Phát hiện “rồng địa ngục” chưa từng biết đến, chuyên gia giải mã sao?

Các nhà cổ sinh vật học Mỹ vừa phát hiện một loài dực long hoàn toàn mới có tên Infernodrakon hastacollis, nghĩa là " Rồng địa ngục cổ nhọn". (Ảnh: Jun-Hyeok Jang) Hóa thạch loài này được tìm thấy tại Hell Creek, Montana, có niên đại khoảng 67 triệu năm, thuộc cuối kỷ Phấn Trắng.(Ảnh: Reddit) Loài này có chiếc cổ dài như giáo mác và vẻ ngoài dữ tợn, được xếp vào họ Azhdarchidae – nhóm dực long lớn nhất từng tồn tại.(Ảnh: Species New to Science) Với sải cánh từ 3–4 mét, Infernodrakon tuy nhỏ hơn họ hàng Quetzalcoatlus nhưng vẫn vượt xa kích thước mọi loài chim hiện nay.(Ảnh: DeviantArt) Mẫu hóa thạch ban đầu bị nhầm là của Quetzalcoatlus, nhưng công nghệ quét laser hiện đại đã giúp nhận diện chính xác loài mới.(Ảnh: Reddit) Phát hiện này cho thấy hệ sinh thái dực long ở Bắc Mỹ vào cuối kỷ Phấn Trắng đa dạng và phức tạp hơn nhiều so với dự đoán trước đây.(Ảnh: Dinopedia) "Rồng địa ngục" được cho là một kẻ săn mồi đáng gờm, thống trị bầu trời cổ đại với hình dạng kỳ dị và sức mạnh đáng sợ.(Ảnh: Facebook) Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Journal of Vertebrate Paleontology, mở ra hướng đi mới trong nghiên cứu hóa thạch dực long.(Ảnh: DeviantArt)

