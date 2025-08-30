Đổi vị ngày mưa với 4 món lẩu cháo đặc sắc của ẩm thực Hà thành

Không chỉ ấm lòng ngày mưa, 4 món lẩu cháo Hà Nội từ 120.000 đồng/nồi còn mang hương vị dân dã, đủ sức níu chân cả những thực khách khó tính.

Những ngày mưa thu Hà Nội, ngồi quây quần bên nồi lẩu cháo nóng hổi, xì xụp từng muỗng cháo sánh mịn cùng bạn bè, người thân đã trở thành một thú vui ẩm thực rất riêng. Không chỉ là món ăn ấm bụng, lẩu cháo còn là sự biến tấu độc đáo từ món cháo truyền thống, mang hương vị mới mẻ, thích hợp để thưởng thức vào cả bữa trưa lẫn bữa tối.

Lẩu cháo được ninh từ nước hầm xương, thêm một vài vị thuốc bắc tạo vị ngọt thanh và dậy mùi thơm đặc trưng. Tùy nguyên liệu, mỗi nồi lẩu cháo lại có sắc thái riêng, từ dân dã, bình dị đến bổ dưỡng, sang trọng. Giá cả cũng rất “mềm”, chỉ từ 120.000 đồng/nồi, đủ cho nhóm 2 – 4 người cùng thưởng thức.

Lẩu cháo lòng – đậm đà hồn quê

Nếu là tín đồ của món cháo lòng, bạn khó lòng bỏ qua phiên bản “nâng cấp” này. Nước lẩu ninh từ xương, gạo và tiết, tạo màu nâu sóng sánh hấp dẫn. Thực khách có thể tự nhúng lòng non, gan, dạ dày, tim, cật, dồi… ngay tại bàn.

Món ăn càng thêm trọn vẹn khi đi kèm rau tía tô, hành lá, hành củ, rau cải. Theo kinh nghiệm của nhiều thực khách, nên cho rau vào trước để mùi thơm thấm vào phần lòng, khiến món ăn dậy vị hơn. Một chén nước mắm ớt hoặc muối chanh ớt là gia vị không thể thiếu để tăng độ đậm đà, chuẩn vị “cháo lòng Hà Nội”.

Lẩu cháo sườn – ngọt xương, giòn sụn

Khác hẳn những bát cháo sườn quen thuộc, lẩu cháo sườn Hà Nội mang đến trải nghiệm phong phú hơn. Sườn non được hầm kỹ cho đến khi thịt mềm nhừ, lớp sụn giòn giòn xen kẽ khiến người ăn nhớ mãi.

Một nồi lẩu cháo sườn thường được phục vụ trong nồi đất nhỏ đặt trên bếp than hoa, giữ cho cháo luôn nóng hổi. Hạt gạo nở bung, nước cháo sánh mịn, đi kèm các loại rau cải cúc, nấm kim châm, bông tuyết, nấm hương… Thực khách có thể gọi thêm chút đồ nướng để lai rai, khiến bữa ăn vừa no vừa vui.

Lẩu cháo cá – thanh đạm mà trọn vị

Lẩu cháo cá quả là lựa chọn yêu thích của nhiều gia đình và cả cánh mày râu. Thịt cá ngọt, bùi, không tanh, nước cháo loãng vừa phải, ăn kèm hành củ, tía tô và chút tiêu bắc rắc lên càng dậy mùi.

Đặc biệt, món ăn này được dân nhậu ưa chuộng vì có tác dụng giải rượu. Các bà nội trợ cũng thường gọi lẩu cháo cá cho gia đình bởi vừa dễ ăn, vừa giàu dinh dưỡng, lại có khả năng giải cảm, thích hợp cho trẻ nhỏ trong những ngày mưa gió.

Lẩu cháo chim – bổ dưỡng, thơm ngậy

Nếu muốn đổi vị, lẩu cháo chim bồ câu là lựa chọn khó cưỡng. Chim câu được ninh mềm, kết hợp với đậu xanh, nấm và rau tạo nên hương vị béo ngậy, ngọt tự nhiên.

Món lẩu cháo này thường được nấu sánh đặc, thịt chim câu mềm ngọt, thấm gia vị, thích hợp cho mọi lứa tuổi. Nhiều thực khách nhận xét, chỉ cần thưởng thức một lần là đủ để nhớ mãi vị thơm ngậy quyện cùng mùi cháo nóng – một đặc sản đêm Hà Nội rất đặc trưng.