Nữ bệnh nhân tắc ruột do thói quen nhai không kỹ

Vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nữ T.C. 67 tuổi (Tân Phương, Thanh Thủy) vào viện trong tình trạng đau bụng vừng quanh rốn, có lúc đau theo cơn, kèm theo buồn nôn nhưng không nôn, đại tiện táo.

Theo chia sẻ của gia đình, răng bệnh nhân yếu nên việc nhai thức ăn kém. Cách 2 ngày vào viện, bệnh nhân xuất hiện đau bụng âm ỉ vùng quanh rốn, có lúc đau trội thành cơn, kèm theo buồn nôn, đại tiện táo. Thấy vậy gia đình đã đưa bệnh nhân tới thăm khám tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy.

Thói quen ăn uống sai lầm khiến người phụ nữ nhập viện vì tắc ruột nghiêm trọng. Ảnh TTYT huyện Thanh Thủy

Ngay khi tiếp nhận trường hợp của bệnh nhân, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp – LCK đã thăm khám, chỉ định các cận lâm sàng cần thiết để kiểm tra. Kết quả siêu âm, chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân có hình ảnh khối bã thức ăn trong DIII tá tràng và được chẩn đoán: Tắc ruột do bã thức ăn.

Bệnh nhân được chỉ phẫu thuật mổ mở ruột non lấy bã thức ăn. Sau phẫu thuật bã thức ăn đã được lấy ra, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa Ngoại Tổng hợp – LCK.

Sau 5 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và sẽ được ra viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ TTYT huyện Thanh Thủy, nguyên nhân bà C. phải vào viện cấp cứu là bệnh nhân răng kém, nên khi ăn có thói quen nhai không kỹ. Nếu thức ăn không được nhai kỹ, thức ăn có thể vẫn không được tiêu hóa khi đi qua dạ dày đến ruột, điều này có thể dẫn đến sự phát triển quá mức của vi khuẩn trong ruột, từ đó dẫn đến đầy hơi và, táo bón, đau bụng...

Tắc ruột do bã thức ăn là một trong những cấp cứu ngoại khoa thường gặp. Đây là hiện tượng người bệnh bị một khối bã thức ăn (bã thức ăn thực vật, bã thức ăn động vật, khối lông tóc hoặc khối hỗn hợp nhiều loại) hình thành ở dạ dày rồi di chuyển xuống ruột non, gây ứ đọng và bị nén chặt cứng dẫn tới tắc ruột non. Hầu hết các trường hợp người bệnh tắc ruột do bã thức ăn đều phải điều trị bằng phương pháp phẫu thuật mới lấy khối bã ra ngoài được.

Nếu không điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ thiếu máu ruột, vỡ ruột, nhiễm trùng ổ bụng, rối loạn điện giải, nhiễm trùng máu, thậm chí tử vong.

Người bệnh nếu có triệu chứng đau, chướng bụng bất thường, không được chủ quan tự ý mua thuốc về uống cần phải đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị kịp thời.