Thịt lợn giảm giá sốc cũng không mua loại này, ăn dễ mắc bệnh

Thịt lợn cung cấp đầy đủ các thành phần dinh dưỡng như đạm, béo, vitamin và muối khoáng cho cơ thể. Trong 100g thịt nạc chứa 19g protein, 7g mỡ, 7mg canxi, 190mg phosphor, 1.5mg sắt, 2.5mg kẽm, 341mg kali, 76mg natri, 2μg vitamin A. Thịt lợn được xem là một trong những món ăn thông dụng nhất, phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ em đến người già. Dù vậy, chuyên gia sức khỏe khuyên loại thịt không nên mua dưới đây. Cố ăn có thể gây hại cho sức khỏe các thành viên trong gia đình. Phổi lợn. Phổi là phần thịt lợn giảm giá sốc không mua vì chúng rất bẩn, chứa nhiều độc tố. Được biết, phổi là bộ phận thuộc hệ hô hấp, trong khi đó, lợn có thói quen hít thở sát đất nên có khả năng hít lượng lớn bụi bẩn hàng ngày, thậm chí cả bụi kim loại nặng. Những thứ này sẽ nằm sâu và bám luôn trong phổi. Khi ăn phổi, bụi bẩn và bụi kim loại này sẽ thâm nhập vào cơ thể, gây hại sức khỏe. Chưa kể, phổi lợn có thể chứa nhiều ký sinh trùng, bệnh dịch và vi khuẩn do thói quen hít thở sát mặt đất của chúng. Phổi cũng là bộ phận rất khó làm sạch. Cấu tạo của chúng rất phức tạp. Lau chùi bằng cách thông thường khó có thể loại bỏ hết vết bẩn bám vào trong quá trình giết mổ. Mặt khác, phổi còn được đánh giá là bộ phận nặng mùi nhất ở lợn. Quá trình chế biến không kỹ, món ăn sẽ rất khó nuốt. Thịt cổ. Cổ lợn tuy ngắn nhưng lại là nơi liên kết với các bộ phận cơ thể khác, chứa nhiều mạch máu. Đây là lý do chủ lò mổ chọn cổ để cắt tiết. Từ vị trí này, máu sẽ chảy ra nhiều, ứ đọng lại làm “mồi” cho vi khuẩn. Phần cổ lợn chứa nhiều hạch bạch huyết. Hạch bạch huyết là phần quan trọng của hệ miễn dịch, giúp chống lại tình trạng nhiễm trùng. Quá trình hoạt động, chức năng của hạch là lọc bạch huyết và loại bỏ vi khuẩn nên có khả năng nhiều chất độc hại sẽ tích tụ bên trong. Cổ lợn còn có mùi hôi khó chịu, rất khó xua đi dù chế biến ở nhiệt độ cao. Chính vì vậy, khi mua thịt lợn, tốt nhất bạn nên tránh mua phần thịt này. Để chọn thịt lợn ngon, bạn nên chú ý đến màu sắc, mùi của chúng. Cụ thể, thịt tươi có lớp màng khô, màu đỏ tươi, bề mặt hơi se lại. Mặt cắt miếng thịt màu hồng sáng, da trắng hồng, mềm mại. Phần mỡ màu sáng, chắc, mùi thơm đặc trưng. Phần khớp xương láng và trong. Tủy xương bám chặt vào thành ống, trong suốt. Thịt tươi thường có độ đàn hồi rất tốt. Vì thế khi mua hàng, bạn hãy dùng ngón tay ấn vào thịt tạo thành vết lõm nhưng không để lại dấu vết khi nhấc ngón tay ra. Lúc này khi quan sát, nếu thấy các thớ thịt đều, săn chắc, không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt thì chính là thịt lợn ngon. Ảnh: Internet Mời độc giả xem video: Bí quyết bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh sao cho an toàn. Nguồn: THDT

