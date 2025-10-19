Công an Hà Nội vận động đối tượng trốn truy nã ra đầu thú

Ngày 19/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Quảng Bị vừa vận động đối tượng truy nã Lê Tuấn Lực (SN 1988, trú tại: thôn Lương Xá) ra đầu thú.

Đối tượng truy nã Lê Tuấn Lực.

Theo hồ sơ, ngày 7/6/2024, Lê Tuấn Lực bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội (trước đây) khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 26/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định truy nã Lê Tuấn Lực.

Ngày 13/10/2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Quảng Bị đã phát hiện và vận động đối tượng Lê Tuấn Lực đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngay sau đó, Lực đã đến Công an xã Quảng Bị đầu thú hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an xã Quảng Bị đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

