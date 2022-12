Top món ăn kinh dị nhất hành tinh, nhìn thôi cũng rùng mình

Khi dạo qua các khu chợ đêm ở Trung Quốc, du khách có thể bắt gặp nhiều quán ăn bày bán những món độc, lạ và không kém phần kinh dị. Trong đó, rết nướng là món "đặc sản" mà nhiều người chỉ nghe tên thôi cũng vội bỏ chạy, chứ đừng nói đến việc thử thưởng thức nó. (Ảnh minh họa, Alehetron, TCF) Cách chế biến món rết nướng khá đơn giản. Những con rết còn sống được cho vào nước đá ngâm cho tới khi chúng tê liệt, sau đó để ráo nước rồi được xiên vào những thanh tre nhỏ. Khi có người hỏi mua, người bán sẽ lấy những xiên rết này phết dầu rồi đem nướng trên than hoa hoặc chiên giòn, tùy yêu cầu của thực khách. Ấu trùng bọ xít là một trong những món ăn kinh dị nhất Ma-rốc. Những con bọ xít này sống chủ yếu ở hồ Malawi, trứng của nó nở rất nhanh nên người dân đánh bắt cấp tốc rồi mang về nấu ngay, tránh để chúng nở thành con. Tại một số vùng ở Ghana, người dân chọn ăn thịt dơi thay cho thịt gà. Dơi chủ yếu sống về đêm, ăn trái cây và côn trùng, mùi vị của nó rất đặc biệt, song không phải ai cũng dám thưởng thức. Ngoài ra, món ăn kinh dị này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Shirouo no odorigui là món ăn được thưởng thức tươi sống ở Nhật Bản. Nguyên liệu của Shirouo no odorigui là những chú cá hoặc hải sản nhỏ. Trong số đó, nguyên liệu thường thấy nhất là loại cá nhíu nhỏ, trong suốt (cá bống băng có tên khoa học là Leucopsarion petersii). Những chú cá sẽ được đựng trong một bát lớn, chứa ít nước. Khi ăn, thực khách sẽ đập một quả trứng hoặc chút giấm để tăng hương vị, khiến những chú cá xót, “nhảy múa”, quẫy đạp tạo cảm giác mạnh. Trước đây, Kiviaq được xem là món ăn “cứu đói” của người Inuit (sống tại Greenland, lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch) trong mùa đông khắc nghiệt. Ngày nay, nó được biết đến là một trong những “món ăn kinh dị nhất thế giới”. Để có được món Kiviaq thành phẩm, người Inuit phải chuẩn bị nguyên liệu trước khi mùa đông về. Khi đó, họ sẽ thu gom 300-500 chú chim auk (một loại chim biển nhỏ) và một con hải cẩu. Hải cẩu sẽ được lọc hết thịt, chỉ để lại phần mỡ dày dưới da, tạo hình một chiếc túi. Tiếp đó, người dân sẽ nhồi toàn bộ số chim đã chuẩn bị sẵn vào bụng hải cẩu rồi khâu kín miệng túi da. Kiviaq cần lên men tối thiểu 3 tháng, đôi khi có thể kéo dài 18 tháng trước khi thưởng thức. Ẩm thực Nhật Bản nổi tiếng với món sashimi hải sản sống như bạch tuộc hay mực sống, ngoài ra còn có sashimi ếch. Món sashimi ếch sống đặc biệt gây nhiều tranh cãi vì bị cho là có phần tàn bạo. Ảnh: Daily Mail. Để phục vụ món sashimi ếch cho thực khách được nhanh chóng và luôn tươi sống, các nhà hàng ở Nhật Bản thường nhốt những chú ếch ngay trong nhà bếp. Khi có thực khách gọi món này, đầu bếp sẽ dùng dao mổ bụng ếch và loại bỏ những phần không ăn được. Ảnh: Daily Mail. Ếch được lột da, lấy tim và phần tim này được ăn ngay khi vừa được lấy ra khỏi lồng ngực ếch. Sau đó, các đầu bếp sẽ lọc phần thân ếch lấy thịt làm sashimi phục vụ khách. Khi ăn, thực khách có thể nhận thấy phần chân ếch vẫn động đậy và mắt vẫn chớp chớp. Sashimi ếch này được dùng với nước chấm đậu nành và một lát chanh. Ảnh: Daily Mail. Bọ cạp chiên là món ăn vặt đường phố nổi tiếng ở Trung Quốc. Người ta tin rằng ăn bọ cạp có thể chữa được rất nhiều bệnh. Tuy nhiên, món ăn này chỉ nhìn thôi chắc hẳn cũng khiến nhiều người phải rùng mình.Món ăn kinh dị đầy giòi này có tên là Etag - được coi là đặc sản của người dân ở Philippines. Thực tế, nó là món thịt lợn khô được chế biến bằng cách đưa giòi và côn trùng vào để tự lên men. Món thịt lợn này có màu đen, khô cứng vì lên men lâu, lại có thêm những con giòi bò lúc nhúc, nhìn qua ai cũng lắc đầu vì cứ nghĩ rằng là thức ăn hỏng. Tuy nhiên, người dân Philippines rất ưa chuộng món ăn này. Mời độc giả xem thêm video: Món ăn ngon từ... úp nồi (Nguồn video: THĐT)

