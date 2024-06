Hãi hùng những đặc sản làm từ sâu, không phải ai cũng dám thử

Trong các món đặc sản làm từ sâu, sâu tre là nguyên liệu chế biến được khá nhiều món ngon như sâu tre xào lá chanh, sâu tre hấp, sâu tre chiên… Sâu tre ngoài xuất hiện trong bữa ăn thường ngày, còn được ưa chuộng trong các dịp lễ Tết, nhà có việc lớn. Dù ngoại hình chúng không bắt mắt, còn khiến người khác e sợ nhưng đây vẫn là một đặc sản Tây Bắc bạn không thể bỏ qua. Xuất hiện trong những quả dừa lâu năm, đuông dừa béo ngậy, trắng như tuyết là nguyên liệu cho nhiều món ăn từ sâu độc đáo. Đuông dừa có thể được nướng, luộc, xào hoặc thậm chí là ăn sống. Vị béo bùi, thơm ngon của đuông dừa khiến nhiều thực khách sành ăn say mê. Tuy nhiên, hình ảnh đuông dừa ngọ nguậy trong quả dừa có thể khiến nhiều người e dè. Nhộng sầu muồng là đặc sản của Tây Nguyên. Loài sâu này sinh sống trên cây muồng, có màu xanh giống lá cây muồng. Món phổ biến nhất chính là nộm nhộng sầu muồng. Những con nhộng sầu muồng béo, mềm, mọng nước, khi ăn như đang tan ra trong miệng. Nhiều du khách không đủ can đảm thì có thể thử các món nhộng muồng được nấu chín kiểu chiên, luộc, xào, nấu cháo… Sùng đất là đặc sản của Quảng Nam, sùng đất có hình dạng khá “khó nuốt”, nhưng chúng được người bản địa ưa chuộng vì công dụng dinh dưỡng cao. Sùng đất trưởng thành trong độ tháng 8-12 âm lịch, khi đó người dân sẽ bắt để chế biến thành nhiều món đặc sản như sùng đất luộc, sùng đất rang, bánh xèo sùng đất… Món ngon và phổ biến nhất phải kể đến sùng đất nướng muối ớt. Ngoài công dụng để làm tơ lụa, nhộng tằm còn trở thành một đặc sản nổi tiếng của Việt Nam và được đông đảo người nước ngoài biết đến nhất. Người Việt chế biến nhộng tằm thành nhiều món bổ dưỡng như: nhộng xào lá chanh, nhộng tằm xào măng, nhộng tằm chiên, nhộng tằm rang muối… Trong số các món nhậu từ sâu, sâu khoai cũng là “mồi nhậu” khoái khẩu của cánh đàn ông. Bề ngoài sâu khoai có thể sẽ khiến bạn “khiếp đảm” vì nó vừa to vừa mềm nhũn, lại xanh. Sâu khoai cũng được chế biến thành nhiều món ăn. Món tằm sắn rang, đặc sản của người dân Phú Thọ hay Tuyên Quang, được xem là thực phẩm sạch và bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng dám thử món ăn này.Xem video: Khóc thét với những món ăn được tạo hình vô cùng “độc lạ”

