Những thực phẩm giàu vitamin C hơn cả cam

Vitamin C tham gia vào rất nhiều hoạt động của cơ thể, có vai trò và chức năng quan trọng với hệ miễn dịch, phòng ngừa lão hóa, tăng cường sức để kháng.

Một chế độ ăn khoa học sẽ đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ loại vitamin này. Nhưng cũng có những lầm tưởng khi nhiều người nghĩ rằng, trái cây càng có nhiều vị chua càng chứa nhiều vitamin C.

Dưới đây là một số thực phẩm giàu vitamin C bậc nhất, nên bổ sung mỗi ngày:

Ớt chuông

Ớt chuông là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào với 139mg vitamin C trong 100g ớt chuông. Ớt chuông xanh chứa ít vitamin C nhất trong các loại ớt chuông, chỉ có 99,5mg, nhưng vẫn có nhiều vitamin C hơn cả quả cam.

Ớt chuông cũng có những lợi ích khác đối với sức khỏe. Ớt chuông đỏ là một nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời, tốt cho thị lực. Ớt chuông xanh có khả năng chống ôxy hóa cao 78%, có nghĩa là một hàm lượng lớn các hợp chất chống ôxy hóa có sẵn trong thực phẩm này.

Súp lơ xanh và súp lơ trắng

Trong đó, súp lơ xanh có chứa nhiều vitamin C hơn so với súp lơ trắng. 100g súp lơ xanh có chứa 89mg vitamin C nhưng cùng trọng lượng này, súp lơ trắng chỉ có khoảng 46mg vitamin C. Không chỉ có chứa vitamin C, súp lơ còn là thực phẩm có chứa nhiều vitamin B, canxi, beta-carotene, carotenoid, kẽm và đặc biệt là chất xơ.

Súp lơ cũng góp phần hỗ trợ nâng cao hệ miễn dịch và phòng chống ung thư. Nên hấp súp lơ để giữ được lượng dinh dưỡng nhiều nhất trong món ăn này..

Đu đủ

Đu đủ được biết đến là một loại quả có tính mát và tốt cho hệ tiêu hóa. Loại quả này chứa hàm lượng vitamin C khoảng 62mg cho 100g thịt quả. Đu đủ còn chứa nhiều chất chống ôxy hóa như carotenoid và flavonoid, vitamin A và axit folic.

Đặc biệt, đu đủ có chứa men papain, một loại men rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp hấp thụ chất dinh dưỡng rất tốt.

Ổi

Thông thường, mọi người vẫn thường lầm tưởng rằng nên chọn cam để bổ sung vitamin C vì nó có chứa lượng vitamin C tự nhiên vô cùng dồi dào. Thế nhưng, điều bất ngờ là ổi có chứa lượng vitamin C nhiều gấp 4-5 lần quả cam.

Ổi được biết là loại trái cây nhiệt đới, rất tốt cho sức khỏe. Theo nghiên cứu, trong 100g cam có chứa 50mg vitamin C, trong khi con số của ổi là 228mg vitamin C.

Ngoài vitamin C, thành phần của ổi còn giàu các chất khác như axit folic, vitamin A và nhiều khoáng chất rất tốt cho sức khỏe.

Dứa

Dứa rất phổ biến ở nước ta, được xếp vào top đầu những loại quả giàu vitamin C nhất. Trong 200g dứa có thể chứa đến hơn 130mg hàm lượng vitamin C.

Ngoài ra, dứa còn giàu kali, canxi và chất xơ, rất tốt cho sức khỏe. Ăn dứa thường xuyên giúp nâng cao hệ tiêu hóa, xương chắc khỏe, hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh về tim mạch.

Dứa cũng là sự lựa chọn hàng đầu cho việc giảm cân của các chị em, giúp chị em nhanh chóng lấy lại vòng eo thon gọn, mang lại làn da trắng sáng, căng mịn cho chị em.

Quả kiwi

Mỗi quả kiwi cỡ trung bình chứa khoảng 70 miligam vitamin C, nhiều hơn cả cam. Loại trái cây có vỏ nhám này cũng chứa nhiều chất xơ, flavonoid và carotenoid - những chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào. Một vài nghiên cứu cho thấy ăn kiwi sẽ giúp bạn ngủ nhanh hơn và cải thiện chất lượng giấc ngủ, có thể là do mức hormone serotonin cao.

Hầu hết mọi người đều gọt vỏ trước khi ăn, nhưng thực ra phần gần vỏ có nhiều chất dinh dưỡng và chất xơ tốt. Vì vậy để tối ưu hóa dưỡng chất, bạn có thể thử rửa quả kiwi, sau đó chà xát phần lông tơ bên ngoài và thưởng thức khi vẫn còn vỏ.