh lệch lớn, đây là bài toán khó cho Chủ đầu tư. Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất năm 2025, giá thấp không phải là yếu tố duy nhất. Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ về việc đánh giá năng lực tài chính và kỹ thuật trước khi xem xét đến giá. Nếu nhà thầu chào giá thấp nhưng không chứng minh được đơn giá chi tiết khả thi, hoặc có lịch sử vi phạm hợp đồng, thì hoàn toàn có thể bị loại."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh tính minh bạch và trách nhiệm giải trình theo khung pháp lý hiện hành. "Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã siết chặt quy trình đánh giá E-HSDT. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long) chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả lựa chọn. Mọi dấu hiệu bất thường về giá hay năng lực đều phải được làm rõ công khai. Việc lựa chọn nhà thầu không chỉ đảm bảo hiệu quả kinh tế (tiết kiệm ngân sách) mà quan trọng hơn là phải đảm bảo chất lượng hàng hóa, thiết bị y tế phục vụ người dân, tránh lãng phí nguồn lực xã hội về dài hạn," Luật sư Vũ chia sẻ.

Gói thầu số 5 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đang bước vào giai đoạn xét thầu căng thẳng. Dư luận và cộng đồng doanh nghiệp đang chờ đợi một kết quả công tâm, khách quan từ phía Chủ đầu tư, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu thực sự có năng lực, đưa dự án về đích đúng tiến độ và chất lượng.

#Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long #UBND tỉnh Vĩnh Long #gói thiết bị #Vĩnh Long

Bài liên quan

Bạn đọc

Minh bạch đấu thầu Vĩnh Long: Cần loại bỏ tư duy "cài cắm" tiêu chí [Kỳ 4]

Các chuyên gia pháp lý nhận định, việc đưa các tiêu chí kỹ thuật bất thường vào E-HSMT tại Vĩnh Long có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu. Cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng để đảm bảo tính minh bạch.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, những bất cập tại hai gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục quy mô hàng trăm tỷ đồng tại Vĩnh Long (IB2500478937 và IB2500482459) không chỉ là vấn đề về kỹ thuật đơn thuần mà còn là câu chuyện về việc tuân thủ các quy định pháp luật về đấu thầu.

Hệ thống pháp luật về đấu thầu, bao gồm Luật Đấu thầu năm 2023 (đã được sửa đổi, bổ sung) cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC (các văn bản được viện dẫn trong hồ sơ mời thầu), đã thiết lập một hành lang pháp lý chặt chẽ nhằm ngăn chặn các hành vi tiêu cực, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động mua sắm công.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu thiết bị Vĩnh Long: Dấu hỏi trách nhiệm Tư vấn Bến Tre và Thẩm định COVICO [Kỳ 3]

Để lọt các tiêu chí hạn chế cạnh tranh như "máy ảnh lặn sâu 15m", "kiểm định trước đấu thầu" vào E-HSMT, trách nhiệm lớn thuộc về đơn vị tư vấn lập và thẩm định. Vai trò của Công ty Bến Tre và COVICO ở đâu?

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, quá trình tổ chức đấu thầu hai gói thầu thiết bị giáo dục quy mô lớn tại Vĩnh Long (IB2500478937 và IB2500482459) đang bộc lộ nhiều bất cập trong khâu xây dựng và thẩm định hồ sơ mời thầu. Trách nhiệm này không chỉ thuộc về Chủ đầu tư mà trước hết thuộc về các đơn vị tư vấn được thuê để thực hiện các công việc chuyên môn.

Theo các tài liệu liên quan, cả hai Quyết định phê duyệt E-HSMT (số 955/QĐ-BQL và 956/QĐ-BQL ngày 10/11/2025) của Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Ban QLDA Vĩnh Long) đều căn cứ trên kết quả làm việc của các đơn vị tư vấn.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu 1,6 tỷ đồng tại An Giang: 17 nhà thầu "so găng", giá thấp nhất giảm 52%

Cuộc đua tại Gói thầu số 13 do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang mời thầu ghi nhận sự cạnh tranh gay gắt về giá.

Ngày 10/10/2025, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang (Chủ đầu tư - CĐT) đã tiến hành mở thầu Gói thầu số 13: Mua sắm lắp đặt trang thiết bị (Mã TBMT: IB2500427713). Gói thầu thuộc dự án Trường Trung học cơ sở Đông Hồ, tỉnh Kiên Giang, sử dụng nguồn vốn ngân sách thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Gói thầu được phê duyệt giá trị là 1.612.500.000 đồng theo Quyết định số 486/QĐ-BQL ngày 17/9/2025 và áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Ngay sau khi hoàn thành mở thầu, biên bản ghi nhận sự tham gia của 17 nhà thầu, cho thấy mức độ cạnh tranh cao.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Hậu sáp nhập Ninh Thuận - Khánh Hòa: Gói thầu thủy lợi hơn 10 tỷ đồng vẫn "khát" tính cạnh tranh?

Hậu sáp nhập Ninh Thuận - Khánh Hòa: Gói thầu thủy lợi hơn 10 tỷ đồng vẫn "khát" tính cạnh tranh?

Sau dấu mốc sáp nhập địa giới hành chính ngày 01/7/2025, kỳ vọng về một thị trường xây dựng sôi động, cạnh tranh hơn tại tỉnh Khánh Hòa (bao gồm Ninh Thuận cũ) rất lớn. Tuy nhiên, kết quả lựa chọn nhà thầu tại dự án Hồ Kiền Kiền mới đây cho thấy "kịch bản cũ" vẫn lặp lại: Chỉ một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Hậu sáp nhập Ninh Thuận - Khánh Hòa: Gói thầu thủy lợi hơn 10 tỷ đồng vẫn "khát" tính cạnh tranh?

Hậu sáp nhập Ninh Thuận - Khánh Hòa: Gói thầu thủy lợi hơn 10 tỷ đồng vẫn "khát" tính cạnh tranh?

Sau dấu mốc sáp nhập địa giới hành chính ngày 01/7/2025, kỳ vọng về một thị trường xây dựng sôi động, cạnh tranh hơn tại tỉnh Khánh Hòa (bao gồm Ninh Thuận cũ) rất lớn. Tuy nhiên, kết quả lựa chọn nhà thầu tại dự án Hồ Kiền Kiền mới đây cho thấy "kịch bản cũ" vẫn lặp lại: Chỉ một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá.