Bạn đọc

Đồng Nai: Nhà thầu kiến nghị sau công bố kết quả đấu thầu ở Đồng Xoài

Một nhà thầu vừa kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói lắp đặt biển báo, vạch phân làn và gờ giảm tốc trên địa bàn TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ.

Ngọc Tân

Kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu

Theo Cổng thông tin Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 27/8/2025, Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Phú An Khang (Công ty Phú An Khang) đã có đơn kiến nghị liên quan đến kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án lắp đặt biển tên đường, biển báo giao thông, vạch phân làn đường và gờ giảm tốc tại một số tuyến đường trên địa bàn TP Đồng Xoài cũ, mà Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin Đồng Nai: Trường Thọ thắng gói thầu làm đường hơn 6 tỷ tại Đồng Xoài. Tại gói thầu này, Công ty TNHH MTV Trường Thọ (Công ty Trường Thọ) đã vượt qua 6 đối thủ, trúng thầu với giá 4,368 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 5/9/2025, Ban Quản lý Dự án (QLDA) khu vực Đồng Xoài ban hành văn bản số 308/CV-QLDA_KVĐX để giải quyết kiến nghị nói trên. Đơn vị này cho biết, theo Điểm b, Khoản 2, Điều 138 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhà thầu có 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để gửi đơn kiến nghị đến bộ phận thường trực. Hội đồng giải quyết kiến nghị phải phản hồi bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày thành lập và gửi văn bản này đến chủ đầu tư để công bố công khai.

cv-308.png
Trích một phần văn bản số 308/CV-QLDA_KVĐX. Nguồn MSC.

Quy định cũng xác định: “Trường hợp nhà thầu gửi đơn kiến nghị đồng thời đến bộ phận thường trực và chủ đầu tư, trách nhiệm giải quyết thuộc về Hội đồng giải quyết kiến nghị.” Do đó, thẩm quyền xử lý kiến nghị hiện thuộc Hội đồng giải quyết kiến nghị. Ban QLDA khu vực Đồng Xoài cho biết, các nội dung kiến nghị của nhà thầu, đơn vị này sẽ thực hiện và báo cáo Sở Tài chính theo nội dung công văn số 2786/STC.-ĐT ngày 29/08/2025.

Trước đó, ngày 29/8/2025, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 2768/STC.-ĐT yêu cầu Công ty Phú An Khang bổ sung hồ sơ gồm: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (không cần công chứng) theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 137 Nghị định 214/2025/NĐ-CP; Văn bản cam kết rằng gói thầu chưa bị khởi kiện, khiếu nại, tố cáo (theo Điểm c Khoản 2 Điều 137); Chi phí giải quyết kiến nghị, xác định theo Điểm a Khoản 8 Điều 14 và Điểm d Khoản 2 Điều 137 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Ngoài ra, Sở Tài chính cũng đề nghị Ban QLDA khu vực Đồng Xoài khẩn trương báo cáo tiến độ xử lý kiến nghị của Công ty Phú An Khang và cung cấp hồ sơ liên quan trước ngày 06/9/2025 để làm căn cứ trình Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị giải quyết đơn kiến nghị của nhà thầu.

Năng lực đơn vị trúng thầu ra sao?

Thành lập từ tháng 1/2009, Công ty Trường Thọ có địa chỉ trụ sở sau sáp nhập tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, do ông Vương Khả Nam làm người đại diện pháp luật. Nhà thầu chính thức tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 7/2016. Tính đến ngày 5/9/2025, doanh nghiệp đã tham gia 86 gói thầu, trong đó trúng 73 gói, trượt 11 gói và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt 859,664 tỷ đồng, trong đó riêng các gói độc lập đạt 236,652 tỷ đồng; phần còn lại – hơn 623 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Dữ liệu cho thấy nhà thầu Trường Thọ có mối quan hệ hợp tác đáng chú ý với nhiều đơn vị chủ đầu tư trọng điểm tại tỉnh Bình Phước cũ. Cụ thể, từ tháng 3/2019 đến tháng 8/2022, doanh nghiệp đã trúng toàn bộ 24/24 gói thầu tại Ban Quản lý các dự án huyện Đồng Phú với tổng giá trị 137,525 tỷ đồng. Giai đoạn tháng 7/2022 – 5/2023, nhà thầu tiếp tục khẳng định năng lực khi trúng 9 gói thầu tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, trị giá 31,340 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty Trường Thọ còn đạt 8/8 gói tại Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước (85,805 tỷ đồng) và 5/5 gói tại Ban Quản lý Dự án khu vực Đồng Phú (68,181 tỷ đồng).

sogtvt-binhphuoc-3.jpg
Trong tháng 8/2024, Công ty Trường Thọ đã giành chiến thắng tại hai gói thầu do Sở GTVT tỉnh Bình Phước cũ phê duyệt. Ảnh IT.

Đáng chú ý, trong tháng 8/2024, Công ty TNHH MTV Trường Thọ đã giành chiến thắng tại hai gói thầu do Sở GTVT tỉnh Bình Phước cũ phê duyệt, với tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng, đều trong vai trò nhà thầu độc lập.

Cụ thể, ngày 14/8/2024, Công ty Trường Thọ là đơn vị duy nhất tham dự và được ông Nguyễn Tấn Hùng - Giám đốc Sở GTVT Bình Phước ký Quyết định số 614/QĐ-SGTVT phê duyệt kết quả trúng thầu gói “Sửa chữa định kỳ tuyến ĐT.757 đoạn qua UBND xã Long Hà”, với giá trị 6,135 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 29/8/2024, ông Nguyễn Tấn Hùng tiếp tục ký Quyết định số 672/QĐ-SGTVT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói “Sửa chữa định kỳ tuyến ĐT.757 đoạn từ xã Bù Nho đi xã Long Hà”. Ở gói thầu này, Công ty Trường Thọ trúng với giá 7,023 tỷ đồng, vượt qua đối thủ Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Vương Trần, do hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) của đối thủ không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

