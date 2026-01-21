Bắt quả tang đối tượng vận chuyển gần 4.000 bao thuốc lá lậu

Đang vận chuyển gần 4.000 bao thuốc lá lậu đi tiệu thu, Trần Quốc K. đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt quả tang đối tượng dùng ô tô vận chuyện 3.980 bao thuốc lá nhập lậu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 ngày 21/01, Tại Km 21+200, Quốc lộ 30 thuộc địa bàn ấp Đông Mỹ (xã Mỹ Thọ), Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và môi trường tiến hành tạm dừng phương tiện kiểm tra hành chính theo quy định phương tiện xe ôtô tải mang BKS: 54X-4074 do tài xế Trần Quốc K. (SN 03/09/1996, xã Tân Bình, TP Cần Thơ) điều khiển.

Đối tượng Trần Quốc K.cùng tang vật bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 3.980 bao thuốc lá nhập lậu, gồm: 2.480 bao thuốc lá JET, 1.500 bao thuốc lá SCOTT.

Làm việc với cơ quan Công an, Trần Quốc K. khai nhận vận chuyển thuốc lá nhập lậu nêu trên từ cầu Phong Mỹ thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp về Thành phố Cần Thơ để tiêu thụ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

