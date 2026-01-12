Hà Nội

Thác Hùng Ngàn hoang sơ ẩn mình giữa rừng Quảng Ngãi, hút khách mê trekking

Du lịch

Thác Hùng Ngàn hoang sơ ẩn mình giữa rừng Quảng Ngãi, hút khách mê trekking

Ẩn sâu giữa rừng già Quảng Ngãi, thác Hùng Ngàn gây ấn tượng với dòng nước đổ hùng vĩ, cung trekking hoang sơ và vẻ đẹp nguyên bản hiếm thấy.

Vân Giang/ Ảnh Travel blogger Tố Đen
Thác Hùng Ngàn nằm tại thôn Kon Pling, xã Kon Plong, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc làng Kon Pling, xã Hiếu). Từ trung tâm thị trấn Măng Đen, du khách di chuyển khoảng 50km để tiếp cận khu vực thác. Nếu xuất phát từ trung tâm xã Hiếu cũ, quãng đường rút ngắn còn khoảng 20km, đi qua khu vực gần nhà máy thủy điện Đăk Re.
Không ồn ào, không biển chỉ dẫn rực rỡ, cung đường đến thác Hùng Ngàn là hành trình dành cho những ai yêu thích cảm giác “đi vào rừng”. Du khách men theo các lối mòn nhỏ, băng qua rừng già rậm rạp, vượt dốc đất, đá trơn và những con suối nhỏ len lỏi dưới tán cây cổ thụ. Càng tiến sâu, không gian càng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rừng, tiếng chim gọi bầy và âm thanh nước chảy vọng lại từ xa.
Trên đường trekking, nhiều du khách dừng chân tại khu vực hồ chứa của thủy điện Đăk Re – công trình nằm sâu trong khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Đây là nơi chặn dòng sông Đăk Re, thượng nguồn của sông Re và hệ thống sông Trà Khúc, thuộc vùng giáp ranh địa giới hành chính cũ của Kon Tum, Gia Lai và Bình Định, nay thuộc Quảng Ngãi và Gia Lai. Mặt hồ phẳng lặng, soi bóng núi rừng xanh mướt, tạo nên khoảng lặng thư thái giữa hành trình băng rừng.
Vượt qua đoạn rừng cuối cùng, thác Hùng Ngàn hiện ra bất ngờ giữa không gian xanh thẫm của đại ngàn. Dòng nước trắng xóa từ trên cao đổ thẳng xuống, ngày đêm cuộn chảy, tạo nên khung cảnh hùng vĩ khiến nhiều du khách không khỏi choáng ngợp. Tiếng thác vang vọng, hòa cùng hơi nước mát lạnh lan tỏa khắp khu rừng, xua tan cảm giác mệt mỏi sau chặng đường dài.
Dưới chân thác là hệ thống các hồ nước nối tiếp nhau, nước trong xanh, mát lạnh, được bao bọc bởi thảm thực vật phong phú. Đây là điểm dừng chân lý tưởng để du khách nghỉ ngơi, dã ngoại, tận hưởng bầu không khí trong lành hiếm có giữa miền núi Quảng Ngãi. Nhiều du khách lựa chọn ngồi bên các tảng đá lớn, lắng nghe tiếng nước chảy và cảm nhận nhịp sống chậm rãi của núi rừng.
Điểm đặc biệt của thác Hùng Ngàn không chỉ nằm ở vẻ đẹp tự nhiên, mà còn ở sự nguyên sơ gần như nguyên vẹn. Hiện nay, nơi đây mới chỉ được một số đơn vị địa phương khai thác tour trekking với quy mô nhỏ. Du khách muốn khám phá thác cần có hướng dẫn viên am hiểu địa hình, đồng thời chuẩn bị kỹ về thể lực và trang thiết bị như giày trekking, quần áo dài tay, mũ, gậy leo núi và đồ bảo hộ cần thiết.
Hiện nay, nơi đây mới chỉ được một số đơn vị địa phương khai thác tour trekking với quy mô nhỏ.
Du khách muốn khám phá thác cần có hướng dẫn viên am hiểu địa hình, đồng thời chuẩn bị kỹ về thể lực và trang thiết bị như giày trekking, quần áo dài tay, mũ, gậy leo núi và đồ bảo hộ cần thiết.
Với vị trí không quá xa Măng Đen, thác Hùng Ngàn có thể được kết hợp trong hành trình du lịch – trekking trong ngày hoặc hai ngày.
Sự giao thoa giữa khí hậu mát mẻ của Măng Đen và không gian rừng nguyên sinh hoang dã mang đến trải nghiệm khác biệt, phù hợp với xu hướng du lịch xanh, du lịch trải nghiệm đang được nhiều du khách quan tâm.
Giữa bức tranh du lịch Quảng Ngãi còn nhiều tiềm năng, thác Hùng Ngàn như một nét chấm phá lặng lẽ nhưng đầy sức hút. Với những du khách yêu thiên nhiên, thích thử thách và mong muốn tìm về những giá trị nguyên bản, hành trình đến thác Hùng Ngàn không chỉ là chuyến đi, mà còn là cuộc gặp gỡ với vẻ đẹp thuần khiết của núi rừng đại ngàn.
Vân Giang/ Ảnh Travel blogger Tố Đen
#Du lịch trekking Quảng Ngãi #Thác Hùng Ngàn hoang sơ #Khám phá rừng nguyên sinh #Hành trình du lịch tự nhiên #Du lịch xanh trải nghiệm #Kết hợp khám phá Măng Đen

