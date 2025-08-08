Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Cầm 100.000 đồng "săn foodtour" cực chất giữa lòng Pleiku

Cầm 100.000 đồng dạo quanh Pleiku, du khách có thể thưởng thức loạt món ngon độc lạ như bún cua thối, phở hai tô, yaourt muối… mà vẫn no căng bụng.

Vân Giang

Không chỉ nổi tiếng với Biển Hồ xanh ngắt, đồi chè bạt ngàn hay những con đường thông lãng mạn mờ sương, Pleiku (Gia Lai) còn khiến du khách “phải lòng” bởi nét ẩm thực độc đáo, dân dã mà đầy cuốn hút.

Ít ai ngờ giữa lòng "phố núi" yên bình lại ẩn chứa một thiên đường ăn uống hấp dẫn với những món ăn mang hương vị rất riêng, vừa lạ miệng, vừa đậm đà bản sắc địa phương.

Đặc biệt, mức giá lại vô cùng “dễ chịu” chỉ với 100.000 đồng, du khách hoàn toàn có thể no nê cả ngày với loạt món ngon khó cưỡng. Nếu có dịp ghé thăm "phố núi" Pleiku, đừng bỏ lỡ chuyến food tour đầy màu sắc và hương vị dưới đây:

Bún cua thối

Với nhiều người lần đầu thử, bún cua thối có thể là một “trải nghiệm ẩm thực táo bạo”. Sở dĩ món ăn này có cái tên khá đặc biệt là vì phần nước dùng được nấu từ cua xay lên men, tạo nên mùi hương nồng nàn, khó lẫn.

bun-cua-thoi.jpg
Ảnh MIA

Tuy nhiên, vượt qua cảm giác ban đầu, thực khách sẽ bị chinh phục bởi vị ngọt đậm đà, hòa quyện cùng măng, tóp mỡ, trứng luộc, chả bò và nem chua. Mỗi tô bún chỉ có giá 10.000 đồng, các món ăn kèm thêm chỉ 5.000 đồng/phần – mức giá khiến du khách có thể gọi thoải mái cho tới khi no căng bụng.

Phở hai tô

Phở hai tô là món ăn đặc trưng khác lạ mà bạn không thể bỏ qua khi đến Gia Lai. Không giống phở nước truyền thống, món ăn gồm một tô phở khô và một tô nước dùng đi kèm.

pho-hai-to.jpg
Món ăn khiến du khách trong nước và quốc tế gật gù khen ngợi. Ảnh Phở Hồng

Điểm nhấn nằm ở sợi phở nhỏ, dai nhẹ, ăn cùng thịt băm, tóp mỡ giòn rụm và tương đậu pha chế theo công thức riêng. Khi thưởng thức, người ăn tự tay trộn phở với tương và các topping, sau đó chan thêm chút nước dùng tùy khẩu vị. Chỉ với 30.000 đồng, du khách đã có một phần phở đầy đặn, lạ miệng mà no nê.

Yaourt muối – Sự kết hợp tưởng lạ mà lại rất “cuốn”

Nếu bạn đang tìm một món ăn vặt độc đáo, thì yaourt muối chính là lựa chọn thú vị. Món ăn này gắn liền với tuổi thơ của nhiều bạn trẻ Gia Lai, với công thức đơn giản: sữa chua béo mịn ăn cùng chút muối hột.

yaourt-muoi.jpg
Ảnh MIA

Sự đối lập giữa vị chua dịu và vị mặn nhẹ tạo nên hương vị rất riêng, càng ăn càng thích. Một địa chỉ quen thuộc là Yaourt Muối Thủy (57 Nguyễn Du, phường Pleiku), nơi bán những hũ yaourt “chuẩn vị tuổi thơ” với giá chỉ 5.000 đồng/hũ.

Quán lụi Bà Sáu

Tọa lạc tại 122 Cao Bá Quát (phường Diên Hồng), quán lụi Bà Sáu là địa chỉ “huyền thoại” với người dân bản địa. Gắn bó với nhiều thế hệ học sinh – sinh viên, quán luôn đông khách bởi hương vị thơm ngon và mức giá siêu rẻ.

quan-lui-ba-sau.jpg
Ảnh MIA

Món “best seller” là lụi nướng chỉ 2.000 đồng/xiên, cùng các món phụ như bò lá lốt (5.000 đồng/phần), gỏi cuốn (10.000 đồng/phần). Điểm đặc biệt là nước chấm me và sốt đậu tự làm, đậm đà, hợp vị khiến món ăn thêm hấp dẫn.

