Xã hội

Công an Hà Nội vận động đối tượng trốn truy nã ra đầu thú

Ngày 19/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Quảng Bị vừa vận động đối tượng truy nã Lê Tuấn Lực (SN 1988, trú tại: thôn Lương Xá) ra đầu thú.

Gia Đạt
capture-4933.png
Đối tượng truy nã Lê Tuấn Lực.

Theo hồ sơ, ngày 7/6/2024, Lê Tuấn Lực bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội (trước đây) khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 26/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định truy nã Lê Tuấn Lực.

Ngày 13/10/2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Quảng Bị đã phát hiện và vận động đối tượng Lê Tuấn Lực đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngay sau đó, Lực đã đến Công an xã Quảng Bị đầu thú hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an xã Quảng Bị đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
Xã hội

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, dùng rìu giết 2 người ở Sơn La

Đối tượng Vì Văn Tăm đã thực hiện hành vi dùng rìu giết 2 người tại lán nương thuộc bản Sò Lườn, xã Chiềng Sơn, sau đó bỏ trốn lên rừng.

Ngày 9/10, Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngày 8/10, tại khu vực rừng núi thuộc bản Mường An, xã Chiềng Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Công an xã Xuân Nha, Công an xã Chiềng Sơn và Đồn Biên phòng Chiềng Sơn đã bắt giữ thành công đối tượng Vì Văn Tăm, sinh năm 1989, trú tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nay là xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

558058305-122209639670275654-5689698349021249511-n.jpg
Đối tượng đối tượng Vì Văn Tăm tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Vượt lũ, xuyên đêm phối hợp bắt đối tượng trốn truy nã tại Cao Bằng

Ly Xá Dì là đối tượng bị truy nã từ năm 2020 sau khi bỏ trốn. Dù lực lượng công an nhiều lần vận động, gửi thư kêu gọi ra đầu thú nhưng Dì kiên quyết lẩn trốn.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, không quản mưa lớn, đường sá sạt lở, sau hơn 13 giờ di chuyển liên tục từ Lai Châu sang Cao Bằng, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng Trạm Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang và lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng bắt giữ thành công đối tượng truy nã Ly Xá Dì (SN 1995, trú tại xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu).

capture.png
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Trạm Biên phòng Sóc Giang nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng Ly Xá Dì tại cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng truy nã về tội cố ý làm hư hỏng tài sản ở Lạng Sơn

Đối tượng này bị truy nã theo Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (cũ) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngày 25/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau thời gian xác minh, truy xét, khoảng 14h ngày 23/9, tại khối 3, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn.

capture-7716.png
Đối tượng truy nã Hoàng Văn Quang tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

