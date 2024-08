Sa Đéc - thiên đường ẩm thực với những món ngon khó cưỡng

Lẩu cá linh hoa điên điển là món ăn đặc sản Sa Đéc nổi tiếng trong mùa nước nổi tại đây. Lẩu cá linh kết hợp cùng hoa điển điển cùng nhiều loại rau sẽ tạo nên hương vị tuyệt vời, đây thật sự là một món ăn đậm chất miền Tây cho mọi du khách thưởng thức. Ảnh: Bách hoá Xanh Hủ tiếu là một món ăn đặc sản không thể bỏ qua khi đến Sa Đéc. Sợi hủ tiếu mềm dai, nước lèo đậm đà, cùng với thịt heo thái mỏng, bò viên thơm ngon đã tạo nên một hương vị khó quên. Điều đặc biệt là hủ tiếu Sa Đéc thường được ăn kèm với giá sống, hành lá và một chút tiêu xay, mang đến một trải nghiệm ẩm thực vô cùng thú vị. Ảnh: Bách hoá Xanh Cá lóc nướng cuốn lá sen là một món ăn dân dã nhưng lại mang đậm hương vị đặc trưng của miền Tây, đây là món ăn đặc sản Sa Đéc nên thử. Cá lóc tươi ngon được ướp gia vị vừa ăn, sau đó cuốn trong lá sen non rồi nướng trên than hồng. Món ăn này không chỉ thơm ngon mà còn rất bổ dưỡng. Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận được vị ngọt của thịt cá hòa quyện với hương thơm của lá sen. Ảnh: @dongthap.gov Tiếp theo là món vịt nướng Sa Đéc trứ danh. Vịt nướng lên có lớp da căng giòn, màu vàng đậm được tẩm ướp nhiều loại gia vị. Ăn vào sẽ cảm thấy thịt béo ngậy, cực mềm mà lại đậm đà. Ảnh: @langhoasadec Chuột quay lu là một món ăn khá đặc biệt và không phải ai cũng dám thử. Tuy nhiên, đây lại là một món ăn đặc sản của Sa Đéc. Chuột được làm sạch, ướp gia vị rồi quay trên lu than hồng. Thịt chuột thơm ngon, chắc thịt, ăn kèm với rau sống và bánh tráng. Ảnh: FB @dongthap.top Thêm món ăn dân dã tại vùng đất Sa Đéc nữa là món bông súng mắm kho. Bông súng khi hái về rửa sạch, cắt thành từng cọng. Tiếp theo phần nước mắm cá nấu với ớt, tôm khô, sả, thịt ba rọi,... Đến khi ăn chỉ cần cho bông súng vào chén, bỏ nước mắm lên là có thể thưởng thức. Ảnh: @phunuonline Cơm hạt sen là một nét ẩm thực truyền thống tại TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. Cơm khi được nấu sẽ thêm vài hạt sen lên trên bề mặt. Đợi đến khi phần cơm chín sẽ có ngay món cơm với vị thơm ngát từ các loại hạt sen. Ảnh: @shutterstock Bánh tằm bì là món ăn sáng quen thuộc của người dân Sa Đéc. Bánh tằm được làm từ bột gạo, sợi bánh dai mềm, ăn kèm với bì heo, trứng cút và nước mắm chua ngọt. Món ăn này thường được thưởng thức vào buổi sáng. Ảnh: Bách hoá Xanh Bánh xèo không chỉ là đặc sản Sa Đéc mà còn là một nét ẩm thực tuyệt vời của khu vực miền Tây. Bánh xèo Sa Đéc được làm trong khuôn chảo lớn, phần bánh không quá dày nhưng cũng chẳng quá mỏng, nhân bánh đa dạng như giá, thịt băm, tôm sú và còn có cả thịt vịt vô cùng hấp dẫn. Ảnh: @shutterstock Khô nhái là một loại đặc sản khô rất đặc biệt ở Sa Đéc. Mặc dù không quá phổ biến ở các vùng khác, nhưng khô nhái rất nổi tiếng và được ưa chuộng ở đây. Đây là một đặc sản đặc trưng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Bách hoá XanhXem video: Khóc thét với những món ăn được tạo hình vô cùng “độc lạ”.

