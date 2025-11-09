Đối tượng truy nã 'sa lưới' sau 19 năm lẩn trốn

Sau 19 năm trốn nã, đối tượng Phạm Văn Liêm đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 09/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị phối hợp bắt giữ thành công đối tượng truy nã Phạm Văn Liêm (SN 1985, trú tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng năm 2005, Phạm Văn Liêm được anh T thuê trong coi cửa hàng xe trên địa bàn phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (cũ), nay là phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng Phạm Văn Liêm "sa lưới" sau 19 năm lẩn trốn.

Đến ngày 08/02/2005, Liêm tự ý bỏ cửa hàng đi, không thông báo cho anh T biết. Khi đi Liêm mang theo 02 xe mô tô và 01 điện thoại di động của anh T. Quá trình điều tra, ngày 19/3/2006, cơ quan CSĐT Công an thị xã Sa Đéc (cũ) đã ra Quyết định truy nã đối với Liêm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 06/11/2025, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện đối tượng Liêm đang lẩn trốn tại địa bàn xã Bắc Bình (tỉnh Lâm Đồng) nên phối hợp với Công an địa phương tiến hành bắt giữ đối tượng.

Hiện, đối tượng Phạm Văn Liêm đã được di lý về Công an tỉnh Đồng Tháp để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.