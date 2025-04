Cầm 200.000 đồng, “ăn sập” Vĩnh Hy với loạt món ngon nức tiếng

Nằm nép mình bên những vách núi đá vôi hùng vĩ, vịnh Vĩnh Hy (thuộc tỉnh Ninh Thuận) không chỉ nổi tiếng với làn nước xanh trong, bãi biển hoang sơ mà còn là thiên đường ẩm thực cho những ai yêu hải sản tươi sống và hương vị biển cả đậm đà. Dưới đây là những món đặc sản “gây nghiện” mà du khách nhất định phải thử khi đến nơi được mệnh danh là “viên ngọc xanh” của miền Trung. Một trong những món ăn khiến người ta nhớ mãi chính là nhum biển nướng mỡ hành. Những con nhum tươi được người dân vừa đánh bắt lên, sau khi cắt đôi sẽ được nướng trực tiếp trên than hồng, thêm chút mỡ hành, đậu phộng và vài giọt chanh là đủ để vị béo, thơm, ngọt lan tỏa trong miệng. Ăn một lần là nghiện, là nhớ, là muốn quay lại ngay khi có thể. Ảnh Internet Đừng quên thưởng thức món cá chình nướng – món ăn dành cho dân sành ăn thực thụ. Thịt cá chình săn chắc, tẩm ướp vừa miệng rồi nướng trên lửa than đỏ rực, thơm lừng, ăn kèm bánh tráng, rau sống và mắm nêm cay nồng, ngon đến mức “không có lối thoát”. Tôm hùm ở Vĩnh Hy là một món “sang chảnh” nhưng lại có giá rất dễ chịu so với nhiều nơi khác. Nuôi trong môi trường nước sạch tự nhiên, tôm hùm nơi đây chắc thịt, ngọt lịm, chỉ cần hấp hoặc nướng muối ớt là đủ làm nên một bữa tiệc đáng nhớ giữa biển khơi. Cạnh đó, món ốc mặt trăng – loài ốc có vỏ xoáy đẹp mắt như mặt trăng khuyết – cũng là trải nghiệm thú vị không thể bỏ lỡ. Luộc, nướng hay xào tỏi đều giữ được vị ngọt thanh, giòn sần sật đặc trưng khiến thực khách cứ muốn gọi thêm. Lẩu cháo cá chẽm cũng là đặc sản Vinh Hy ngon khó cưỡng. Cá chẽm nổi tiếng với thịt ngọt, dai, béo ngậy. Cá chẽm Vĩnh Hy có thể chế biến thành nhiều món ngon như: lẩu cá cháo, cá hấp, cá nướng muối ớt,... Bánh canh chả cá là món ăn bình dị nhưng lại mang hương vị đặc trưng của Vĩnh Hy. Bánh canh dai dai, nước dùng ngọt thanh từ xương cá, chả cá thơm ngon, ăn kèm với rau sống, ớt băm và hành phi. Nhắc đến đặc sản Ninh Thuận nói chung và Vĩnh Hy nói riêng nhất định không thể nào thiếu món bánh tráng mắm ruốc. Một món ăn vặt thơm lừng của mắm ruốc, béo ngậy của mỡ hành, cay ngọt của tương ớt và giòn tan của vỏ bánh. Khi no nê với hải sản tươi rói, đừng quên thưởng thức món bánh căn hải sản dân dã – một nét chấm phá mộc mạc nhưng quyến rũ. Những chiếc bánh nhỏ xinh, vàng ruộm được đổ trong khuôn đất, phủ lên nào tôm, nào mực, nào trứng, ăn kèm nước chấm đậm đà và rau sống tươi xanh, đơn giản thôi mà khiến người ta cứ xuýt xoa mãi không thôi.

