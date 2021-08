Sự thật thuốc Ronapreve Nhật Bản “diệt quái thú” Delta, giảm tử vong do COVID

Mới đây, Thủ tướng Nhật Bản - Yoshihide Suga cho biết, chính phủ sẽ thúc đẩy dùng thuốc Ronapreve để điều trị COVID-19 cho những bệnh nhân cách ly tại nhà. Động thái này được đưa ra với hy vọng giúp giảm tải áp lực lên hệ thống y tế Nhật Bản. Vậy thuốc Ronapreve có tác dụng thế nào đối với COVID-19? Hiệu quả do thuốc mang lại có cao không? Có thể giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân mắc COVID-19 hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu. Theo truyền thông Nhật Bản, thuốc Ronapreve (Casirivimab và Imdevimab) được Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) phê duyệt để điều trị COVID-19 vào tháng 7/2021. Đây là loại thuốc do hai công ty Roche và Regeneron đồng phát triển, để điều trị cho bệnh nhân bị từ nhẹ đến trung bình, chưa cần thở máy. Ronapreve là sự kết hợp của hai kháng thể đơn dòng REGN10933 và REGN10987 để ngăn chặn sự lây nhiễm của SARS-CoV-2. Sự kết hợp kháng thể này đã được công nhận theo một lộ trình phê duyệt đặc biệt thuộc Đạo luật Dược phẩm và Thiết bị Y tế của Nhật Bản. Ngoài ra, Ronapreve cũng được phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp ở các lãnh thổ và khu vực khác bên ngoài Nhật Bản, bao gồm cả ở EU, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Thụy Sĩ và Canada. Theo ông Levi Garraway - Giám đốc y tế, phát triển sản phẩm toàn cầu của Roche: "Thuốc Ronapreve đã được chứng minh có thể cải thiện khả năng sống sót ở những bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ cao, không nhập viện bằng cách giảm nguy cơ nhập viện và tử vong". Cũng theo Levi, các thử nghiệm và nghiêm cứu lâm sàng chứng minh, thuốc Ronapreve có khả năng chống lại và vô hiệu hóa các biến thể COVID-19 mới, trong đó bao gồm cả biến thể Delta - một biến thể nguy hiểm khiến dịch bệnh lây lan nhanh chóng. Kết quả một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối cho thấy, Ronapreve giúp giảm 70,4% rủi ro nhập viện hoặc tử vong đối với bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ xuất hiện triệu chứng nặng, như người béo phì, tiểu đường, hoặc huyết áp cao. Đồng thời, thời gian triệu chứng cũng giảm 4 ngày. Chính vì vậy, việc Nhật Bản phê duyệt thuốc Ronapreve để điều trị COVID-19 sẽ đem lại hy vọng cho những bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Về phía Nhật Bản, quan chức MHLW cho biết, việc phê duyệt dựa trên kết quả từ nghiên cứu REGN-COV 2067 giai đoạn 3 toàn cầu, đối tượng là những bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ cao, không nhập viện. Bên cạnh đó, việc phê duyệt cũng dựa trên nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 1, kiểm tra tính an toàn, khả năng dung nạp và dược động học của liệu pháp kết hợp ở người Nhật Bản. Hiện, Ronapreve đang được Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) xem xét lại và cũng được Ủy ban về các sản phẩm thuốc dùng cho người (CHMP) quan tâm. Đồng thời, thuốc cũng đang được phân tích trong giai đoạn II/III REGN-COV 2066 thử nghiệm để điều trị bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Theo thử nghiệm do Đại học Oxford dẫn đầu, sự kết hợp kháng thể làm giảm nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân COVID-19 nhập viện với diễn tiến nặng. Phía công ty Roche kỳ vọng rằng, Ronapreve sẽ được xem như một trong những lựa chọn chính thức để điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 không cần thở oxy và có nguy cơ cao tiến triển nặng. Mời quý độc giả xem video: Những ai được ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam.

Mới đây, Thủ tướng Nhật Bản - Yoshihide Suga cho biết, chính phủ sẽ thúc đẩy dùng thuốc Ronapreve để điều trị COVID-19 cho những bệnh nhân cách ly tại nhà. Động thái này được đưa ra với hy vọng giúp giảm tải áp lực lên hệ thống y tế Nhật Bản. Vậy thuốc Ronapreve có tác dụng thế nào đối với COVID-19? Hiệu quả do thuốc mang lại có cao không? Có thể giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân mắc COVID-19 hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu. Theo truyền thông Nhật Bản, thuốc Ronapreve (Casirivimab và Imdevimab) được Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) phê duyệt để điều trị COVID-19 vào tháng 7/2021. Đây là loại thuốc do hai công ty Roche và Regeneron đồng phát triển, để điều trị cho bệnh nhân bị từ nhẹ đến trung bình, chưa cần thở máy. Ronapreve là sự kết hợp của hai kháng thể đơn dòng REGN10933 và REGN10987 để ngăn chặn sự lây nhiễm của SARS-CoV-2. Sự kết hợp kháng thể này đã được công nhận theo một lộ trình phê duyệt đặc biệt thuộc Đạo luật Dược phẩm và Thiết bị Y tế của Nhật Bản. Ngoài ra, Ronapreve cũng được phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp ở các lãnh thổ và khu vực khác bên ngoài Nhật Bản, bao gồm cả ở EU, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Thụy Sĩ và Canada. Theo ông Levi Garraway - Giám đốc y tế, phát triển sản phẩm toàn cầu của Roche: "Thuốc Ronapreve đã được chứng minh có thể cải thiện khả năng sống sót ở những bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ cao, không nhập viện bằng cách giảm nguy cơ nhập viện và tử vong". Cũng theo Levi, các thử nghiệm và nghiêm cứu lâm sàng chứng minh, thuốc Ronapreve có khả năng chống lại và vô hiệu hóa các biến thể COVID-19 mới, trong đó bao gồm cả biến thể Delta - một biến thể nguy hiểm khiến dịch bệnh lây lan nhanh chóng. Kết quả một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối cho thấy, Ronapreve giúp giảm 70,4% rủi ro nhập viện hoặc tử vong đối với bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ xuất hiện triệu chứng nặng, như người béo phì, tiểu đường, hoặc huyết áp cao. Đồng thời, thời gian triệu chứng cũng giảm 4 ngày. Chính vì vậy, việc Nhật Bản phê duyệt thuốc Ronapreve để điều trị COVID-19 sẽ đem lại hy vọng cho những bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Về phía Nhật Bản, quan chức MHLW cho biết, việc phê duyệt dựa trên kết quả từ nghiên cứu REGN-COV 2067 giai đoạn 3 toàn cầu, đối tượng là những bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ cao, không nhập viện. Bên cạnh đó, việc phê duyệt cũng dựa trên nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 1, kiểm tra tính an toàn, khả năng dung nạp và dược động học của liệu pháp kết hợp ở người Nhật Bản. Hiện, Ronapreve đang được Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) xem xét lại và cũng được Ủy ban về các sản phẩm thuốc dùng cho người (CHMP) quan tâm. Đồng thời, thuốc cũng đang được phân tích trong giai đoạn II/III REGN-COV 2066 thử nghiệm để điều trị bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Theo thử nghiệm do Đại học Oxford dẫn đầu, sự kết hợp kháng thể làm giảm nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân COVID-19 nhập viện với diễn tiến nặng. Phía công ty Roche kỳ vọng rằng, Ronapreve sẽ được xem như một trong những lựa chọn chính thức để điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 không cần thở oxy và có nguy cơ cao tiến triển nặng. Mời quý độc giả xem video: Những ai được ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam.