Đồng Nai: Biết gì về nhà thầu trúng gói hệ thống điện đường N7?

Loại 2 đối thủ, trúng thầu

Mới đây, Công ty TNHH Thanh Sơn Tín tiếp tục khẳng định năng lực khi trúng gói thầu số 13, hạng mục Hệ thống điện hạ thế cấp nguồn + Hệ thống điện chiếu sáng đường N7, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cũ, trị giá 4,204 tỷ đồng.

Theo đó, với tổng mức đầu tư 107,119 tỷ đồng, Dự án đường N7 giai đoạn 3 được UBND huyện Thống Nhất cũ triển khai thực hiện theo Quyết định số 897 ngày 28/3/2022, dựa trên cơ sở Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 25/2/2022 của HĐND huyện.

Mục tiêu chính của dự án được thực hiện nhằm hoàn thiện tuyến giao thông trọng điểm, kết nối Trung tâm hành chính huyện với các trục huyết mạch như cao tốc Dầu Giây – Liên Khương, QL1A, QL20, góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống người dân, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa đô thị Dầu Giây, khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực. Dự án còn giảm tải cho QL1A đoạn qua thị trấn, tạo điều kiện giao thương thuận lợi, kết nối các khu dân cư lớn và khu đất đấu giá.

Đồng thời, thu hút đầu tư, tăng giá trị đất đai liền kề, tạo nguồn lực phát triển bền vững. Bên cạnh đó, cải tạo cảnh quan, nâng tầm mỹ quan đô thị và góp phần củng cố an ninh – quốc phòng địa phương.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) của dự án này được UBND huyện Thống Nhất phê duyệt tại Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 9/10/2024, bao gồm 17 gói thầu, với tổng giá trị 76,331 tỷ đồng. Ban QLDA huyện Thống Nhất được giao làm đại diện chủ đầu tư, và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngân Anh Phát đảm nhận vai trò mời thầu.

Gói thầu số 13, với hạng mục "Hệ thống điện hạ thế cấp nguồn + Hệ thống điện chiếu sáng", đã được Ban QLDA huyện Thống Nhất ban hành Quyết định số E2500249988_2506061403 phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) vào ngày 6/6/2025.

Theo Biên bản mở thầu, gói thầu có giá dự toán 4,638 tỷ đồng, thu hút sự quan tâm của ba nhà thầu và hoàn thành đóng mở thầu vào ngày 19/6/2025. Cụ thể, ba đơn vị tham gia cuộc đua gồm có Công ty Thanh Sơn Tín, Công ty CP Giải pháp Cơ điện Mes và Công ty TNHH Lộc Lan Anh.

Tuy nhiên, nhà thầu Thanh Sơn Tín đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để trở thành đơn vị trúng gói thầu số 13, với giá 4,204 tỷ đồng. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này đã được ông Lê Hùng Toàn – Giám đốc Ban QLDA khu vực 04 (tỉnh Đồng Nai) ký vào ngày 9/7/2025 theo Quyết định số 25/QĐ-BQLDA.

Trong khi đó, nhà thầu Giải pháp Cơ điện Mes đã bị loại do hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) không đạt về các biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi công và an toàn lao động. Tương tự, nhà thầu Lộc Lan Anh cũng không thể đáp ứng yêu cầu của E-HSDT, với lý do bản vẽ tổng mặt bằng chưa phù hợp với hiện trạng công trình và không thể hiện vị trí cụ thể trên mặt bằng tổng thể của công trình.

Chưa đầy 30 ngày, “ôm trọn” 3 gói thầu hơn 27 tỷ ở Định Quán

Thành lập từ tháng 3/2000, Công ty TNHH Thanh Sơn Tín có trụ sở tại phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, do ông Đào Quý Tính làm đại diện pháp luật. Trải qua hơn hai thập kỷ hoạt động, nhà thầu này đã khẳng định vai trò nổi bật trên bản đồ đầu tư công tại khu vực phía Nam, đặc biệt là tỉnh Đồng Nai.

Gia nhập Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 10/2015, tính đến ngày 25/7/2025, Thanh Sơn Tín đã tham gia 69 gói thầu, trúng 33 gói, trượt 30 gói, 3 gói chưa công bố kết quả và 3 gói bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) đạt hơn 180,1 tỷ đồng, trong đó trúng với tư cách độc lập đạt 95,2 tỷ đồng, còn lại là phần liên danh với tổng giá trị 84,97 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Theo ghi nhận, nhà thầu này có mối “liên kết mật thiết” với một số bên mời thầu khi tần suất tham dự và trúng thầu đều đặn, tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối. Đơn cử, tại Công ty TNHH Ngân Hải – đơn vị tư vấn mời thầu, Thanh Sơn Tín đã trúng 7/7 gói, tổng trị giá 59,161 tỷ đồng. Tại Điện lực Xuân Lộc (Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai), doanh nghiệp này trúng 4/6 gói, tổng cộng 4,833 tỷ đồng. Đặc biệt, tại Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, nhà thầu này trúng toàn bộ 4/4 gói, trị giá 18,872 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thanh Sơn Tín còn “ghi điểm” tại nhiều đơn vị khác như Công ty Tư vấn Kiến Thịnh (3/4 gói, 30,862 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Long (2 gói, 5,2 tỷ đồng) và Công ty CP Nước Đồng Nai (1 gói, 7,902 tỷ đồng). Đáng chú ý, nhà thầu cũng từng trúng cả 2 gói do Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh mời thầu, với tổng trị giá 28,175 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của PV, chỉ riêng trong tháng 6/2025, Thanh Sơn Tín đã “gặt hái” liên tiếp 3 gói thầu tại Ban QLDA huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai cũ), với tổng giá trị vượt 27 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 11/6/2025, nhà thầu trúng gói thầu số 06 (xây lắp) thuộc công trình mở rộng đường ống cấp nước tập trung xã Gia Canh, với giá trị 10,35 tỷ đồng, theo Quyết định số KQ2500221346_2506111434 do ông Nguyễn Đình Cảm – Phó Giám đốc Ban QLDA huyện Định Quán ký.

Chỉ 5 ngày sau, ngày 16/6/2025, liên danh Thanh Sơn Tín – CTCP Xây dựng Vận tải 68 tiếp tục trúng gói thầu số 07, thi công đường ống cấp nước sinh hoạt cho ấp 1, 2 xã Thanh Sơn, trị giá 15,744 tỷ đồng, theo Quyết định số KQ2500205121_2506160815.

Gói thầu thứ 3, ngày 24/6/2025, nhà thầu được Ban QLDA huyện Định Quán ban hành Quyết định số KQ2500249865_2506241418 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu gói thầu số 05 (Xây lắp): Thi công xây dựng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiếp theo công trình: Mở rộng đường ống cấp nước tập trung cho xã Phú Lợi; với giá trúng 976,340 triệu đồng.