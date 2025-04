30/4 đi đâu gần Hà Nội chưa tốn đến 1 triệu đồng?

Chỉ cách Hà Nội khoảng 80km, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) luôn là lựa chọn hàng đầu cho những chuyến "trốn nóng" ngắn ngày. Với khí hậu mát mẻ quanh năm, những con đường uốn lượn quanh núi, và các điểm tham quan nổi tiếng như Nhà thờ đá cổ, Thác Bạc, Cầu Mây Tam Đảo... Tam Đảo vừa mang nét huyền bí, vừa hiện đại với nhiều quán cà phê sống ảo tuyệt đẹp. Ảnh dulichauvietlac Chi phí ước tính: khoảng 700.000 - 900.000 đồng/người, bao gồm xe khách (hoặc đi chung xe máy nhóm bạn), ăn uống và lưu trú homestay hoặc nhà nghỉ bình dân. Ảnh Wyndham Thanh Thuỷ Cách trung tâm Hà Nội chỉ 50km, Ba Vì nổi tiếng với vườn quốc gia rộng lớn, khí hậu mát mẻ, cùng nhiều địa điểm check-in nổi tiếng như Nhà thờ cổ Ba Vì, đồi thông, Đền Thượng, Ao Vua, Khoang Xanh – Suối Tiên. Ảnh IVIVU Du khách có thể đi trong ngày hoặc ở lại một đêm tại các homestay phong cách nông trại với mức giá chỉ từ 150.000 - 300.000 đồng/người/đêm. Các chi phí tham quan, ăn uống đơn giản cũng rất phải chăng. Chi phí dự kiến: từ 400.000 - 800.000 đồng/ngườ . Ảnh IVIVU Nếu yêu thích vẻ đẹp cổ kính, bình dị, làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) sẽ là điểm dừng chân lý tưởng. Cách Hà Nội chưa tới 50km, Đường Lâm mang vẻ đẹp yên bình với những ngôi nhà cổ trăm năm tuổi, những con đường lát gạch nghiêng bóng trầu cau, và các di tích lịch sử như đền Phùng Hưng, đền Ngô Quyền. Du khách chỉ cần thuê xe máy hoặc bắt xe buýt, sau đó tham quan, ăn trưa với những món đặc sản như gà Mía, chè lam, kẹo dồi. Chi phí dự kiến: dưới 500.000 đồng/người. Ảnh dulichviet Hồ Quan Sơn (huyện Mỹ Đức) nổi bật với phong cảnh non nước hữu tình, mặt hồ rộng, bao quanh bởi núi đá vôi trùng điệp. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích dã ngoại, chèo thuyền, cắm trại. Ảnh Traveloka Chỉ mất hơn 1 tiếng di chuyển từ trung tâm Hà Nội, du khách có thể thuê thuyền tham quan hồ, tổ chức picnic bên bờ nước trong xanh. Chi phí dự kiến: khoảng 300.000 - 600.000 đồng/người cho một chuyến đi trong ngày. Ảnh Traveloka Chùa Tam Chúc (Hà Nam) cách Hà Nội khoảng 70km, là điểm du lịch tâm linh nổi bật với quần thể chùa rộng lớn, cảnh quan hùng vĩ giữa núi non, hồ nước. Dịp lễ 30/4, nơi đây thường tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội thu hút đông đảo du khách. Ảnh Thesinhtourist Du khách có thể kết hợp tham quan chùa Tam Chúc và ghé thăm chùa Bà Đanh hoặc động Tam Cốc (Ninh Bình) trong cùng một ngày.Chi phí dự kiến: từ 400.000 - 800.000 đồng/người, bao gồm di chuyển, vé tham quan và ăn uống. Ảnh dulichdatviet Kinh nghiệm để có chuyến đi tiết kiệm dịp 30/4: Đi nhóm đông nhằm chia sẻ chi phí thuê xe, ăn uống sẽ rẻ hơn nhiều so với đi riêng lẻ. Mang theo đồ ăn nhẹ giúp tiết kiệm chi phí và chủ động trong chuyến đi. Nên đặt trước phòng nghỉ, vé tham quan tránh tăng giá vào mùa cao điểm. Chọn thời gian xuất phát sớm để tránh kẹt xe và tận dụng được trọn vẹn thời gian trải nghiệm.

