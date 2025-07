Đồng Nai: Ai thi công Hẻm 2436 Quốc lộ 51, xã Long Phước?

Gói thầu trị giá hơn 5 tỷ đồng

Theo thông tin công khai đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 30/06/2025, Chủ tịch UBND xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (nay là UBND xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai), Phạm Văn Cảnh đã ký Quyết định số 228/QĐ-UBND - phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) đối với gói thầu số 01 (xây dựng): Xây lắp, thuộc dự án Hẻm 2436 Quốc lộ 51, xã Long Phước.

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng 86 trúng thầu với giá sau giảm 5,129 tỷ đồng (giá gói thầu 5,417 tỷ đồng); thời gian thực hiện gói thầu 120 ngày.

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Đại Thành bị loại, với lý do “Không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT”.

Một phần trong quyết định phê duyệt KQLCNT gói thầu số 01 (xây dựng): Xây lắp, thuộc dự án Hẻm 2436 Quốc lộ 51, xã Long Phước. (Nguồn: MSC)

Được biết, dự án Hẻm 2436 Quốc lộ 51, xã Long Phước có tổng mức đầu tư 7,978 tỷ đồng. UBND huyện Long Thành (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 30/05/2024; nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã và nhân dân đóng góp.

UBND xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (nay là UBND xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai) làm đại diện chủ đầu tư và phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số E2500253596_2506071054, đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu ngày 07/06/2025. Gói thầu hoàn thành đóng mở thầu ngày 17/06/2025, với 2 nhà thầu độc lập tham dự.

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng 86 có địa chỉ trụ sở tại xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai; người đại diện pháp luật là Nguyễn Văn Thảo.

Theo một vài số liệu mà PV tham khảo được từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng 86 được phê duyệt tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 09/04/2019. Từ đó đến ngày 30/06/2025, nhà thầu được ghi nhận đã tham gia khoảng 26 gói thầu; trong đó, trúng 21 gói, trượt 3 gói, 2 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả với vai trò độc lập và liên danh) khoảng 82,152 tỷ đồng; trong đó, với vai trò độc lập hơn 32,120 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 50,031 tỷ đồng (50,031 tỷ đồng là giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Một số gói thầu tiêu biểu mà công ty này tham gia và trúng gần đây:

Một phần trong quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 1 (Xây dựng): Xây lắp, thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Hẻm 165 ấp 3, xã An Phước (cũ). (Nguồn: MSC)

Gói thầu số 1 (Xây dựng): Xây lắp, thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Hẻm 165 ấp 3, xã An Phước (cũ); Liên danh hẻm 165 (Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng An Bảo Nam - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng 86) đã được Chủ tịch UBND xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (cũ), Phan Công Minh phê duyệt trúng thầu, với giá 3,328 tỷ đồng (giá gói thầu 3,425 tỷ đồng), thực hiện trong 150 ngày, từ ngày 10/04/2025.

Một phần trong quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 01 (Xây dựng): Xây lắp, thuộc dự án Duy tu, sửa chữa tuyến đường ấp Tập Phước, thuộc khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước (cũ). (Nguồn: MSC)

Gói thầu số 01 (Xây dựng): Xây lắp, thuộc dự án Duy tu, sửa chữa tuyến đường ấp Tập Phước, thuộc khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước (cũ); Liên danh Tập Phước (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng 86 – Công ty TNHH Xây dựng VMC) đã được Giám đốc Ban QLDA huyện Long Thành (cũ), Trần Xuân Thám phê duyệt trúng thầu, với giá 10,530 tỷ đồng (giá gói thầu 10,808 tỷ đồng), thực hiện trong 120 ngày, từ ngày 28/02/2025...