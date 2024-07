Sá sùng - “mì chính” của nhà giàu, bổ dưỡng dù hình dạng kỳ dị

Sá sùng có hình dạng giống con giun, dài khoảng 5 - 10 cm khi còn tươi, màu trắng ngà đến hồng nhạt. Việc khai thác sá sùng khá vất vả và nguy hiểm, đòi hỏi người dân phải thức khuya dậy sớm, lặn sâu dưới đáy biển để bắt. Ảnh: @Shutterstock Đặc sản sá sùng được biết đến với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, bao gồm protein, các axit amin thiết yếu, vitamin và khoáng chất. Nhờ vậy, sá sùng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như: tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, hệ tiêu hóa, ...Ảnh: Hải sản Cẩm Phả Khi còn tươi, sá sùng có độ dài khoảng 5 đến 10cm, thân mềm oặt, màu hồng nhạt. Khi bị bắt lên khỏi mặt biển, chúng thu mình lại, tròn như một quả bóng, miệng bé như lỗ van bơm hơi. Ảnh: Thanh Nga Chúng có hình dạng khá kinh dị, tuy nhiên ẩn sau vẻ ngoài "kỳ dị" này là một loại thực phẩm quý hiếm và đắt đỏ, được mệnh danh là "mì chính" của nhà giàu. Ảnh: Người Đưa Tin Lý do khiến sá sùng được xem là "mì chính" của nhà giàu bởi lẽ khả năng tạo vị ngọt thanh tự nhiên cho món ăn từ nó. Chỉ cần một ít sá sùng, món canh, món xào hay món cháo sẽ trở nên đậm đà và hấp dẫn hơn. Ảnh: Người Đưa Tin Từ những con sá sùng tươi hay những con sá sùng được phơi khô đều có thể biến được nhiều món ăn ngon, giàu dinh dưỡng. Ảnh: Người Đưa Tin Sá sùng có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng như: sá sùng nấu cháo, sá sùng rim mặn, sá sùng nướng, sá sùng ngâm rượu,... Mỗi món ăn đều mang hương vị đặc trưng riêng, khiến thực khách say mê. Đặc biệt, sá sùng còn là một nguyên liệu không thể thiếu để ninh nước dùng phở, tạo nên độ ngọt tự nhiên cho món ăn nổi tiếng này. Ảnh: Hải sản Xanh Các nhà hàng thường dùng sá sùng để mời khách lai rai cùng bia, giống như mực khô nướng xé nhỏ. Sá sùng vừa giòn, mềm, lại dai dai, có vị béo và ngọt nên càng ăn càng thấy ngon. Ngoài ra, cách đơn giản nhất là chế biến sá sùng rang, hoặc sá sùng tẩm bột chiên. Tuy nhiên, do giá thành cao và khan hiếm, sá sùng thường chỉ được sử dụng trong những dịp đặc biệt hoặc dành tặng cho những người thân yêu. Ảnh: Hải sản Xanh Sá sùng là một loại đặc sản quý hiếm với giá trị dinh dưỡng cao và hương vị độc đáo. Tuy có hình thù có phần kinh dị, nhưng sá sùng lại đang ngày càng được ưa chuộng bởi những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Ảnh: Báo Quảng NinhXem video: Khóc thét với những món ăn được tạo hình vô cùng “độc lạ”

