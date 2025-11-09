Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đối tượng truy nã 'sa lưới' sau 19 năm lẩn trốn

Sau 19 năm trốn nã, đối tượng Phạm Văn Liêm đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 09/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị phối hợp bắt giữ thành công đối tượng truy nã Phạm Văn Liêm (SN 1985, trú tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng năm 2005, Phạm Văn Liêm được anh T thuê trong coi cửa hàng xe trên địa bàn phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (cũ), nay là phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

1gfds.jpg
Đối tượng Phạm Văn Liêm "sa lưới" sau 19 năm lẩn trốn.

Đến ngày 08/02/2005, Liêm tự ý bỏ cửa hàng đi, không thông báo cho anh T biết. Khi đi Liêm mang theo 02 xe mô tô và 01 điện thoại di động của anh T. Quá trình điều tra, ngày 19/3/2006, cơ quan CSĐT Công an thị xã Sa Đéc (cũ) đã ra Quyết định truy nã đối với Liêm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 06/11/2025, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện đối tượng Liêm đang lẩn trốn tại địa bàn xã Bắc Bình (tỉnh Lâm Đồng) nên phối hợp với Công an địa phương tiến hành bắt giữ đối tượng.

Hiện, đối tượng Phạm Văn Liêm đã được di lý về Công an tỉnh Đồng Tháp để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
#Công an #Đồng Tháp #bắt giữ #đối tượng #trốn truy nã #sa lưới

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng truy nã về tội giết người sau gần 40 năm lẩn trốn

Bình bị một nhóm người đánh gây thương tích tại quán nước gần nhà. Khi gặp lại người đánh mình, Bình đã rút một thanh sắt đập vào người đó dẫn đến tử vong.

Ngày 7/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Hoài Đức đã bắt giữ đối tượng truy nã về tội giết người sau gần 40 năm lẩn trốn.

capture.png
Đối tượng Trần Thanh Bình.
Xem chi tiết

Xã hội

Đối tượng truy nã ra đầu thú sau gần 1 tháng lẩn trốn

Sau gần 1 tháng lẩn trốn, đối tượng Võ Hữu Chiến đã đến trụ sở Công an phường Quảng Trị đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ngày 06/11, thông tin từ Công an phường Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa vận động thành công đối tượng truy nã Võ Hữu Chiến (SN 1971, trú tại Khu phố 1, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) ra đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, Võ Hữu Chiến là đối tượng bị truy nã thuộc diện nguy hiểm, theo Quyết định truy nã số 2365/QĐTN-VPCQCSĐT ngày 21/10/2025 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Xem chi tiết

Xã hội

Trốn truy nã sang Campuchia làm việc cho nhóm người Trung Quốc lừa đảo

Nguyễn Văn Bắc sau khi gây rối trật tự đã bỏ trốn sang Campuchia, tham gia làm việc cho một số nhóm người Trung Quốc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 5/11, Công an TP Hải Phòng thông tin, Đội Phòng ngừa đấu tranh tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ thành công Nguyễn Văn Bắc (SN 1999, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng, nay là phường Kiến An, Hải Phòng) sau thời gian dài bỏ trốn khỏi địa phương và xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

6555.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Bắc (đánh dấu x)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới