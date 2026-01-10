Hà Nội

Hoa cải nở rộ ở bến Phúc Xá, hút nàng thơ tới check-in

Du lịch

Giữa lòng Hà Nội những ngày đầu năm 2026, bến hoa Phúc Xá bừng sáng với cánh đồng hoa cải vàng rực dưới chân cầu Long Biên, hút du khách tham quan, check-in.

Vân Giang (Tổng hợp)
Không còn là bãi bồi ven sông khô khan, bến hoa Phúc Xá (phường Hồng Hà, TP Hà Nội) những ngày này đã khoác lên mình diện mạo mới đầy sức sống. Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là cánh đồng hoa cải vàng đang vào độ nở rộ nhất. Từng luống cải vươn cao quá đầu người, trải dài miên man, tạo nên một biển hoa vàng óng ả lay nhẹ trong gió đông. Ảnh Nguyen Thuong
Phía xa xa, nhịp cầu Long Biên cổ kính sừng sững in bóng trên nền trời, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa vẻ đẹp kiến trúc lịch sử và nét mềm mại, rực rỡ của thiên nhiên. Ảnh Nguyen Thuong
Ngoài sắc vàng chủ đạo, bến hoa còn được tô điểm bởi những thảm hoa cánh bướm mỏng manh và hoa thược dược kiêu sa, tạo nên một quần thể cảnh quan đô thị rực rỡ sắc màu. Ảnh Nguyen Thuong
Với không gian mở khoáng đạt, bến hoa Phúc Xá đang trở thành "phim trường tự nhiên" đẹp bậc nhất Hà Nội. Ảnh Nguyen Thuong
Nhiều bạn trẻ chọn cho mình những bộ trang phục mang phong cách vintage, boho hay áo dài truyền thống để lưu lại những khoảnh khắc thanh xuân bên cánh đồng hoa. Ảnh Nguyen Thuong
Việc được đi dạo giữa cánh đồng hoa, quan sát thiên nhiên và dòng sông hiền hòa giúp nhiều du khách tìm lại cảm giác thư thái giữa nhịp sống đô thị vốn tất bật. Ảnh Nguyen Thuong
Theo chia sẻ của nhiều du khách, thời điểm buổi sáng sớm hoặc chiều muộn là lúc bến hoa Phúc Xá đẹp nhất. Khi ánh nắng nhẹ phủ lên những luống hoa cải, cả khu vực như được nhuộm một gam màu vàng ấm áp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham quan và chụp ảnh. Du khách cũng được khuyến cáo di chuyển theo các lối đi đã được bố trí sẵn, hạn chế giẫm đạp để giữ gìn cảnh quan chung. Ảnh Nguyen Thuong
Giữa tiết trời đầu năm mới, bến hoa Phúc Xá không chỉ mang đến một điểm dạo chơi gần gũi thiên nhiên mà còn góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch đô thị của Hà Nội. Cánh đồng hoa cải vàng dưới chân cầu Long Biên vì thế trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những ai muốn khởi đầu năm 2026 bằng một trải nghiệm nhẹ nhàng, an nhiên ngay giữa lòng Thủ đô.
