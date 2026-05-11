Đối thủ tự loại, Công ty Ngọc Minh 86 trúng gói thầu xây dựng tại xã Mỹ An

Công ty Ngọc Minh 86 vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây mới nhà khách UBND xã Mỹ An. Đáng chú ý, một đối thủ bị loại do mắc lỗi sơ đẳng về bảo lãnh dự thầu

Mới đây, ông Đặng Phước Truyền, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Mỹ An (tỉnh Tây Ninh) đã ký Quyết định số 96/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Xây mới nhà khách UBND xã. Theo đó, đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Ngọc Minh 86.

Quyết định số 96/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Loại đối thủ ngay từ "vòng gửi xe" vì lỗi bảo lãnh

Gói thầu thi công xây dựng này có giá dự toán được duyệt là 3.523.713.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện từ vốn XDCB tập trung và vốn thu tiền sử dụng đất năm 2026 của địa phương. Theo biên bản mở thầu ngày 07/04/2026, cuộc thầu qua mạng ghi nhận sự tham gia của 03 nhà thầu gồm: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Ngọc Minh 86; Công ty TNHH Một thành viên Hùng Hậu và Công ty TNHH Lê Vũ VTC.

Kết quả đánh giá hồ sơ cho thấy, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Ngọc Minh 86 đã trúng thầu với giá 3.296.548.000 đồng (giá đã làm tròn). So với giá dự toán ban đầu, gói thầu đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 227 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,4%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 210 ngày, theo loại hợp đồng trọn gói.

Đáng chú ý, trong quá trình xét thầu, Công ty TNHH Lê Vũ VTC đã bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT). Căn cứ báo cáo đánh giá của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH TM DV Thủy Mộc, nhà thầu Lê Vũ VTC bị loại do bảo lãnh dự thầu không đúng tên bên thụ hưởng. Cụ thể, nhà thầu này đã ghi tên bên thụ hưởng là đơn vị tư vấn thay vì phải ghi tên Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xã Mỹ An theo quy định của hồ sơ mời thầu. Tổ chuyên gia xác định đây là lỗi "bỏ sót nội dung cơ bản", dẫn đến E-HSDT không đáp ứng tính hợp lệ và không được xem xét các bước tiếp theo.

Trong khi đó, nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Một thành viên Hùng Hậu dù vượt qua các bước đánh giá năng lực, kỹ thuật nhưng do có giá dự thầu sau hiệu chỉnh là 3.326.760.510 đồng, cao hơn nhà thầu Ngọc Minh 86 nên xếp hạng thứ 2 và trượt thầu.

Năng lực nhà thầu Ngọc Minh 86

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Ngọc Minh 86 (mã số thuế: 1101996519) có địa chỉ trụ sở tại Ấp 3, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp do ông Phạm Văn Cường giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 05/2026, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 16 gói thầu, trong đó trúng tới 12 gói, trượt 4 gói. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt hơn 13.938.862.000 đồng. Đặc biệt, toàn bộ 16 gói thầu mà doanh nghiệp này từng tham dự đều nằm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Riêng trong giai đoạn đầu năm 2026, nhà thầu Ngọc Minh 86 ghi nhận trúng liên tiếp nhiều gói thầu xây lắp với vai trò độc lập, tiêu biểu như các gói thầu thi công tại xã Mỹ Thạnh.

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án xã Mỹ Thạnh, trị giá 1.028.000.000 đồng (trúng tháng 03/2026)

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án xã Mỹ Thạnh, trị giá 1.558.000.000 đồng (trúng tháng 03/2026)

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Mỹ Thạnh, trị giá 1.940.241.000 đồng (trúng tháng 10/2025)

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Mỹ Thạnh, trị giá 1.123.766.000 đồng (trúng tháng 10/2025)

Góc nhìn chuyên gia

Phân tích về trường hợp nhà thầu bị loại do lỗi bảo lãnh, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết, bảo đảm dự thầu là thành phần then chốt để ràng buộc trách nhiệm pháp lý của nhà thầu đối với Chủ đầu tư. Việc ghi sai tên bên thụ hưởng khiến giá trị bảo đảm dự thầu không thể thu hồi nếu nhà thầu vi phạm quy định, do đó đây là lỗi không thể làm rõ hay sửa đổi. Sự nghiêm túc của tổ chuyên gia trong việc loại hồ sơ không hợp lệ tại gói thầu này là đúng quy định, nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch.

Sự việc này cũng là bài học đắt giá cho các đơn vị tham gia dự thầu qua mạng. Các nhà thầu cần đặc biệt lưu ý kiểm tra đối soát thông tin thụ hưởng trên thư bảo lãnh ngân hàng so với yêu cầu của E-HSMT để tránh những sai sót hành chính làm mất đi cơ hội kinh doanh.