Chè Bà Dũng

Sau khi “ăn mặn”, đừng quên tráng miệng bằng một chén chè mát lạnh tại quán chè Bà Dũng (50 Nguyễn Thái Học, phường Pleiku). Quán có hơn 20 món chè từ truyền thống đến hiện đại như chè bắp, chè đậu đỏ, chè thập cẩm, chè Thái, sương sa hạt lựu...

che-ba-dung.jpg
Ảnh Tripi

Không gian quán mộc mạc, thân thiện, là điểm đến lý tưởng cho những buổi chiều hẹn hò hay tụ tập bạn bè. Mỗi phần chè chỉ từ 10.000 – 20.000 đồng, đủ để thưởng thức no nê mà ví vẫn rủng rỉnh.

#ẩm thực Pleiku #food tour Gia Lai #đặc sản Pleiku #bún cua thối Gia Lai #phở hai tô Gia Lai #yaourt muối Pleiku

Bài liên quan

Du lịch

Về miền Tây mùa nước nổi, chọn tour nào để không “hớ”?

“Tour miền Tây mùa nước nổi được công ty lữ hành “đo ni đóng giày” cho từng nhóm khách, mang lại hành trình đáng nhớ”, travel blogger Huyền Trân nói.

Không chỉ mang vẻ đẹp sông nước đặc trưng, miền Tây mùa nước nổi còn níu chân du khách bởi khung cảnh thơ mộng của rừng tràm bạt ngàn, đồng sen bừng nở và những làng nổi thanh bình.

2434c98de2496b173258.jpg
Những hàng dừa Bến Tre xanh mướt - Ảnh MIA
Xem chi tiết

Du lịch

"Ăn sập" Cà Mau với 12 món đặc sản đậm đà vị sông nước

Cà Mau không chỉ hút hồn du khách bởi cảnh sắc sông nước hữu tình mà còn bởi 12 món đặc sản đậm đà hương vị miền Tây, ăn một lần là nhớ mãi.

Nằm ở cực Nam của Tổ quốc, Cà Mau là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên hoang sơ, mộc mạc và muốn khám phá trọn vẹn nét đẹp của vùng đất cuối trời Nam Bộ.

Không chỉ nổi tiếng với rừng U Minh huyền thoại, mũi Cà Mau linh thiêng hay đầm Thị Tường mênh mông, vùng đất này còn “giữ chân” du khách bằng nền ẩm thực phong phú, đậm đà bản sắc miệt vườn. Một chuyến đi đến Cà Mau sẽ chưa thể trọn vẹn nếu du khách bỏ lỡ cơ hội thưởng thức 12 món đặc sản trứ danh dưới đây.

Xem chi tiết

Du lịch

Miền Tây xứ Nghệ có một “ốc đảo xanh” khiến du khách ngẩn ngơ

Đảo chè Thanh Chương với cảnh sắc non nước hữu tình, những ốc đảo chè xanh mướt đang trở thành điểm check-in hút khách bậc nhất miền Tây xứ Nghệ.

Không chỉ nổi bật với cảnh sắc nên thơ như tranh thủy mặc, Đảo chè Thanh Chương (Nghệ An) còn được ví như “vịnh Hạ Long trên cạn” giữa lòng miền Tây xứ Nghệ. Nơi đây đang trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là các bạn trẻ đam mê khám phá và săn ảnh đẹp.

dao-che-4161.jpg
Đảo chè Thanh Chương được ví như '"ịnh Hạ Long trên cạn'"của miền Tây xứ Nghệ với vẻ đẹp thiên nhiên đẹp tựa tranh vẽ. Ảnh MIA
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tháng 8 vi vu đâu cho hợp ví tiền?

Tháng 8 vi vu đâu cho hợp ví tiền?

Vắng khách, giá “mềm”, cảnh sắc vào độ đẹp tháng 8 là khoảng thời gian vàng cho những ai muốn vi vu tiết kiệm mà vẫn trọn vẹn trải nghiệm.