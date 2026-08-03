Vệt trắng nhỏ trong mắt, trẻ 5 tháng tuổi phát hiện u nguyên bào võng mạc

Sau hơn 4 năm điều trị kiên trì bằng nhiều phương pháp, Bệnh viện Bạch Mai đã bảo tồn được mắt trái và một phần thị lực cho bệnh nhi 5 tháng tuổi bị u nguyên bào võng mạc - khối u ác tính nội nhãn thường gặp nhất ở trẻ em.

Vệt trắng nhỏ báo hiệu căn bệnh nguy hiểm

Khi con mới 5 tháng rưỡi, người mẹ nhận thấy bé phản ứng kém với ánh sáng và đồ vật xung quanh so với những trẻ cùng tuổi. Điều khiến chị lo lắng hơn là mỗi khi ánh sáng chiếu vào, trong lòng đen mắt con xuất hiện một vệt trắng bất thường.

Kết quả thăm khám khiến cả gia đình bàng hoàng, trẻ mắc u nguyên bào võng mạc ở cả hai mắt. Trong đó, mắt phải thuộc nhóm E - giai đoạn rất nặng, gần như không còn khả năng bảo tồn; mắt trái ở nhóm D, vẫn còn cơ hội giữ lại nhãn cầu nếu được điều trị tích cực.

Từ đó, tuổi thơ của bệnh nhi gắn với những lần nhập viện, gây mê, truyền hóa chất, laser và kiểm tra đáy mắt định kỳ. Trẻ đã trải qua 6 đợt hóa chất toàn thân cùng nhiều lần điều trị laser ở cả hai mắt.

Điều ám ảnh nhất với người mẹ không chỉ là chẩn đoán ung thư mà còn là nguy cơ con mất đi ánh sáng. Chị gần như gác lại công việc và cuộc sống riêng để đồng hành cùng con trong hành trình điều trị kéo dài nhiều năm.

Các bác sĩ thăm khám cho trẻ bị bệnh - Ảnh BVCC

Đưa hóa chất đến trực tiếp khối u

Sau thời gian được TS.BS Phạm Thị Minh Châu - Phó Trưởng khoa Mắt Trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương theo dõi và điều trị, tháng 12/2025, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để phối hợp can thiệp.

Các bác sĩ Viện Điện quang chẩn đoán và can thiệp đã thực hiện truyền hóa chất nội động mạch mắt trái nhằm kiểm soát khối u, hướng tới bảo tồn nhãn cầu và thị lực.

PGS.TS Vũ Đăng Lưu, Viện trưởng Viện Điện quang chẩn đoán và can thiệp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đây là kỹ thuật có độ khó rất cao do hệ thống mạch máu của trẻ nhỏ rất nhỏ, đường tiếp cận động mạch mắt phức tạp và mọi thao tác đều đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối.

Mục tiêu hàng đầu của điều trị vẫn là cứu sống người bệnh. Khi bảo đảm an toàn tính mạng, các bác sĩ mới hướng tới giữ lại nhãn cầu và bảo tồn phần thị lực còn lại. Quá trình điều trị đòi hỏi sự phối hợp đa chuyên khoa giữa nhãn nhi, ung bướu, nhi khoa và điện quang chẩn đoán - can thiệp.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều có thể áp dụng phương pháp này. Việc chỉ định phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, mức độ lan rộng của khối u và khả năng bảo tồn an toàn. Với những mắt đã ở giai đoạn quá muộn hoặc có nguy cơ khối u lan rộng, cắt bỏ nhãn cầu vẫn là lựa chọn cần thiết nhằm bảo vệ tính mạng người bệnh.

Theo các bác sĩ, truyền hóa chất nội động mạch hiện là một trong những phương pháp tối ưu đối với các trường hợp phù hợp, giúp tăng khả năng bảo tồn nhãn cầu và thị lực. Hiện kỹ thuật này mới được triển khai tại một số ít cơ sở y tế, chủ yếu ở khu vực phía Bắc, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai.

Đánh đổi một mắt để giữ lại sự sống

Mặc dù được điều trị tích cực, mắt phải của bệnh nhi thuộc nhóm E không còn khả năng bảo tồn. Tháng 6/2026, trẻ được chỉ định cắt bỏ nhãn cầu và lắp mắt giả.

Đây là quyết định nhiều khó khăn đối với gia đình nhưng cần thiết để ngăn khối u tiếp tục phát triển và đe dọa tính mạng.

Trong khi đó, việc điều trị mắt trái vẫn được duy trì. Đến ngày 29/7/2026, sau hơn 4 năm chống chọi với bệnh và 7 tháng điều trị tích cực bằng kỹ thuật can thiệp, trẻ phát triển thể chất, tinh thần phù hợp với lứa tuổi. Mắt trái được bảo tồn và tiếp tục theo dõi định kỳ bằng khám đáy mắt, siêu âm và chụp cộng hưởng từ.

Với người mẹ, việc con còn một mắt để nhìn thấy gia đình và thế giới xung quanh là thành quả vô giá sau hàng nghìn ngày lo âu.

Phát hiện sớm quyết định cơ hội giữ lại thị lực

Viện Điện quang chẩn đoán và can thiệp, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật truyền hóa chất nội động mạch trong điều trị u nguyên bào võng mạc từ năm 2018 trong khuôn khổ một đề tài cấp Bộ. Đến nay, nhiều bệnh nhi đã được điều trị theo hướng bảo tồn mắt, trong đó có không ít trường hợp từ các tỉnh, thành phía Nam được chuyển ra Hà Nội.

Theo PGS.TS Vũ Đăng Lưu, giá trị của kỹ thuật không chỉ nằm ở việc đưa thuốc trực tiếp đến khối u mà còn mở thêm cơ hội thay đổi chất lượng cuộc sống của trẻ. Với những trường hợp phù hợp, người bệnh có thể giữ lại nhãn cầu, duy trì hình thể khuôn mặt và bảo tồn một phần thị lực.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh, hiệu quả của điều trị phụ thuộc rất lớn vào thời điểm phát hiện bệnh. Khi khối u còn khu trú trong nhãn cầu, khả năng kiểm soát bệnh và bảo tồn mắt sẽ cao hơn. Nếu trẻ đến viện khi mắt đã lồi, đau, đỏ kéo dài hoặc khối u lan ra ngoài nhãn cầu, việc điều trị sẽ phức tạp hơn và nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng cũng tăng lên.

Dấu hiệu cảnh báo u nguyên bào võng mạc cha mẹ không nên bỏ qua - Đồng tử xuất hiện đốm hoặc vệt trắng - Một mắt phản chiếu màu trắng khi chụp ảnh có đèn flash - Trẻ đột ngột bị lác - Trẻ không dõi theo ánh sáng hoặc đồ vật - Hai mắt có phản xạ ánh sáng khác nhau - Mắt đỏ, đau, sưng hoặc lồi bất thường

"Đồng tử trắng không đồng nghĩa chắc chắn trẻ mắc u nguyên bào võng mạc, nhưng là dấu hiệu cần được khám chuyên khoa mắt càng sớm càng tốt để loại trừ bệnh lý nguy hiểm", TS.BS Phạm Thị Minh Châu và PGS.TS Vũ Đăng Lưu nhấn mạnh.

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