17 nhà thầu đua tranh gói thiết bị tại Vĩnh Long: Ai nắm lợi thế giá?

Gói thầu thiết bị hơn 10 tỷ đồng tại BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long thu hút tới 17 nhà thầu tham dự, thiết lập cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá với mức giảm sâu kỷ lục gần 31%.

Ngày 19/11/2025, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư) đã hoàn thành mở thầu Gói thầu số 5: Thiết bị đồ gỗ, đồ sắt. Đây là gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh tại Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 04/05/2024.

Theo Biên bản mở thầu (Mã TBMT: IB2500478781), gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 10.034.086.800 đồng. Cuộc thầu này đã thu hút số lượng nhà thầu tham dự kỷ lục lên tới 17 đơn vị, tạo nên một "đấu trường" cạnh tranh gay gắt hiếm thấy trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguồn: MSC

Danh sách tham dự bao gồm nhiều cái tên quen thuộc trên thị trường như: Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Anh Duy, Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hathaco, Liên danh Tuấn Kiệt - An Phát Minh, Liên danh Nội thất BVĐK tỉnh Vĩnh Long...

Lộ diện mức giá "đáy" và bài toán chất lượng

Phân tích dữ liệu từ biên bản mở thầu cho thấy, cuộc đua về giá diễn ra vô cùng quyết liệt. Trong khi nhiều nhà thầu chào giá sát với giá gói thầu (quanh mốc 9 tỷ đồng), thì xuất hiện những mức giá giảm sâu bất ngờ.

Cụ thể, Công ty TNHH Hai thành viên Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dazhu (Mã định danh: vn6300097360, địa chỉ tại Cần Thơ) đã gây "sốc" khi chào giá dự thầu chỉ 6.959.000.000 đồng. So với giá gói thầu hơn 10 tỷ đồng, mức giá này giảm tới hơn 3 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 30,6%. Đây là mức giá thấp nhất trong số 17 nhà thầu tham dự.

Xếp ngay sau là một số nhà thầu khác với mức giá cạnh tranh không kém, tạo nên áp lực lớn lên các đối thủ còn lại. Đơn cử như Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng chào giá 9.011.680.000 đồng; Liên danh Cần Thơ Gói thầu số 5 chào giá 9.279.000.000 đồng (sau giảm giá còn 9.186.210.000 đồng).

Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc chào giá thấp là một lợi thế lớn trong phương pháp đánh giá "giá thấp nhất". Tuy nhiên, mức giá của Công ty TNHH Hai thành viên Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dazhu được giới chuyên môn đánh giá là "thấp bất thường". Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Tổ chuyên gia và Bên mời thầu trong việc xác minh, làm rõ khả năng thực hiện gói thầu của đơn vị này, đảm bảo không xảy ra tình trạng bỏ thầu giá rẻ rồi thi công cầm chừng, chất lượng kém hoặc "bán thầu".

Năng lực nhà thầu và những "ẩn số" cần giải mã

Dữ liệu phân tích năng lực nhà thầu cho thấy bức tranh đa dạng về kinh nghiệm của các ứng viên. Bên cạnh những nhà thầu có bề dày trúng thầu tại địa phương, sự xuất hiện của các nhân tố mới với chiến lược giá rẻ đang làm thay đổi cục diện.

Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Anh Duy hay Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hathaco là những đơn vị từng có lịch sử đấu thầu dày dặn. Tuy nhiên, tại gói thầu này, mức giá họ đưa ra không phải là lợi thế cạnh tranh tuyệt đối so với nhóm nhà thầu mới nổi.

Một điểm đáng lưu ý trong hồ sơ phân tích là mối quan hệ giữa các nhà thầu và các đơn vị tư vấn. Việc 17 nhà thầu cùng tham dự một gói thầu quy mô vừa phải cho thấy sự quan tâm lớn của thị trường, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ cạnh tranh không lành mạnh nếu không có sự giám sát chặt chẽ. Tỷ lệ trúng/trượt thầu của các đơn vị trong năm 2025 cũng là một chỉ số quan trọng cần được xem xét kỹ lưỡng trong bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm.

Góc nhìn chuyên gia: Cần tuân thủ nghiêm ngặt Luật Đấu thầu mới

Trao đổi về tình huống này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Với số lượng 17 nhà thầu tham dự và biên độ giá chênh lệch lớn, đây là bài toán khó cho Chủ đầu tư. Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất năm 2025, giá thấp không phải là yếu tố duy nhất. Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ về việc đánh giá năng lực tài chính và kỹ thuật trước khi xem xét đến giá. Nếu nhà thầu chào giá thấp nhưng không chứng minh được đơn giá chi tiết khả thi, hoặc có lịch sử vi phạm hợp đồng, thì hoàn toàn có thể bị loại."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh tính minh bạch và trách nhiệm giải trình theo khung pháp lý hiện hành. "Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã siết chặt quy trình đánh giá E-HSDT. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long) chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả lựa chọn. Mọi dấu hiệu bất thường về giá hay năng lực đều phải được làm rõ công khai. Việc lựa chọn nhà thầu không chỉ đảm bảo hiệu quả kinh tế (tiết kiệm ngân sách) mà quan trọng hơn là phải đảm bảo chất lượng hàng hóa, thiết bị y tế phục vụ người dân, tránh lãng phí nguồn lực xã hội về dài hạn," Luật sư Vũ chia sẻ.

Gói thầu số 5 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đang bước vào giai đoạn xét thầu căng thẳng. Dư luận và cộng đồng doanh nghiệp đang chờ đợi một kết quả công tâm, khách quan từ phía Chủ đầu tư, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu thực sự có năng lực, đưa dự án về đích đúng tiến độ và chất lượng.