Xã hội

Đôi tình nhân ở Đà Nẵng "sa lưới" vì mua bán ma túy

Đôi tình nhân có lai lịch bất hảo ở Đà Nẵng biến phòng trọ thành "tụ điểm" để cất giấu và mua bán trái phép chất ma túy.

Thanh Hà

Ngày 15/9, thông tin từ Công an phường Điện Bàn Đông (Công an Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 02 đối tượng về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, lúc 22h 30 ngày 12/9, Công an phường Điện Bàn Đông bắt giữ 2 nghi phạm Nguyễn Thanh Bình (24 tuổi, ở phường Điện Bàn Đông) và Lê Thị Hoa (25 tuổi, ở phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

ma-tuy-a-1757903882702.jpg
Nguyễn Thanh Bình và Lê Thị Hoa tại cơ quan Công an.

Thời điểm bị bắt, Nguyễn Thanh Bình vừa rời phòng trọ để đi giao “hàng”, thì lực lượng chức năng thu giữ trên người Bình 2 viên ma túy tổng hợp và 1 gói ketamine. Cùng lúc, lực lượng công an kiểm tra phòng trọ nơi Bình và Hoa thuê ở, phát hiện thêm 62 viên ma túy tổng hợp, 1 gói ketamine, nhiều gói nhỏ khác chứa ma túy với tổng khối lượng khoảng 100 gram cùng dụng cụ sử dụng ma túy.

ma-tuy-b-1757903918075.jpg
Tang vật thu giữ.

Qua xác minh, Bình và Hoa thuê trọ sống chung như vợ chồng, đều có lai lịch bất hảo. Bình vừa chấp hành xong án 12 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”, có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hoa nghiện ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

