Trúng 18/19 gói thầu tại ĐH Nông Lâm TP HCM: Công ty Tâm Minh có năng lực ra sao?

Gói thầu tiết kiệm được 44 triệu đồng

Theo đó, Công ty CP Đầu tư Xây lắp Tâm Minh (Công ty Tâm Minh) vừa được phê duyệt trúng gói thầu "Thi công xây dựng" trị giá 3,894 tỷ đồng cho công trình sửa chữa khu tiếp sinh viên và phòng họp của Khoa Cơ khí – Công nghệ tại Trường Đại học Nông Lâm TP HCM.

Công trình này được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1820/QĐ-ĐHNL-QTVT ngày 6/5/2025, với 4 gói thầu, tổng giá trị 4,092 tỷ đồng. Đến ngày 6/6/2025, nhà trường tiếp tục có Quyết định số E2500257547_2506061727 phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình trên.

Quyết định 3195/QĐ-ĐHNL-QTCSVC. Nguồn MSC.

Gói thầu được hoàn thành đóng mở thầu ngày 15/6/2025. Theo Biên bản mở thầu, gói thầu có giá dự toán 3,938 tỷ đồng. Có 2 nhà thầu tham dự gồm Công ty Tâm Minh và Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Nhà Xanh.

Kết quả, tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 3195/QĐ-ĐHNL-QTCSVC, do PGS.TS Nguyễn Tất Toàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP HCM ký ngày 18/7/2025, cho biết, đơn vị trúng thầu là Công ty Tâm Minh, với giá 3,894 tỷ đồng – tiết kiệm được 44 triệu đồng so với giá dự toán, thời gian thực hiện gói thầu 90 ngày. Nhà thầu Nhà Xanh bị loại, do không đạt ở bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

Nhà thầu “ruột” tại Trường ĐH Nông Lâm TP HCM

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Tâm Minh được thành lập vào tháng 11/2012, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Nguyễn Ngọc Ninh.

Nhà thầu này bắt đầu hoạt động trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 8/2014, đến ngày 24/7/2025 đã tham gia tổng cộng 39 gói thầu. Trong đó, Tâm Minh trúng 34 gói, trượt 1 gói, 1 gói chưa có kết quả và 3 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả độc lập và liên danh) đạt 198,598 tỷ đồng. Riêng với vai trò nhà thầu độc lập, giá trị trúng thầu là 149,155 tỷ đồng; còn lại 49,442 tỷ đồng thuộc về các gói trúng với tư cách thành viên trong liên danh (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Trường ĐH Nông Lâm TP HCM. Ảnh IT.

Đáng chú ý, tại Trường Đại học Nông Lâm TP HCM, nhà thầu Tâm Minh là cái tên quen thuộc khi đã tham gia 19 gói thầu, trong đó trúng tới 18 gói và 1 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tại đơn vị này đạt 57,613 tỷ đồng, cho thấy mức độ hiện diện dày đặc và thành công đáng kể của nhà thầu tại nhà trường.

Bên cạnh đó, Công ty Tâm Minh cũng ghi dấu ấn tại nhiều chủ đầu tư khác. Cụ thể, tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Nam Đàn (Nghệ An cũ), nhà thầu trúng 3 gói thầu với tổng trị giá 23,810 tỷ đồng. Tại Trường Đại học Tây Nguyên, nhà thầu trúng cả 2 gói đã tham dự, trị giá 7,840 tỷ đồng. Với Công ty Cầu cảng Miền Trung, Tâm Minh cũng trúng 2/2 gói, tổng cộng 17,548 tỷ đồng. Còn tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng số 9-NA, nhà thầu trúng 2 gói với tổng giá trị 18,804 tỷ đồng. Đặc biệt, tại Trường Đại học Vinh, Tâm Minh ghi nhận gói trúng thầu có giá trị lớn nhất – lên tới 42,682 tỷ đồng.

Gần đây nhất, ngày 4/6/2025, Tâm Minh tiếp tục trúng gói thầu số 01: “Chi phí xây dựng công trình” thuộc dự án Trường THCS Nam Giang (huyện Nam Đàn, Nghệ An cũ), với giá trúng 13,032 tỷ đồng, theo Quyết định số KQ2500128817_2505221517.