Chỉ cách Hà Nội khoảng 80km, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) luôn là lựa chọn hàng đầu cho những chuyến "trốn nóng" ngắn ngày. Với khí hậu mát mẻ quanh năm, những con đường uốn lượn quanh núi, và các điểm tham quan nổi tiếng như Nhà thờ đá cổ, Thác Bạc, Cầu Mây Tam Đảo... Tam Đảo vừa mang nét huyền bí, vừa hiện đại với nhiều quán cà phê sống ảo tuyệt đẹp. Ảnh dulichauvietlac Chi phí ước tính: khoảng 700.000 - 900.000 đồng/người, bao gồm xe khách (hoặc đi chung xe máy nhóm bạn), ăn uống và lưu trú homestay hoặc nhà nghỉ bình dân. Ảnh Wyndham Thanh Thuỷ Cách trung tâm Hà Nội chỉ 50km, Ba Vì nổi tiếng với vườn quốc gia rộng lớn, khí hậu mát mẻ, cùng nhiều địa điểm check-in nổi tiếng như Nhà thờ cổ Ba Vì, đồi thông, Đền Thượng, Ao Vua, Khoang Xanh – Suối Tiên. Ảnh IVIVU Du khách có thể đi trong ngày hoặc ở lại một đêm tại các homestay phong cách nông trại với mức giá chỉ từ 150.000 - 300.000 đồng/người/đêm. Các chi phí tham quan, ăn uống đơn giản cũng rất phải chăng. Chi phí dự kiến: từ 400.000 - 800.000 đồng/ngườ . Ảnh IVIVU Nếu yêu thích vẻ đẹp cổ kính, bình dị, làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) sẽ là điểm dừng chân lý tưởng. Cách Hà Nội chưa tới 50km, Đường Lâm mang vẻ đẹp yên bình với những ngôi nhà cổ trăm năm tuổi, những con đường lát gạch nghiêng bóng trầu cau, và các di tích lịch sử như đền Phùng Hưng, đền Ngô Quyền. Du khách chỉ cần thuê xe máy hoặc bắt xe buýt, sau đó tham quan, ăn trưa với những món đặc sản như gà Mía, chè lam, kẹo dồi. Chi phí dự kiến: dưới 500.000 đồng/người. Ảnh dulichviet Hồ Quan Sơn (huyện Mỹ Đức) nổi bật với phong cảnh non nước hữu tình, mặt hồ rộng, bao quanh bởi núi đá vôi trùng điệp. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích dã ngoại, chèo thuyền, cắm trại. Ảnh Traveloka Chỉ mất hơn 1 tiếng di chuyển từ trung tâm Hà Nội, du khách có thể thuê thuyền tham quan hồ, tổ chức picnic bên bờ nước trong xanh. Chi phí dự kiến: khoảng 300.000 - 600.000 đồng/người cho một chuyến đi trong ngày. Ảnh Traveloka Chùa Tam Chúc (Hà Nam) cách Hà Nội khoảng 70km, là điểm du lịch tâm linh nổi bật với quần thể chùa rộng lớn, cảnh quan hùng vĩ giữa núi non, hồ nước. Dịp lễ 30/4, nơi đây thường tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội thu hút đông đảo du khách. Ảnh Thesinhtourist Du khách có thể kết hợp tham quan chùa Tam Chúc và ghé thăm chùa Bà Đanh hoặc động Tam Cốc (Ninh Bình) trong cùng một ngày.Chi phí dự kiến: từ 400.000 - 800.000 đồng/người, bao gồm di chuyển, vé tham quan và ăn uống. Ảnh dulichdatviet Kinh nghiệm để có chuyến đi tiết kiệm dịp 30/4: Đi nhóm đông nhằm chia sẻ chi phí thuê xe, ăn uống sẽ rẻ hơn nhiều so với đi riêng lẻ. Mang theo đồ ăn nhẹ giúp tiết kiệm chi phí và chủ động trong chuyến đi. Nên đặt trước phòng nghỉ, vé tham quan tránh tăng giá vào mùa cao điểm. Chọn thời gian xuất phát sớm để tránh kẹt xe và tận dụng được trọn vẹn thời gian trải nghiệm.