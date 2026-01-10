Hà Nội

Vườn hướng dương ven sông Sài Gòn rực vàng, thu hút tín đồ sống ảo

Du lịch

Sắc vàng rực rỡ của cánh đồng hướng dương ven sông Sài Gòn đầu năm 2026 khiến du khách mê mẩn, trở thành điểm check-in mới giữa lòng TP HCM.

Vân Giang (Tổng hợp)
Những ngày đầu năm 2026, công viên ven sông Sài Gòn, phường An Khánh, TP HCM trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết với cánh đồng hoa hướng dương đang vào mùa nở rộ. Hàng nghìn bông hoa vàng tươi thẳng tắp vươn mình đón ánh nắng, tạo nên một khung cảnh vừa tươi sáng vừa thanh bình, trở thành điểm check-in lý tưởng của đông đảo người dân và du khách. Ảnh Mai Đi và Báo
Vườn hoa hướng dương ven sông Sài Gòn nhanh chóng trở thành “tâm điểm” đầu năm, đặc biệt thu hút các bạn trẻ yêu thích nhiếp ảnh và những ai muốn lưu giữ khoảnh khắc đầu năm tràn đầy năng lượng. Ảnh Mai Đi và Báo
Theo chia sẻ của nhiều du khách, thời điểm sáng sớm hoặc chiều muộn là lúc đẹp nhất để ghé thăm. Ánh nắng chiếu xiên qua những bông hoa, tạo ra những tấm ảnh rực rỡ, mềm mại và đậm chất thơ. Nhiều người chủ động chuẩn bị trang phục, phụ kiện, thậm chí lên kế hoạch chụp hình từ trước để không bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất của vườn hoa. Ảnh Saigoncityview
Điểm đặc biệt của vườn hoa hướng dương là cách bố trí trải dài dọc công viên ven sông, gần bến buýt đường sông, bao quanh bởi các tòa nhà cao tầng hiện đại. Sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, sông nước và nhịp sống đô thị khiến nơi đây vừa thơ mộng vừa năng động. Không gian mở, thoáng đãng và tràn ngập ánh sáng còn giúp du khách cảm nhận bầu không khí trong lành giữa lòng TP HCM nhộn nhịp. Ảnh Mai Đi và Báo
Ngoài việc chụp ảnh, vườn hoa còn là nơi để du khách thư giãn, tận hưởng những phút giây yên bình sau những ngày làm việc bận rộn. Nhiều người chọn ghé thăm vườn hoa để đi dạo, ngồi bên bờ sông nhâm nhi cà phê, cảm nhận nhịp sống chậm rãi hiếm có giữa trung tâm thành phố. Ảnh Mai Đi và Báo
Cảm giác đứng giữa cánh đồng hoa vàng rực, phóng tầm mắt ra dòng sông Sài Gòn lấp lánh trong ánh nắng, khiến nhiều người vừa bình yên vừa tràn đầy năng lượng. Ảnh Mai Đi và Báo
Không chỉ là điểm check-in nổi bật, vườn hoa hướng dương còn là “ốc đảo vàng” giữa lòng đô thị. Tại đây, du khách có thể dễ dàng kết hợp việc tham quan với các hoạt động khác như đi bộ dọc bến sông, thưởng ngoạn cảnh quan và khám phá các tiện ích công viên hiện đại. Với vị trí thuận lợi, ngay gần trung tâm TP HCM và các tuyến giao thông công cộng, việc đến vườn hoa trở nên đơn giản, thuận tiện cho mọi đối tượng khách. Ảnh Mai Đi và Báo
Một số du khách trẻ chia sẻ, ngoài chụp hình, họ còn thử nhiều góc máy khác nhau, từ cận cảnh các bông hoa vàng rực rỡ đến toàn cảnh vườn hoa kết hợp với dòng sông và những tòa nhà cao tầng xa xa. Không gian mở và ánh sáng tự nhiên giúp họ có những bức ảnh sống động, mang cảm giác vừa hiện đại vừa gần gũi với thiên nhiên. Ảnh Mai Đi và Báo
Bên cạnh đó, vườn hoa còn trở thành điểm hẹn lý tưởng cho các gia đình và nhóm bạn. Các em nhỏ thích thú chạy nhảy giữa những luống hoa, trong khi người lớn tận hưởng không gian thư giãn, trò chuyện và chụp những bức ảnh lưu niệm. Chính sự đa dạng về trải nghiệm đã khiến vườn hoa hướng dương ven sông Sài Gòn trở thành một điểm đến “vừa vui vừa đẹp” trong những ngày đầu năm mới. Ảnh Saigoncityview
Vân Giang (Tổng hợp)
