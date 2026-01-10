Hà Nội

Phú Quý vào top điểm đến hàng đầu Đông Nam Á, 'đẹp như phim điện ảnh'

Đảo Phú Quý vừa lọt top 10 điểm đến Đông Nam Á 2026, nổi bật với vẻ hoang sơ, biển xanh ngọc và nhịp sống chậm, mang trải nghiệm điện ảnh khó quên.

Nằm cách Phan Thiết khoảng 56 hải lý, đảo Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ xuất hiện trong top 10 điểm đến hàng đầu Đông Nam Á 2026 do tờ Khaosod English (Thái Lan) bình chọn. Tờ báo mô tả hòn đảo này đẹp “như phim điện ảnh”, mang đến cho du khách những trải nghiệm yên tĩnh, tránh xa dòng du lịch đại trà. Ảnh iVIVU
“Bangkok đã sôi động trở lại, Bali đông nghẹt khách, còn Việt Nam thì đang ‘viral’ khắp mạng xã hội. Bước sang năm 2026, câu hỏi không còn là đi đâu cho vui, mà là ở đâu bạn có thể lắng nghe suy nghĩ của chính mình?”, Khaosod English viết. Thay vì đổ xô đến những địa danh nổi tiếng như Orchard Road (Singapore) hay Angkor Wat (Campuchia), nhóm phóng viên đã tìm đến những “góc khuất yên tĩnh”, nơi còn giữ nguyên nét hoang sơ của Đông Nam Á. Phú Quý chính là một trong số đó. Ảnh iVIVU
Khác với những bãi biển đông nghịt ở Phú Quốc, Phú Quý hấp dẫn bởi sự mộc mạc, hoang dại. Nơi đây không có resort hào nhoáng, không gian quá đông đúc mà vẫn giữ nguyên nhịp sống chậm, yên bình của một hòn đảo miền Trung 30 năm trước. Ảnh iVIVU
Làn nước trong xanh màu ngọc lục bảo, bờ đá đen sẫm cùng những con sóng nhẹ vỗ vào mỏm đá, tạo nên khung cảnh “tuyệt đối điện ảnh”. Du khách đến đây dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc bình dị nhưng độc đáo: ngư dân thả lưới, tàu đánh cá neo đậu bên bến, hay hoàng hôn trải dài trên biển cả. Ảnh iVIVU
Ngoài ra, Phú Quý còn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích lặn biển tự do, khám phá hệ sinh thái san hô phong phú quanh đảo. Các bãi tắm như Hòn Tranh, Hòn Bà hay Gành Hang nổi tiếng với nước biển trong xanh và đa dạng sinh vật biển, mang đến trải nghiệm vừa thư giãn vừa khám phá. Ảnh datviettour
Theo thống kê, hiện toàn đảo có 7 cơ sở lưu trú gồm nhà nghỉ, villa và khách sạn với khoảng 1.700 phòng, tương đương 2.542 giường, cùng 95 homestay và nhà trọ nhỏ với hơn 1.000 giường. Hệ thống lưu trú chưa nhiều nhưng đủ phục vụ nhu cầu của du khách yêu thích trải nghiệm thiên nhiên, khám phá và nghỉ dưỡng ngắn ngày. Các dịch vụ du lịch chủ yếu do người dân địa phương cung cấp, tạo nên nét gần gũi và chân thực hiếm thấy ở những điểm đến đã phát triển mạnh. Ảnh MIA
Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, Phú Quý còn ghi điểm bởi nhịp sống đời thường mộc mạc. Du khách đến đảo dễ dàng bắt gặp hình ảnh tàu thuyền ra vào bến cá, ngư dân sửa lưới, phơi mực hay buôn bán hải sản tươi ngay trong ngày. Ảnh Nguyễn Thanh
Ẩm thực trên đảo mang đậm vị biển với các món hải sản tươi sống, chế biến giản dị nhưng giữ trọn hương vị tự nhiên, trở thành một phần không thể thiếu trong trải nghiệm của du khách. Ảnh iVIVU
Việc Phú Quý lọt top điểm đến hàng đầu Đông Nam Á năm 2026 cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của những không gian du lịch hoang sơ, yên tĩnh và giàu bản sắc. Trong bối cảnh nhiều điểm đến nổi tiếng đang đối mặt với tình trạng quá tải, Phú Quý nổi lên như một lựa chọn dành cho du khách muốn tìm về thiên nhiên, tránh xa sự ồn ào và tận hưởng cảm giác khám phá đúng nghĩa. Ảnh iVIVU
Với vẻ đẹp mộc mạc, không gian tĩnh lặng và tiềm năng còn rộng mở, đảo Phú Quý được kỳ vọng sẽ tiếp tục là cái tên được săn đón trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực trong những năm tới. Ảnh NamThienTravel
