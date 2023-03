Phở Thìn và những quán ngon nức tiếng Hà Nội

Phở Thìn Bờ Hồ. Phở Thìn Bờ Hồ được mở từ năm 1954, do ông Bùi Chí Thìn (1928-2001) làm chủ. Phở Thìn Bờ Hồ được lòng du khách nhờ bởi hương vị truyền thống, nước dùng trong, thanh ngọt, thịt bò mềm, ngấm gia vị. Quán phục vụ thực đơn đa dạng với các món như phở tái, nạm, gầu...để thực khách đổi món, trải nghiệm nhiều hương vị khác nhau. (Ảnh: Kenh14) Gần 70 năm tồn tại, thương hiệu Phở Thìn Bờ Hồ luôn giữ vững phong độ, được thực khách trong nước lẫn quốc tế tới ăn. Năm 2019, Phở Thìn Bờ Hồ tự hào trở thành cái tên được lựa chọn để phục vụ cho 3.000 phóng viên quốc tế và trong nước trong dịp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. (Ảnh: Khuê Việt Trường) Nổi tiếng thơm ngon song Phở Thìn Bờ Hồ không vội vã mở nhiều chuỗi cửa hàng nhằm kiểm soát tốt chất lượng món ngon. Hiện, Phở Thìn Bờ Hồ mở bán tại 61 Đinh Tiên Hoàng với không gian mang đậm nét mộc mạc, truyền thống và 2 chi nhánh (số 1 Lê Văn Hưu, số 1 Hàng Tre). Các quán này do các con cháu trong gia đình họ Bùi quản lý. (Ảnh: Khuê Việt Trường). Phở Thìn Lò Đúc . Phở Thìn Lò Đúc là quán phở lâu năm, thường bị nhầm lẫn với thương hiệu Phở Thìn Bờ Hồ song hương vị món ăn có sự khác biệt. Được biết, Phở Thìn Lò Đúc bắt đầu mở năm 1979, do ông Nguyễn Trọng Thìn gây dựng từ một hàng phở nhỏ. Nhờ hương vị đặc biệt, hàng phở ngày càng nổi tiếng, được thực khách trong và ngoài nước đánh giá cao. Được biết, Phở Thìn Lò Đúc có cơ sở trong nước và nước ngoài. (Ảnh: Phuonganh.uni) Một điểm khác biệt khác là Phở Thìn Lò Đúc chỉ phục vụ duy nhất món phở bò tái lăn. Điểm đặc trưng của bát phở nơi đây là được nêm rất nhiều hành. Thịt bò được xào sơ qua với gia vị trước khi bỏ vào bát phở. Nhờ vậy mà miếng thịt săn lại, ngấm đẫm gia vị, đậm đà vị của thịt xào thơm mềm. (Ảnh: Tastydarling) Khác với vị phở truyền thống, nước dùng Phở Thìn Lò Đúc được ninh từ xương có vị béo ngậy, bát phở Thìn Lò Đúc không trong mà có màu hơi đục. Dù khác lạ song hương vị béo giòn vẫn chinh phục nhiều thực khách sành ăn. (Ảnh: Phở Thìn 13 Lò Đúc) Phở Bát Đàn. Phở Bát Đàn cũng là một trong những quán phở lâu năm tại Hà Nội. Quán mở tại số 49 Bát Đàn, Hoàn Kiếm. Quán phở có tuổi đời cả thế kỷ luôn khiến thực khách hài lòng bởi nước dùng thanh ngọt, bánh phở dai mềm, thịt bò tươi ngon hòa quyện với các gia vị bí truyền. Không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam, Phở Bát Đàn còn được nhiều kênh ẩm thực của Hàn Quốc, Nhật, Anh... hết lời khen ngợi. (Ảnh: The.mini.cindy) Phở 10 Lý Quốc Sư. Phở 10 Lý Quốc Sư có địa chỉ số 10 Lý Quốc Sư, Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân. Lọt vào top những quán phở ngon, Phở 10 Lý Quốc Sư có mặt trên nhiều trang đánh giá ẩm thực nước ngoài. (Ảnh: Nomnomyvr) Khác với nước phở truyền thống, Phở 10 Lý Quốc Sư không trong vắt mà ngả vàng vừa có vị béo của các loại xương ninh lâu, vừa có vị ngọt thanh tự nhiên. Đặc biệt, bánh phở của quán được tự làm, màu trắng trong kết hợp với thịt bò tươi rói, đậm vị khiến thực khách ăn một lần sẽ nhớ mãi. (Ảnh: Tripadvisor) Phở Gánh Hàng Chiếu. Phở Gánh là địa chỉ ăn đêm quen thuộc của người dân và du khách tại khu Phố Cổ. Đúng như tên gọi, Phở Gánh được mở ra gần 30 năm về trước, chỉ từ một đôi quang gánh đơn giản. Hiện thay vì gánh phở vỉa hè, quán đã di chuyển vào cửa hàng gần đó. (Ảnh: Nymmm) Phở Gánh chinh phục người ăn bởi hương vị đặc biệt thơm ngon của nước phở, bánh phở mềm dai. Người ăn cũng không cần xếp hàng trong đêm như trước. Hiện quán phục vụ từ 4h30-9h, thuận tiện hơn nhiều cho người ăn. (Ảnh: Duy Hiệu/Zing) Mời độc giả xem thêm video: Món ăn ngon từ... úp nồi (Nguồn video: THĐT)

