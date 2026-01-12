Hà Nội

Hoa đỗ mai khoe sắc trên triền đồi Vũng Tàu, hút du khách đến 'săn' ảnh

Du lịch

Hoa đỗ mai khoe sắc trên triền đồi Vũng Tàu, hút du khách đến 'săn' ảnh

Hoa đỗ mai nở rộ trên nhiều triền đồi ở phường Vũng Tàu, tạo điểm check-in nổi bật giữa phố biển, hút đông đảo du khách và người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Vân Giang (Tổng hợp)
Từ cuối tháng 12 đến đầu năm mới, nhiều triền đồi và cung đường ven núi ở phường Vũng Tàu (TP HCM) bất ngờ trở thành điểm hẹn của du khách và người dân địa phương khi hoa đỗ mai đồng loạt bung nở, nhuộm hồng không gian phố biển. Ảnh Fanpage Ăn chơi Vũng Tàu
Tại khu vực chân núi Tao Phùng, ven đường Hạ Long hay các sườn đồi hướng ra biển, những chùm hoa đỗ mai bắt đầu trổ bông, trải dài trên nền đất khô cằn. Ảnh Fanpage Ăn chơi Vũng Tàu
Sắc hồng phớt nổi bật giữa nền trời xanh trong và mặt biển xa xa, tạo nên khung cảnh vừa khoáng đạt vừa nên thơ, khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến những thước phim mùa xuân. Ảnh Vietnam.vn
Thời điểm hiện tại được xem là lúc hoa đỗ mai nở đẹp nhất trong năm. Các điểm tập trung nhiều hoa gồm tuyến đường ven Núi Lớn, Núi Nhỏ, khu vực Đồi Con Heo và một số công viên trung tâm thành phố. Ảnh Fanpage Ăn chơi Vũng Tàu
Dưới ánh nắng nhẹ và làn gió biển mát lành, từng mảng hồng nhạt hiện lên mềm mại, tạo cảm giác yên bình hiếm thấy giữa nhịp sống đô thị. Ảnh Fanpage Ăn chơi Vũng Tàu
Không ít du khách cho biết, họ chủ động sắp xếp lịch trình ngắn ngày để “săn” mùa hoa đặc biệt này. Chỉ cần một góc chụp đơn giản, với triền đồi, bầu trời cao và vài nhành hoa đỗ mai, cũng đủ để có những bức ảnh mang đậm không khí xuân miền biển.
Đỗ mai là loài cây thuộc họ đậu, còn được biết đến với nhiều tên gọi như điệp anh đào, hồng mai hay đào đậu. Cây ra hoa vào dịp giáp Tết, có quả dạng đậu nên được người dân gọi là đỗ mai. Hoa mọc thành chùm, cánh mỏng, màu hồng nhạt hoặc trắng, hình dáng tương tự hoa so đũa, không có hương thơm nồng.
Được biết, loài hoa này thường được ví như “anh đào nhiệt đới” bởi sắc hoa nhẹ nhàng, nở rộ vào đầu xuân và chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Chính yếu tố “mỗi năm chỉ nở một lần” khiến mùa đỗ mai luôn được mong chờ. Ảnh Fanpage Ăn chơi Vũng Tàu
Năm nay, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, hoa đỗ mai nở đồng loạt, bông dày và thời gian nở kéo dài hơn so với nhiều năm trước. Điều này giúp du khách có thêm cơ hội dạo chơi, chụp ảnh và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của mùa hoa hiếm hoi giữa lòng phố biển. Ảnh Duy Trần
Giữa những điểm đến quen thuộc của phường Vũng Tàu như biển, hải đăng hay các quán cà phê ven đồi, mùa hoa đỗ mai mang đến một sắc thái khác – dịu dàng, chậm rãi và rất riêng. Với nhiều người, đây không chỉ là chuyến du xuân ngắn ngày mà còn là dịp để tận hưởng khoảnh khắc giao mùa, khi thiên nhiên bất ngờ khoe sắc theo cách tinh tế nhất. Ảnh Hà Mơ
