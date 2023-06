Suýt chết vì ăn tiết canh: Cách phòng tránh liên cầu khuẩn lợn

Các bác sĩ đánh giá, bệnh nhân T. trong tình trạng tiên lượng rất nặng, nếu vào viện chậm khoảng 1 ngày nữa thì bệnh nhân không còn khả năng cứu chữa.

Tại bệnh viện, ông T. được điều trị hồi sức tích cực bằng kháng sinh, chống phù não, bù dịch,…Sau 3 ngày vào viện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, không ít trường hợp tử vong do nhiễm liên cầu khuẩn lợn đã được ghi nhận tại Việt Nam.

Gần đây nhất là vào tháng 5/2023, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, bệnh nhân này là nam 48 tuổi, địa chỉ ở xã Phú Châu, huyện Ba Vì. Bệnh nhân đã tham gia giết mổ lợn bệnh. Trong quá trình giết mổ, bệnh nhân không sử dụng biện pháp bảo hộ.

Hai ngày sau khi giết mổ lợn, bệnh nhân xuất hiện sốt cao, rét run, mệt mỏi, đau cơ, đau mỏi người, buồn nôn, nôn rồi tiếp tục xuất hiện ban xuất huyết vùng đầu và trên cơ thể nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn huyết do liên cầu lợn và được chuyển đến Bệnh viện Quân y 105 để điều trị. Sau đó, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn.

Sự nguy hiểm của vi khuẩn gây bệnh liên cầu lợn



Vi khuẩn gây bệnh liên cầu Streptococcus suis có hình ô van hay bầu dục, bắt màu Gram dương (+) và sắp xếp thành chuỗi. Nó có thể sống ở nhiệt độ 60 độ C trong 10 phút, 50 độ C trong 2 giờ và 10 độ C trong 6 tuần.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, khi mắc bệnh do liên cầu lợn, người bệnh thường có biểu hiện sốt cao, đau đầu, ù tai, xuất huyết dưới nhiều dạng khác nhau như xuất huyết dưới da từng mảng, đôi khi gây hoại tử, xuất huyết tiêu hóa.