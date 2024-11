Phải cắt tử cung vì chủ quan để u 10 năm mới đi khám

Bạn có biết rằng u xơ tử cung là một trong những bệnh phụ khoa phổ biến nhất ở phụ nữ? Và điều đáng lo ngại hơn là nhiều người lại chủ quan không đi khám định kỳ.

10 năm sống chung với u xơ tử cung nhưng lại chủ quan không đi khám định kỳ, đến nay khi bụng to bất thường, chị T. T.Q (45 tuổi ở Vĩnh Phúc) mới tới khám tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Kết quả siêu âm cho thấy toàn bộ tử cung là khối xơ hóa kích thước 137x123mm. Chị Q. được chỉ định nhập viện tại khoa Phụ A5 để phẫu thuật cắt khối u xơ tử cung.

ThS. BSCKII Đỗ Thị Thu Hiền, Trưởng khoa hậu sản A3 cùng ekip phẫu thuật, gây mê hồi sức đã tiến hành ca mổ lấy khối u, cắt tử cung bán phần để lại hai buồng trứng. Ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp, khối u xơ nặng hơn 2kg đã được cắt bỏ hoàn toàn. Sức khỏe của bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật và hồi phục tốt.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Hải, Trưởng khoa Phụ nội tiết A1, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết: U xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa phổ biến ở phụ nữ, chiếm tỷ lệ 30% ở phụ nữ từ 30 tuổi trở lên. Tuy là bệnh lý lành tính nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, u xơ tử cung có thể gây ra nhiều phiền toái như thiếu máu, rong kinh,...

Ca phẫu thuật cắt khối u khủng gây xơ hóa cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Chớ nên chủ quan để mang bệnh nặng

BSCKI Phạm Thị Lan Hương, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết: Gần 2/3 bệnh nhân u xơ tử cung không có triệu chứng mà chỉ tình cờ phát hiện khi đi khám phụ khoa hoặc siêu âm, khoảng 1/3 có các triệu chứng: Đau bụng, rong kinh, rối loạn tiểu tiện, hay sẩy thai....

Đặc biệt, chị em không nên chủ quan bởi những khối u này thường sẽ phát triển âm thầm cả về kích thước và số lượng, có thể đe dọa trực tiếp tới tính mạng.

Dấu hiệu của u xơ tử cung có thể có một trong các triệu chứng sau:

- Ra rất nhiều máu mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt

- Đi tiểu nhiều lần hơn.

- Bụng có hình dáng bất thường và căng chướng.

- Bị đau khi quan hệ.

- Chu kỳ kinh nguyệt kéo dài bất thường.

- Bị táo bón nghiêm trọng.

- Đau vùng thắt lưng…

BSCKI Phạm Thị Lan Hương, khuyến cáo: Nếu thấy cơ thể đang gặp những triệu chứng như trên, bạn hãy đến bác sĩ chuyên khoa Phụ sản để được thăm khám, tư vấn và đưa ra phác đồ điều trị chính xác và phù hợp nhất.

Điều trị u xơ tử cung có thể bằng biện pháp theo dõi, điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật mổ u xơ tử cung. Việc lựa chọn cách thức can thiệp phụ thuộc vào tình trạng từng người bệnh, một trong những phương pháp điều trị u xơ tử cung triệt để nhất chính là phẫu thuật, các bác sỹ sẽ giúp người bệnh loại bỏ hoàn toàn các khối u xơ tại tử cung.

Người bệnh sẽ có thể được chỉ định phẫu thuật cắt u xơ tử cung khi có các dấu hiệu như:

- Khi khối u xơ lớn, có kích thước lớn hơn hoặc bằng 6cm.

- Khi khối u xơ chèn vào niệu quản, khiến thận bị ứ nước.

- Khi chị em xuất hiện triệu chứng cường kinh, rong kinh, rong huyết dẫn đến thiếu máu.

- Khi khối u xơ chuyển sang dạng polyp, xuất hiện cuống hoặc cuống xoắn, khiến chị em bị đau bụng

- Khi khối u xơ xuất hiện sau thời kỳ mãn kinh.

- Khi khối u xơ phát triển mạnh, chèn lên các mạch máu, gây ra hiện tượng dị dạng tử cung, hoặc khiến việc mang thai trở nên khó khăn hơn.

- Khi khối u xơ phát triển ở bên trong dây chằng rộng...

U xơ tử cung đa phần là u lành tính nhưng nếu phát hiện muộn khiến cho việc điều trị khó khăn và có thể gây các biến chứng nguy hiểm như: Cường kinh, rong kinh, rong huyết kéo dài dẫn đến tình trạng thiếu máu mãn tính gây ra các vấn đề như hụt hơi và choáng váng khi lao động gắng sức…

U xơ tử cung to có thể chèn ép các cơ quan xung quanh gây nên các bệnh lý nguy hiểm như: Chèn ép niệu quản, bàng quang, gây ứ nước bể thận dẫn đến tình trạng giãn đài bể thận niệu quản, sỏi tiết niệu, viêm nhiễm đường tiết niệu, viêm đài bể thận; Chèn ép trực tràng gây táo bón, phân rắn, đại tiện đau rát… lâu dần dẫn đến co thắt bàng quang và co thắt ruột mãn tính;

Chèn ép các tĩnh mạch gây phù chi dưới; Xoắn u xơ tử cung dưới thanh mạc (một biến chứng u xơ tử cung nguy hiểm) có thể dẫn đến viêm phúc mạc, tình trạng diễn tiến xấu nhanh, người bệnh có nguy cơ tử vong nếu không phẫu thuật cấp cứu kịp thời.

Trường hợp u xơ tử cung trong thai kỳ còn gây biến chứng nguy hiểm cho thai phụ như: sinh non, ngôi bất thường, nhau bong non và ảnh hưởng đến sinh sản như vô sinh, giảm khả năng có thai…