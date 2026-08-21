Động đất mạnh rung chuyển miền Nam Peru

Một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã làm rung chuyển miền Nam Peru, khiến ít nhất 2 người bị thương và gây hư hại nhiều công trình.

AP đưa tin, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra lúc 13h chiều ngày 20/8, có tâm chấn nằm ở độ sâu 66 km, cách thành phố Upahuacho, thuộc tỉnh Parinacochas, vùng Ayacucho, 38 km về phía tây bắc.

Cơn địa chấn mạnh 6,7 độ Richter đã làm rung chuyển miền Nam Peru, với rung chấn có thể cảm nhận được ở các khu vực phía nam bao gồm Ica, Arequipa, Huancavelica, Apurimac và Cusco, cũng như ở thủ đô Lima.

Trận động đất mạnh đã làm hư hại nhiều công trình ở Peru. Ảnh: The Pioneer.

Luis Vásquez, người đứng đầu lực lượng phòng vệ dân sự cho biết với các phóng viên rằng 2 người đã bị thương trong khi sơ tán khỏi nhà của họ trong trận động đất ở Coracora, thủ phủ tỉnh Parinacochas.

Giới chức cũng báo cáo thiệt hại đối với 22 ngôi nhà, 6 trung tâm y tế và một trường học trên nhiều khu vực ở Ayacucho và Cusco, bao gồm các thị trấn Puquio, Pullo, Coracora, Upahuacho, San Pedro và Pichari.

Ông Vásquez cho biết thêm có báo cáo về hiện tượng đá lở trên các sườn đồi gần Coracora. Hải quân Peru đã loại trừ nguy cơ sóng thần.

Động đất thường xuyên xảy ra ở Peru, quốc gia nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, một khu vực có hoạt động địa chấn thường xuyên.

Năm 2007, một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter tại một tỉnh thuộc vùng Ica đã khiến gần 600 người thiệt mạng.

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