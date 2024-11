Tôm “say rượu“: Đặc sản kinh dị khiến thực khách khiếp đảm

Ẩm thực Trung Quốc vốn nổi tiếng với sự đa dạng và phong phú, từ những món ăn quen thuộc cho đến những món ăn kỳ lạ, độc đáo. Trong số đó, tôm "say rượu" là một trong những món ăn gây tò mò và tranh cãi nhất. Ảnh: Người đưa tin Đặc sản tôm "say rượu" được chế biến bằng cách ngâm những con tôm tươi sống vào rượu mạnh trong một khoảng thời gian nhất định. Ảnh: Sohu Nguyên liệu chính của đặc sản Trung Quốc này là tôm nước ngọt tươi sống, kèm với đó là rượu, hành củ, hành lá, tỏi, ớt, gừng, rau mùi...Ảnh: Sina Mục đích của việc ngâm tôm vào rượu là để chúng bị "say", thịt cũng ngấm rượu, ngấm gia vị, trở nên thơm hơn, hấp dẫn hơn. Ảnh: inf.news Tại sao nói là tôm bị "say"? Bởi vì trong quá trình bị nhấn chìm trong rượu, tôm vẫn sống, chúng phản kháng bằng cách búng, nhảy nhưng không thoát ra được. Dần dần, những con tôm hoạt động yếu đi, chỉ còn giãy nhẹ như người say rượu. Ảnh: Best10travel Sau khoảng 15 phút, những con tôm hoàn toàn ngấm rượu, mọi người có thể dùng luôn nếu như bạo gan và không ngại ăn đồ sống. Ảnh: The Munch Bunch Nếu không dám ăn trực tiếp tôm sống say rượu, bạn có thể châm lửa vào bát rượu, lửa sẽ bùng lên và tôm sẽ được nướng chín, cực kỳ thơm ngon và đậm đà. Ảnh: Dân Việt Hương vị của tôm "say rượu" rất đặc biệt, vừa có vị ngọt của thịt tôm, vừa có vị cay nồng của rượu. Tuy nhiên, điều khiến món ăn này trở nên nổi tiếng lại chính là hình ảnh những con tôm "say" ngắc ngoải trong bát rượu. Ảnh: Dân Việt Nhiều người cho rằng, việc ngâm tôm sống vào rượu là một hành động tàn nhẫn đối với động vật. Bên cạnh đó, việc ăn tôm sống cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe, đặc biệt là ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Dân Việt Tuy nhiên, những người ưa thích món ăn này lại cho rằng, tôm "say rượu" là một món ăn truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa của người Trung Quốc. Ảnh: Dân ViệtXem video: Khóc thét với những món ăn được tạo hình vô cùng “độc lạ”

